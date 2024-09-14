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البحرين تستضيف منتدى المهارات الرقمية

9/14/2024 11:50:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ينطلق الثلاثاء.. ويجمع نخبة من القيادات العالمية وصناع السياسات في التحول الرقمي

تستعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬منتدى‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية‭ ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكّد‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬الرائدة‭ ‬ومساعيها‭ ‬الدؤوبة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية‭. ‬

وتتطلع‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافتها‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المرموق‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬العالمية‭ ‬وصناع‭ ‬السياسات‭ ‬والخبراء‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اختصاصيي‭ ‬التدريب،‭ ‬لمناقشة‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للمهارات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكّد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬فيليب‭ ‬مارنيك‭ ‬التزام‭ ‬الهيئة‭ ‬بدفع‭ ‬عجلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬استضافة‭ ‬الهيئة‭ ‬لمنتدى‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية‭ ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أولوياتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تركّز‭ ‬على‭ ‬إرساء‭ ‬أسس‭ ‬اقتصاد‭ ‬رقمي‭ ‬مزدهر‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬شتّى‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬اكتساب‭ ‬الجميع‭ ‬المهارات‭ ‬الضرورية‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‮»‬‭.‬

يُعقد‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬ويتضمن‭ ‬برنامجًا‭ ‬شاملًا‭ ‬يركّز‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتيسير‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬مواضيع‭ ‬المنتدى‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتأثير‭ ‬التقنيات‭ ‬الناشئة‭ ‬على‭ ‬المهارات،‭ ‬والتحول‭ ‬نحو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الممارسات‭ ‬الآمنة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وآراء‭ ‬القطاع‭ ‬بشأن‭ ‬فجوات‭ ‬المهارات‭. ‬وتتيح‭ ‬هذه‭ ‬الندوات‭ ‬فرصة‭ ‬قيمة‭ ‬للمتخصصين‭ ‬لمناقشة‭ ‬أهم‭ ‬قضايا‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية‭ ‬وتبادل‭ ‬الرؤى‭ ‬والمعرفة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭.‬

يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬منصّة‭ ‬مهمة‭ ‬لأعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬وشركائه‭ ‬لمناقشة‭ ‬وإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للتحديات‭ ‬والمسائل‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحًا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بفجوة‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اعتماد‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية‭. ‬وتدعو‭ ‬الهيئة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬ممثلو‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬التنظيمية‭ ‬وشركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والهيئات‭ ‬التعليمية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخبراء‭ ‬والباحثين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

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