البحرين تستضيف منتدى المهارات الرقمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ينطلق الثلاثاء.. ويجمع نخبة من القيادات العالمية وصناع السياسات في التحول الرقمي
تستعد مملكة البحرين لاستضافة منتدى المهارات الرقمية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2024، وهو ما يؤكّد مكانة المملكة الرائدة ومساعيها الدؤوبة في مجال تنمية المهارات الرقمية.
وتتطلع هيئة تنظيم الاتصالات من خلال استضافتها هذا الحدث المرموق الذي يجمع نخبة من القيادات العالمية وصناع السياسات والخبراء بالإضافة إلى اختصاصيي التدريب، لمناقشة الدور المحوري للمهارات الرقمية في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أكّد المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات فيليب مارنيك التزام الهيئة بدفع عجلة التحول الرقمي في البلاد، وقال: «تأتي استضافة الهيئة لمنتدى المهارات الرقمية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات في إطار أولوياتنا الوطنية التي تركّز على إرساء أسس اقتصاد رقمي مزدهر. فمن خلال حضور نخبة من أبرز الخبراء من شتّى أنحاء العالم، نسعى إلى اكتساب الجميع المهارات الضرورية لتحقيق النجاح في العالم الرقمي».
يُعقد المنتدى على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن برنامجًا شاملًا يركّز على تنمية المهارات اللازمة لتيسير مبادرات التحول الرقمي، حيث تشمل مواضيع المنتدى سد الفجوة الرقمية، وتأثير التقنيات الناشئة على المهارات، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والمساهمة في الحفاظ على البيئة، وتعزيز الممارسات الآمنة عبر الإنترنت، وآراء القطاع بشأن فجوات المهارات. وتتيح هذه الندوات فرصة قيمة للمتخصصين لمناقشة أهم قضايا المهارات الرقمية وتبادل الرؤى والمعرفة وتبادل الخبرات.
يعتبر هذا الحدث منصّة مهمة لأعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات وشركائه لمناقشة وإيجاد حلول للتحديات والمسائل الأكثر إلحاحًا المتعلقة بفجوة المهارات الرقمية، بما في ذلك اعتماد المهارات الرقمية. وتدعو الهيئة جميع الأطراف المعنية في مبادرات تطوير المهارات الرقمية الى المشاركة في المنتدى بمن فيهم ممثلو الوزارات والهيئات التنظيمية وشركات الاتصالات والهيئات التعليمية والمنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى الخبراء والباحثين في هذا المجال.
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