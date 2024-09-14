مجموعة (جي7) تدين قيام ايران بتزويد روسيا بالصواريخ الباليستية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 14 – 9 (كونا) -– دان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع (جي7) في بيان مشترك اليوم السبت قيام ايران بتصدير الصواريخ الباليستية الى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد اوكرانيا.
وقال وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة اضافة الى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي في البيان المشترك "نحن وزراء خارجية مجموعة السبع ندين بأشد العبارات عمليات تصدير إيران وشراء روسيا للصواريخ الباليستية الإيرانية".
واضاف البيان الذي نشرته الخارجية الامريكية ان "الأدلة على استمرار إيران في نقل
الأسلحة إلى روسيا على الرغم من الدعوات الدولية المتكررة لوقفها تمثل تصعيدا إضافيا للدعم العسكري الإيراني لحرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا".
وأشار الى ان "روسيا استخدمت أسلحة إيرانية مثل الطائرات المسيرة لقتل المدنيين الأوكرانيين وضرب بنيتهم التحتية الحيوية" مؤكدا ان "عدوان روسيا يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".
ودعا البيان المشترك ايران مجددا الى "الوقف الفوري" لدعمها للحرب "غير القانونية وغير المبررة" التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا "وايقاف تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والتكنولوجيا ذات الصلة والتي تشكل تهديدا مباشرا للشعب الأوكراني وكذلك الأمن الأوروبي والدولي على نطاق أوسع".
واكد مجددا التزام دولهم "بمحاسبة ايران على دعمها غير المقبول للحرب غير القانونية التي تشنها روسيا في أوكرانيا والتي تقوض الأمن العالمي بشكل أكبر".
وكانت واشنطن قد ذكرت الثلاثاء الماضي أن إيران نقلت شحنات من صواريخ (فتح - 360) الباليستية قريبة المدى إلى روسيا محذرة من أن ذلك يزعزع استقرار المنطقة فيما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية ردا على تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية. (النهاية)
أ م م / ر ج
MENAFN14092024000071011013ID1108674571
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