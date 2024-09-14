الحموي ينال لقب الجولة الأخيرة من سباقات الكارتينج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - نال السائق سند الحموي أول من أمس، لقب الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينج (روتاكس ماكس تشالينج)، التي أقيمت على حلبة منجا في محافظة مادبا.
واحتل السائق جمال صوالحي المركز الثاني، وجاء السائق زيد الحمود في المركز الثالث. وأقيم السباق وفقا للتعليمات التكميلية الصادرة عن الأردنية لرياضة السيارات، إلى جانب تعليمات الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) لسباقات الكارتينج، وتعليمات "تحدي روتاكس ماكس" 2024، وبدعم من شركة زين الأردن. وتكون السباق من التصفيات وجولة (بري فاينل) للسباق الأول، التي تكونت من 12 لفة، والجولة النهائية للسباق الثاني وضمت 16 لفة.
المنافسة في السباق كانت قوية بين السائقين في جولات التصفيات وقبل النهائية بين سند الحموي، زيد الحمود، رعد العبادي، حمد أبو عواد، جمال صوالحي، سميح الأسعد ومحمود العامري.
النتائج الفنية
- جولة التصفيات: المركز الأول، سند حموي، المركز الثاني، زيد الحمود، المركز الثالث، رعد العبادي، المركز الرابع، حمد أبو عواد، المركز الخامس، جمال صوالحي، المركز السادس، سميح الأسعد، المركز السابع، محمود العامري.
- الجولة قبل النهائية : المركز الأول: سند حموي، المركز الثاني: زيد الحمود، المركز الثالث: جمال صوالحي، المركز الرابع: رعد العبادي، المركز الخامس: حمد أبو عواد، المركز السادس: سميح الأسعد، المركز السابع: محمود العامري.
- النتائج النهائية: المركز الأول، سند الحموي، المركز الثاني، جمال صوالحي، المركز الثالث، زيد الحمود، المركز الرابع، رعد العبادي، المركز الخامس، سميح الأسعد، المركز السادس، حمد أبو عواد، المركز السابع، محمود العامري.
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