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دون الحاجة إلى بشر.. الروبوتات تتخذ قراراتها بخوارزمية جديدة

9/14/2024 11:50:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طورت‭ ‬مجموعة‭ ‬بحثية‭ ‬خوارزمية‭ ‬جديدة‭ ‬تُمكن‭ ‬الروبوتات‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬اعتماداً‭ ‬على‭ ‬بيئتها‭ ‬كدليل،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬قدراتها‭ ‬على‭ ‬التصرف‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬طبيعية‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الخوارزمية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬التي‭ ‬توحد‭ ‬بين‭ ‬منهجيات‭ ‬تحديد‭ ‬الأهداف‭ ‬المختلفة‭ ‬تحت‭ ‬مفهوم‭ ‬واحد‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬قوانين‭ ‬الفيزياء،‭ ‬مع‭ ‬إتاحة‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬الحسابية‭ ‬بشكل‭ ‬شفاف‭ ‬لتسهيل‭ ‬دراستها‭ ‬وتبنيها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الباحثين‭ ‬الآخرين‭.‬

ووفقًا‭ ‬للدراسة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬ PRX ‭ ‬ Life ‭ ‬تعتمد‭ ‬الخوارزمية‭ ‬على‭ ‬نظرية‭ ‬الفوضى‭ ‬الشهيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تجعل‭ ‬الروبوت‭ ‬‮«‬سيداً‮»‬‭ ‬على‭ ‬الفوضى‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬ديناميكيات‭ ‬النظام‭.‬

ويعمل‭ ‬الروبوت‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬أهدافه‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬توجيهات‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬البشر،‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬آلية‭ ‬‮«‬الدوافع‭ ‬الذاتية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬البشر‭ ‬والحيوانات‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قراراتهم‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬تفاعلهم‭ ‬مع‭ ‬البيئة‭ ‬المحيطة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مكافآت‭ ‬واضحة‭.‬

ويقول‭ ‬البروفيسور‭ ‬دانيال‭ ‬بولاني‭ ‬أستاذ‭ ‬علوم‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬هيرتفوردشاير‭ ‬والمؤلف‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدراسة‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬الخوارزمية‭ ‬أن‭ ‬تُمكّن‭ ‬الروبوتات‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الأشياء‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أوامر‭ ‬صريحة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تفاعل‭ ‬الروبوتات‭ ‬مع‭ ‬البشر‭ ‬والروبوتات‭ ‬الأخرى‭ ‬بطرق‭ ‬أكثر‭ ‬طبيعية‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬تطبيقات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق،‭ ‬مثل‭ ‬الروبوتات‭ ‬شبه‭ ‬المستقلة‭ ‬التي‭ ‬تُستخدم‭ ‬في‭ ‬البيئات‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬مثل‭ ‬الأنفاق‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬أو‭ ‬المواقع‭ ‬بين‭ ‬الكواكب،‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬على‭ ‬البشر‭ ‬تقديم‭ ‬توجيهات‭ ‬مباشرة‭.‬

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