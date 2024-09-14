سماعات أبل الجديدة.. ميزة طبية لضعاف السمع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لتتخطى‭ ‬كونها‭ ‬مجرد‭ ‬أداة‭ ‬للاستماع‭ ‬فقط،‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التحديثات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬السمع‭ ‬لمستخدمي‭ ‬سماعات‭ ‬‮«‬إير‭ ‬بودز‭ ‬برو‭ ‬دوبل‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ميزة‭ ‬جديدة‭ ‬تعمل‭ ‬كـ«مساعد‭ ‬سمعي‭ ‬بدرجة‭ ‬طبية‮»‬‭ ‬للمستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬سمع‭ ‬خفيف‭ ‬إلى‭ ‬متوسط‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬مع‭ ‬موافقة‭ ‬إدارة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الأمريكية‭ ‬ FDA ‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬ميزة‭ ‬‮«‬مساعد‭ ‬السمع‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬للأصوات‭ ‬المحيطة‭ ‬بشكل‭ ‬مخصص،‭ ‬وذلك‭ ‬بشراء‭ ‬أجهزة‭ ‬السمع‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وصفة‭ ‬طبية‭.‬

الميزة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سماعات‭ ‬أبل‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬‮«‬التعليم‭ ‬الآلي‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬بربط‭ ‬الترددات‭ ‬الصوتية‭ ‬وتقديم‭ ‬أصوات‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬وحيوية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬المستخدم،‭ ‬وستتمكن‭ ‬السماعات‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬فورية‭ ‬أثناء‭ ‬استخدام‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬اليومية‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬مفيدة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬لفاقدي‭ ‬السمع‭ ‬بدرجة‭ ‬ضئيلة‭ ‬أو‭ ‬متوسطة‭.‬

وبينما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكلف‭ ‬أجهزة‭ ‬السمع‭ ‬التقليدية‭ ‬نحو‭ ‬3000‭ ‬دولار‭ ‬فإن‭ ‬سماعات‭ ‬أبل‭ ‬يمكن‭ ‬شراؤها‭ ‬بـ249‭ ‬دولارا‭ ‬فقط‭ ‬ما‭ ‬يعطيها‭ ‬ميزة‭ ‬إضافية‭.‬

وحول‭ ‬سعر‭ ‬السماعات‭ ‬الجديدة،‭ ‬قالت‭ ‬باربرا‭ ‬كيلي،‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لجمعية‭ ‬فقدان‭ ‬السمع‭ ‬في‭ ‬أمريكا،‭ ‬إن‭ ‬نقطة‭ ‬السعر‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المنتجات‭ ‬الأخرى‭ ‬العالية‭ ‬الجودة‭ ‬المتاحة‭ ‬بدون‭ ‬وصفة‭ ‬طبية‭.‬

وأضافت‭: ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬أبل‭ ‬لهذا‭ ‬المجال‭ ‬فإنها‭ ‬تلفت‭ ‬الانتباه‭ ‬حقًا‭ ‬إلى‭ ‬صحة‭ ‬السمع‭ ‬وعلاج‭ ‬فقدان‭ ‬السمع،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭.‬

وقال‭ ‬الخبراء‭ ‬لبرنامج‭ ‬ CBS ‭ ‬ MoneyWatch ‭ ‬إن‭ ‬السماعة‭ ‬الجديدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬فرقا،‭ ‬حيث‭ ‬يعاني‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬السمع،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