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الحموي ينال لقب الجولة الأخيرة من سباقات الكارتينج

9/14/2024 11:48:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - نال السائق سند الحموي أول من أمس، لقب الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينج (روتاكس ماكس تشالينج)، التي أقيمت ‏على حلبة منجا في محافظة مادبا.
واحتل السائق جمال صوالحي المركز الثاني، وجاء السائق زيد الحمود في المركز الثالث. وأقيم السباق وفقا للتعليمات التكميلية الصادرة عن الأردنية لرياضة السيارات، إلى جانب تعليمات الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) لسباقات الكارتينج، وتعليمات "تحدي روتاكس ماكس" 2024، وبدعم من شركة زين الأردن. وتكون السباق من التصفيات وجولة (بري فاينل) للسباق الأول، التي تكونت من 12 لفة، والجولة النهائية للسباق الثاني وضمت 16 لفة.
المنافسة في السباق كانت قوية بين السائقين في جولات التصفيات وقبل النهائية بين سند الحموي، زيد الحمود، رعد العبادي، حمد أبو عواد، جمال صوالحي، سميح الأسعد ومحمود العامري.
النتائج الفنية
- جولة التصفيات: المركز الأول، سند حموي، المركز الثاني، زيد الحمود، المركز الثالث، رعد العبادي، المركز الرابع، حمد أبو عواد، المركز الخامس، جمال صوالحي، المركز السادس، سميح الأسعد، المركز السابع، محمود العامري.
- الجولة قبل النهائية : المركز الأول: سند حموي، المركز الثاني: زيد الحمود، المركز الثالث: جمال صوالحي، المركز الرابع: رعد العبادي، المركز الخامس: حمد أبو عواد، المركز السادس: سميح الأسعد، المركز السابع: محمود العامري.
‏- النتائج النهائية: المركز الأول، سند الحموي، المركز الثاني، جمال صوالحي، المركز الثالث، زيد الحمود، المركز الرابع، رعد العبادي، المركز الخامس، سميح الأسعد، المركز السادس، حمد أبو عواد، المركز السابع، محمود العامري.

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