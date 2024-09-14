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هل يضع مجلس النواب الجديد التشريعات الاقتصادية في قائمة أولوياته؟

9/14/2024 11:48:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان - بعد نهاية السباق الانتخابي وصدور النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الأردني العشرين، ستكون أمام المجلس الجديد الكثير من المهام والملفات التشريعية والرقابية الملحة التي تنتظر مختلف الفعاليات والقطاعات إنجازها، ومنها القطاعات الاقتصادية التي تعقد آمالا كبيرة على المجلس في معالجة العديد من التشريعات الاقتصادية، وتوجيهها نحو خدمة العملية الاقتصادية المحلية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني بحاجة ملحة لإعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى صياغة تشريعات جديدة تمكن بيئة الأعمال وتحفز الاستثمار وتدعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح هؤلاء، أن هناك مجموعة من التشريعات الملحة التي تستدعي من مجلس النواب النظر إليها بشكل شمولي والدفع بها إلى ساحة النقاش في أقرب وقت ممكن، ومنها قوانين طرحتها الحكومة مؤخرا، كقانون العمل، قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى قانون الطاقة المتجددة.
ويضاف إلى ذلك إعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، وقانون ضريبة الدخل والمبيعات على وجه الخصوص، إلى جانب سن تشريعات لإصلاح القطاعات الاقتصادية المختلفة ولاسيما، قطاعات الطاقة، النقل، الصناعة، السياحة والمياه وغيرها، من القطاعات التي تعاني من الاحتكارات.
ودعا الخبراء، مجلس النواب الجديد إلى ضرورة التركيز على سن تشريعات وقوانين لتنظيم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في العملية الاقتصادية الرسمية، إضافة إلى تنفيذ برامج اقتصادية وموازنات عامة تستهدف تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وسن تشريعات لتسهيل البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت الخبراء إلى أن القصور في التشريعات الاقتصادية يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث، عطفا على إمكانية تعطيل الاستثمارات وتقليل جاذبية بيئة الأعمال، مما يتطلب من مجلس النواب الجديد تبني إصلاح التشريعات الاقتصادية، مطالبين بوجوب تعزيز استقرار البيئة التشريعية.
ومن المنتظر أن يباشر مجلس النواب الجديد أعماله مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك وفق ما تنص عليه المادة (78) من الدستور الأردني: أن "جلالة الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه".
وأشار رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير إلى أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاعي الصناعة والاقتصاد الأردني، حيث إن القطاعات الاقتصادية تأمل من مجلس النواب الجديد أن يضع ملف التشريعات الاقتصادية في قائمة أولوياته.
وأضاف، "الاستقرار التشريعي للبيئة الناظمة للأنشطة الاقتصادية هو عنصر حاسم لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، فمن غير المعقول التعديلات الكثيرة المستمرة للأنظمة والتشريعات، وكثرتها"، لذلك لا بد لمجلس النواب المقبل، أن يؤسس ويحدث ثورة تشريعية تضمن آليات الاستقرار التشريعي المطلوب، اذ إن التعديلات المتكررة والكثيرة على القوانين والأنظمة تخلق حالة من عدم الاستقرار، مما يعيق التخطيط طويل الأمد ويثقل كاهل الشركات والمستثمرين.
وأشار الجغبير إلى وجود قوانين عدة، أقرتها الحكومة مؤخرًا لأسباب متعددة، وأبرزها تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وقوانين العمل، والطاقة، وهذه القوانين إلى جانب أي تشريعات أخرى متعلقة بالقطاع الصناعي، سيتم تحويلها إلى مجلس النواب لاستكمال التعديلات اللازمة عليها، ونأمل بأن يكون النظر لها من قبل المجلس بشكل شمولي، وبما يخدم العملية الاقتصادية والتنموية، ويضمن عدم إعادة فتح أو تعديل هذه القوانين لسنوات عدة.
ونوه الجغبير إلى أن القصور في التشريعات الاقتصادية يمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث، إذ إن أي قصور في التشريعات وخاصة الاقتصادية ذات العلاقة بالاستثمارات، يؤدي في بعض الحالات إلى تعطيل الاستثمارات وتقليل جاذبية بيئة الأعمال، مما يحد من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاجية. إضافة إلى ذلك، يؤدي القصور إلى ارتفاع تكاليف الأعمال، مما يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. بالتالي تصبح بيئة الأعمال أقل استقرارًا وتواجه الشركات تحديات إضافية في الحفاظ على استمراريتها.
من دون معالجة هذا القصور، يصبح من الصعب توفير بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة والفقر، وبالتالي تحقيق الرفاه الاقتصادي للمجتمع بأكمله.
