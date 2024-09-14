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الصريح يخطف تعادلا مثيرا من الجزيرة بدوري للمحترفين

9/14/2024 11:48:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - خطف فريق الصريح تعادلا مثيرا وبطعم الفوز من نظيره فريق الجزيرة، عندما سجل هدفين في الشوط الثاني بعدما كان متأخر بهدفين نظيفين مع نهاية الحصة الاولى.
في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وافتتح اللاعب حمزة الصيفي التسجيل للجزيرة عند الدقيقة 27 من مجريات الشوط الأول، قبل ان يضاعف زميله مالك علان النتيجة في الوقت بدل الضائع، وقلص اللاعب محمد العكش الفارق من علامة الجزاء عند الدقيقة 53، ليدرك البديل أشرف المساعيد هدف التعادل الثمين في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ليرفع الصريح رصيده إلى النقطة الخامسة، وينال الجزيره النقطة الاولى في رصيده.

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