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الدوري السعودي: الهلال يفوز على نظيره الرياض بثلاثية نظيفة

9/14/2024 11:50:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 14 - 9 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) اليوم السبت على نظيره (الرياض) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم بثلاثة أهداف نظيفة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري على ملعب (الأمير فيصل بن فهد) في الرياض.
واستطاع الهلال تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 53 عن طريق سالم الدوسري قبل ان يعزز زميله الصربي ألكساندر ميتروفيتش النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 80.
وفي الدقيقة العاشرة من الوقت البديل عن الضائع للشوط الثاني عاد نفس اللاعب ليحرز الهدف الثالث للهلال لتنتهي المباراة بفوز الهلال بثلاثية.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده من النقاط إلى تسع في المركز الأول بينما تجمد رصيد الرياض عند النقطة الرابعة في المركز العاشر. (النهاية)

ع ش / ر ج



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