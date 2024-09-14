الدوري السعودي: الهلال يفوز على نظيره الرياض بثلاثية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 14 - 9 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) اليوم السبت على نظيره (الرياض) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم
بثلاثة أهداف نظيفة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري
على ملعب (الأمير فيصل بن فهد) في الرياض.
واستطاع الهلال تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 53 عن طريق سالم الدوسري قبل ان يعزز زميله الصربي ألكساندر ميتروفيتش النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 80.
وفي الدقيقة العاشرة من الوقت البديل عن الضائع للشوط الثاني عاد نفس اللاعب ليحرز الهدف الثالث للهلال لتنتهي المباراة بفوز الهلال بثلاثية.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده من النقاط إلى تسع في المركز الأول بينما تجمد رصيد الرياض عند النقطة الرابعة في المركز العاشر. (النهاية)
ع ش / ر ج
MENAFN14092024000071011013ID1108674572
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