مستوى قياسي.. غرام الذهب يتجاوز 52 دينارا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- حلقت أسعار الذهب أول من أمس الجمعة إلى أعلى مستوى على الاطلاق إلى مستوى 2585 دولارا للأونصة ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 59.9 دينار لغرام الذهب من عيار 24.
وقال نقيب تجار الذهب والمجوهرات ربحي علان إن أسعار الذهب الحالية غير مسبوقة وسجلت أرقاما تاريخية متأثره بالأنباء المتوقعة عن خفض أسعار الفائدة على الدولار الأسبوع الحالي.
وعن مستويات العرض والطلب في السوق المحلية أكد علان أنها ما تزال ضعيفة جراء الأسعار المرتفعة التاريخية التي سجلها الذهب عالميا وانعكست على الأسعار المحلية. وإشار علان إلى أن بعض المواطنين ما يزالون يحتفظون ويدخرون الذهب كملاذ آمن.
وبحسب قائمة الأسعار الجديدة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 52.2 دينار وسعر الشراء من المواطنين 50.2 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 للمواطن نحو 59.9 دينار وسعر الشراء نحو 57.1 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 للمواطن نحو 46.3 دينار وسعر الشراء 42.8 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 420 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 368 دينارا.
وقال تاجر الذهب يزن دعنا "الإقبال يزداد على بيع الذهب بعد الأرقام التاريخية التي سجلها في تعاملات يوم الجمعة الماضي".
وأكد دعنا أن غرام الذهب عيار 21 سجل سعر 52.2 دينار للغرام وهو الأعلى على الإطلاق.
وأضاف "هنالك عمليات بيع من قبل المواطنين لاستغلال الأسعار التي سجلها الذهب، قابله عملية شراء لغايات الزواج".
واتفق أحد العاملين في محلات بيع الذهب خالد عبدالله أن "هنالك عمليات بيع الذهب لجني الأرباح واستغلال الارتفاع الذي طرأ على أسعار الذهب ملحوظة".
وأضاف عبدالله أن "الإقبال على الذهب في ظل الأرقام التاريخية والمحدودة لمناسبات الأعراس فقط بينما لغايات الزينة والادخار ضعيفة".
وبحسب تقارير دولية ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي بسبب ضعف الدولار وسط آمال خفض الفائدة الأميركية، بينما ارتفع البلاديوم 15 % منذ بداية الأسبوع.
وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وقال صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 45 % خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأميركي في 18 أيلول (سبتمبر) الحالي، بينما يتوقعون بنسبة 55 % خفضا بواقع 25 نقطة أساس.
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