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مستوردات الأردن من النفط العراقي تنخفض %42

9/14/2024 11:48:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- انخفضت مجموع كميات النفط التي استوردها الأردن من العراق بنسبة 42 % خلال الأسابيع الخمسة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
واستورد الأردن 336.2 ألف برميل من النفط العراقي مقارنة مع 584 ألف برميل خلال فترتي المقارنة.
ورغم أن الأردن والعراق اتفقا على نقل النفط العراقي إلى المملكة في الأول من آب (أغسطس) الماضي بمعدل 15 ألف برميل يوميا إلا أن أن ما استورده الأردن يوميا بلغ بالمتوسط 8 آلاف برميل يوميا.
وتغطي الكميات المستوردة من الجانب العراقي نحو 10 % إلى 15 % من حاجة المملكة اليومية من النفط الخام التي تقدر بنحو 150 ألف برميل يوميا.
وبحسب الوزارة فإن التوريد يتم بموجب تمديد العمل بمذكرة التفاهم التي وقعت في أيار (مايو) من العام الماضي لتزويد المملكة بما لا يزيد على 15 ألف برميل يوميا على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقص 16 دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل
ويأتي استيراد النفط من العراق، في إطار مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين للمرة الأولى في شهر شباط (فبراير) من العام 2019 وتجدد سنويا.
يذكر أن إجمالي كلفة مستوردات المملكة من النفط خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نحو 3.64 مليار دينار مقابل استيراد نحو 9.73 مليون طن من النفط الخام تعادل نحو 70.2 مليون برميل.، مقابل إنتاج 256 ألف برميل خلال نفس الفترة.
وتصل عدد أيام كفاية مخزون النفط الخام في المملكة إلى 45 يوما، وتصل نسبة تأمين التزود بالنفط الخام والمشتقات النفطية إلى 100 % بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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