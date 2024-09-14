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مستوى قياسي.. غرام الذهب يتجاوز 52 دينارا

9/14/2024 11:48:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- حلقت أسعار الذهب أول من أمس الجمعة إلى أعلى مستوى على الاطلاق إلى مستوى 2585 دولارا للأونصة ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 59.9 دينار لغرام الذهب من عيار 24.
وقال نقيب تجار الذهب والمجوهرات ربحي علان إن أسعار الذهب الحالية غير مسبوقة وسجلت أرقاما تاريخية متأثره بالأنباء المتوقعة عن خفض أسعار الفائدة على الدولار الأسبوع الحالي.
وعن مستويات العرض والطلب في السوق المحلية أكد علان أنها ما تزال ضعيفة جراء الأسعار المرتفعة التاريخية التي سجلها الذهب عالميا وانعكست على الأسعار المحلية. وإشار علان إلى أن بعض المواطنين ما يزالون يحتفظون ويدخرون الذهب كملاذ آمن.
وبحسب قائمة الأسعار الجديدة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 52.2 دينار وسعر الشراء من المواطنين 50.2 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 للمواطن نحو 59.9 دينار وسعر الشراء نحو 57.1 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 للمواطن نحو 46.3 دينار وسعر الشراء 42.8 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 420 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 368 دينارا.
وقال تاجر الذهب يزن دعنا "الإقبال يزداد على بيع الذهب بعد الأرقام التاريخية التي سجلها في تعاملات يوم الجمعة الماضي".
وأكد دعنا أن غرام الذهب عيار 21 سجل سعر 52.2 دينار للغرام وهو الأعلى على الإطلاق.
وأضاف "هنالك عمليات بيع من قبل المواطنين لاستغلال الأسعار التي سجلها الذهب، قابله عملية شراء لغايات الزواج".
واتفق أحد العاملين في محلات بيع الذهب خالد عبدالله أن "هنالك عمليات بيع الذهب لجني الأرباح واستغلال الارتفاع الذي طرأ على أسعار الذهب ملحوظة".
وأضاف عبدالله أن "الإقبال على الذهب في ظل الأرقام التاريخية والمحدودة لمناسبات الأعراس فقط بينما لغايات الزينة والادخار ضعيفة".
وبحسب تقارير دولية ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي بسبب ضعف الدولار وسط آمال خفض الفائدة الأميركية، بينما ارتفع البلاديوم 15 % منذ بداية الأسبوع.
وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وقال صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 45 % خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأميركي في 18 أيلول (سبتمبر) الحالي، بينما يتوقعون بنسبة 55 % خفضا بواقع 25 نقطة أساس.

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