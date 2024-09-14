الصريح يخطف تعادلا مثيرا من الجزيرة بدوري للمحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - خطف فريق الصريح تعادلا مثيرا وبطعم الفوز من نظيره فريق الجزيرة، عندما سجل هدفين في الشوط الثاني بعدما كان متأخر بهدفين نظيفين مع نهاية الحصة الاولى.
في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وافتتح اللاعب حمزة الصيفي التسجيل للجزيرة عند الدقيقة 27 من مجريات الشوط الأول، قبل ان يضاعف زميله مالك علان النتيجة في الوقت بدل الضائع، وقلص اللاعب محمد العكش الفارق من علامة الجزاء عند الدقيقة 53، ليدرك البديل أشرف المساعيد هدف التعادل الثمين في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ليرفع الصريح رصيده إلى النقطة الخامسة، وينال الجزيره النقطة الاولى في رصيده.
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