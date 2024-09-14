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مجموعة (جي7) تدين قيام ايران بتزويد روسيا بالصواريخ الباليستية

9/14/2024 11:50:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 14 – 9 (كونا) -– دان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع (جي7) في بيان مشترك اليوم السبت قيام ايران بتصدير الصواريخ الباليستية الى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد اوكرانيا.
وقال وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة اضافة الى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي في البيان المشترك "نحن وزراء خارجية مجموعة السبع ندين بأشد العبارات عمليات تصدير إيران وشراء روسيا للصواريخ الباليستية الإيرانية".
واضاف البيان الذي نشرته الخارجية الامريكية ان "الأدلة على استمرار إيران في نقل الأسلحة إلى روسيا على الرغم من الدعوات الدولية المتكررة لوقفها تمثل تصعيدا إضافيا للدعم العسكري الإيراني لحرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا".
وأشار الى ان "روسيا استخدمت أسلحة إيرانية مثل الطائرات المسيرة لقتل المدنيين الأوكرانيين وضرب بنيتهم التحتية الحيوية" مؤكدا ان "عدوان روسيا يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".
ودعا البيان المشترك ايران مجددا الى "الوقف الفوري" لدعمها للحرب "غير القانونية وغير المبررة" التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا "وايقاف تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والتكنولوجيا ذات الصلة والتي تشكل تهديدا مباشرا للشعب الأوكراني وكذلك الأمن الأوروبي والدولي على نطاق أوسع".
واكد مجددا التزام دولهم "بمحاسبة ايران على دعمها غير المقبول للحرب غير القانونية التي تشنها روسيا في أوكرانيا والتي تقوض الأمن العالمي بشكل أكبر".
وكانت واشنطن قد ذكرت الثلاثاء الماضي أن إيران نقلت شحنات من صواريخ (فتح - 360) الباليستية قريبة المدى إلى روسيا محذرة من أن ذلك يزعزع استقرار المنطقة فيما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية ردا على تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية. (النهاية)

أ م م / ر ج


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