وفيما يخص البيئة التشريعية في الأردن، أكد الجغبير أن هناك أوجها تطمح القطاعات الاقتصادية الى معالجتها، وتطوير العديد من الجوانب التي تحفز الاستثمارات وتسهل عمليات إقامة المشاريع وتشغيلها، خاصة في ظل مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بجذب استثمارات بأكثر من 30 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة، ما يتطلب جملة من الإصلاحات التي تعزز جاذبية الاستثمار وتجعل بيئة الأعمال أكثر فاعلية، هذا فضلاً عن التشريعات المرتبطة بجعل سوق العمل أكثر كفاءة.
من جانبه، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أنه في ظل حالة "الإصلاح الشامل" سياسيا واقتصاديا وإدريا التي تعيشها البلاد اليوم، فإنه من المنتظر من مجلس النواب المقبل، إنجاز الكثير من التشريعات والإصلاحات الاقتصادية، والعمل عليها وذلك من خلال سن تشريعات وقوانين لتنظيم الاقتصاد الغير رسمي ودمجه في العملية الاقتصادية الرسمية، إضافة إلى تنفيذ برامج اقتصادية وموازنات عامة تستهدف تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وسن تشريعات لتسهيل البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويضاف إلى ذلك، سن تشريعات لإصلاح القطاعات الاقتصادية المختلفة ولاسيما قطاعات الطاقة، النقل، الصناعة، السياحةن المياه وغيرها من القطاعات التي تعاني من الاحتكارات، والتي تضررت بشكل مباشر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة خاصة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
ولفت حجازي إلى ضرورة العمل على سن تشريعات وقوانين تحقق العدل والمساواة بين المالكين والمستأجرين، إضافة إلى العمل على سن قوانين تجارية تضمن المنافسة العادلة، عدا عن أهمية الالتفات إلى قانون الضمان الاجتماعي وتجويده، بما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية.
ولفت حجازي إلى أنه ينتظر من مجلس النواب المقبل، دور محوري في الشأن الاقتصادي، إذ إن وجود مجلس نواب كفء قادر على متابعة وتقييم أداء الحكومات في اتخاذ القرارات السليمة والملائمة، وبما يتماشى مع الاحتياجات التنموية الوطنية، والمشاركة في صياغة السياسات والأنظمة التي تمكن بيئة الأعمال وتحفز الاستثمار وتدعم النشاط الاقتصادي ضرورة وطنية، بما يساهم في تنشيط العجلة الاقتصادية ودعم البرامج والمشاريع التنموية في رؤية التحديث الاقتصادي.
إلى ذلك، قال رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض: "إن مجلس النواب المقبل ينتظره قانونان جديدان أقرتهما الحكومة مؤخرا، على طاولة النقاش مع انطلاق دورته العادية المقبلة، وهما قانونا العمل والضمان الاجتماعي اللذان لهما أثر واضح على سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة".
ولفت عوض إلى أن "قانون العمل طرأت عليه خلال السنوات العشر الماضية، العديد من التعديلات مما أفقده توازنه وقدرته على تحقيق الهدف الرئيسي له"، وهو خلق حالة من التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، ما يعني أنه بحاجة إلى إعادة نظر شاملة لتجويده بما يخدم الغاية التي يرمي إليها.
وأكد عوض أنه رغم إيجابية التعديلات التي جاءت في التعديل الأخير للقانون، إلا أنه في الوقت ذاته، حمل بعض التعديلات التي سيكون لها انعكاسات سلبية، خاصة في المادة 31 من القانون والمتعلقة بالاستغناء عن الموظفين، حيث تسهل هذه المادة على أصحاب العمل تسريح العاملين لديهم، وتكمن خطورة هذه المادة في إمكانية تعميقها مشكلة البطالة، مما يستدعي من المجلس الالتفات إلى هذه المادة وتعديلها.
وأشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي تم تعديله مؤخرا، يحتاج إلى فتح حوار حقيقي حوله يجمع الجهات المعنية كافة، من قطاعات اقتصادية ونقابية، بما يضمن إجراء تعديلات تحفظ حقوق الجميع، إضافة إلى تعديل القانون بشكل شامل وتغطية جوانبه كافة، بما يقود إلى استقراره تشريعيا والحد من التعديلات المتكررة التي تطرأ عليه سنة بعد سنة.
ويرى أن قانون ضريبة الدخل والمبيعات من التشريعات الملحة اقتصاديا، التي يجب على المجلس الجديد وضعها في مقدمة أجندته، إذ إن المجلس مطالب بطرحه على الطاولة في أقرب وقت، من أجل تعديله باتجاه تخفيض ضريبة المبيعات والضرائب غير المباشرة، بشكل عام نحو الضريبة التصاعدية بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع المختلفة.

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