موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم
يقدمون استقالاتهم من مناصبهم بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها بنتيجة الاحداث التي صاحبت مباراة
المنتخب الوطني امام العراق يوم الثلاثاء الماضي.
الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط مصنع سري لتصنيع حبوب الليريكا المخدرة يديره شخص من غير محددي الجنسية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من آفة السموم.
أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة تعلن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 206 أسرى مناصفة بين الجانبين ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في تلك الوساطات إلى 1994 أسيرا.
الجزائر - المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية وتشير إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السابع من سبتمبر الجاري بلغت 10ر46 بالمئة.
إسطنبول - وكالة (الأناضول) التركية للأنباء تقول إن قوات الأمن التركية ألقت القبض على أحد مخططي الهجوم على كنيسة (سانتا ماريا) الإيطالية بمدينة (إسطنبول) في يناير الماضي ويدعى فيسخان سولتاماتيوف الذي ينتمي الى ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). (النهاية) ر ج
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