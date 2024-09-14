سماعات أبل الجديدة.. ميزة طبية لضعاف السمع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لتتخطى كونها مجرد أداة للاستماع فقط، أعلنت شركة أبل سلسلة من التحديثات المهمة التي ستركز على صحة السمع لمستخدمي سماعات «إير بودز برو دوبل»، بما في ذلك ميزة جديدة تعمل كـ«مساعد سمعي بدرجة طبية» للمستخدمين الذين يعانون من ضعف سمع خفيف إلى متوسط.
وتأتي هذه الخطوة مع موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA في أواخر عام 2022 على ميزة «مساعد السمع» التي ستتيح للمستخدمين الحصول على تعزيز للأصوات المحيطة بشكل مخصص، وذلك بشراء أجهزة السمع التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.
الميزة الجديدة في سماعات أبل تعتمد على تقنيات «التعليم الآلي» والتي تقوم بربط الترددات الصوتية وتقديم أصوات أكثر وضوحا وحيوية بناء على احتياجات المستخدم، وستتمكن السماعات من إجراء تعديلات فورية أثناء استخدام الشخص في مهامه اليومية ما يجعلها مفيدة بشكل خاص لفاقدي السمع بدرجة ضئيلة أو متوسطة.
وبينما يمكن أن تكلف أجهزة السمع التقليدية نحو 3000 دولار فإن سماعات أبل يمكن شراؤها بـ249 دولارا فقط ما يعطيها ميزة إضافية.
وحول سعر السماعات الجديدة، قالت باربرا كيلي، المديرة التنفيذية لجمعية فقدان السمع في أمريكا، إن نقطة السعر أقل بكثير من بعض المنتجات الأخرى العالية الجودة المتاحة بدون وصفة طبية.
وأضافت: مع دخول أبل لهذا المجال فإنها تلفت الانتباه حقًا إلى صحة السمع وعلاج فقدان السمع، وهو جزء من الصحة العامة.
وقال الخبراء لبرنامج CBS MoneyWatch إن السماعة الجديدة يمكن أن تحدث فرقا، حيث يعاني 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم من فقدان السمع، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
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