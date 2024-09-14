الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يهزم ستاد بريست بثلاثية ويواصل الصدارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 14 - 9 (كونا) -- هزم المتصدر باريس سان جيرمان ضيفه ستاد بريست بثلاثة اهداف لهدف في اللقاء الذي اقيم على استاد بارك دو برانس اليوم السبت ضمن الجولة ال4 من الدوري
الفرنسي لكرة القدم
2024 - 2025.
وتقدم ستاد بريست بهدفه الاول والوحيد الذي سدده اللاعب الفرنسي رومان ديل كاستيو من ضربة جزاء في الدقيقة ال29 وسرعان ما عزز الباريسي سان جيرمان موقفه بهدف التعادل من خلال اللاعب عثمان ديمبلي بمساعدة ماركو أسينسيو في الدقيقة ال42.
في الشوط الثاني أضاف اللاعب الاسباني فابيان رويز بمساعدة أشرف حكيمي في الدقيقه ال73.
واستطاع باريس سان جيرمان أن يعزز موقفه بهدف ثالث بواسطة عثمان ديمبلي في أسفل يمين المرمى في الدقيقة ال74.
وبهذه النتيجة يستقر باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 12 نقطة بينما يقع فريق ستاد بريست في المركز الثاني عشر برصيد ثلاث نقاط.
وفي مباراة اخرى من نفس الجولة فاز الوصيف مارسيليا بهدفين نظيفين على منافسه نيس الذي يحتل المركز التاسع من ترتيب جدول الدوري الفرنسي. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN14092024000071011013ID1108674570
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