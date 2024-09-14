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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/14/2024 11:50:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم يقدمون استقالاتهم من مناصبهم بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها بنتيجة الاحداث التي صاحبت مباراة المنتخب الوطني امام العراق يوم الثلاثاء الماضي.

الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط مصنع سري لتصنيع حبوب الليريكا المخدرة يديره شخص من غير محددي الجنسية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من آفة السموم.

أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة تعلن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 206 أسرى مناصفة بين الجانبين ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في تلك الوساطات إلى 1994 أسيرا.

الجزائر - المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية وتشير إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السابع من سبتمبر الجاري بلغت 10ر46 بالمئة.

إسطنبول - وكالة (الأناضول) التركية للأنباء تقول إن قوات الأمن التركية ألقت القبض على أحد مخططي الهجوم على كنيسة (سانتا ماريا) الإيطالية بمدينة (إسطنبول) في يناير الماضي ويدعى فيسخان سولتاماتيوف الذي ينتمي الى ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). (النهاية) ر ج

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