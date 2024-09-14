مستوردات الأردن من النفط العراقي تنخفض %42

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- انخفضت مجموع كميات النفط التي استوردها الأردن من العراق بنسبة 42 % خلال الأسابيع الخمسة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
واستورد الأردن 336.2 ألف برميل من النفط العراقي مقارنة مع 584 ألف برميل خلال فترتي المقارنة.
ورغم أن الأردن والعراق اتفقا على نقل
النفط العراقي إلى المملكة في الأول من آب (أغسطس) الماضي بمعدل 15 ألف برميل يوميا إلا أن أن ما استورده الأردن يوميا بلغ بالمتوسط 8 آلاف برميل يوميا.
وتغطي الكميات المستوردة من الجانب العراقي نحو 10 % إلى 15 % من حاجة المملكة اليومية من النفط الخام التي تقدر بنحو 150 ألف برميل يوميا.
وبحسب الوزارة فإن التوريد يتم بموجب تمديد العمل بمذكرة التفاهم التي وقعت في أيار (مايو) من العام الماضي لتزويد المملكة بما لا يزيد على 15 ألف برميل يوميا على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقص 16 دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل
ويأتي استيراد النفط من العراق، في إطار مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين للمرة الأولى في شهر شباط (فبراير) من العام 2019 وتجدد سنويا.
يذكر أن إجمالي كلفة مستوردات المملكة من النفط خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نحو 3.64 مليار دينار مقابل استيراد نحو 9.73 مليون طن من النفط الخام تعادل نحو 70.2 مليون برميل.، مقابل إنتاج 256 ألف برميل خلال نفس الفترة.
وتصل عدد أيام كفاية مخزون النفط الخام في المملكة إلى 45 يوما، وتصل نسبة تأمين التزود بالنفط الخام والمشتقات النفطية إلى 100 % بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
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