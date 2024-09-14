3 آلاف مكافأة النشامى.. سلام من البدلاء إلى سلامي

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

3 آلاف دولار مكافأة لاعبي المنتخب

ينتظر لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، الحصول على مكافأة مالية مقدارها 3 آلاف دولار، وهي مكافأة الفوز الذي تحقق على فلسطين يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

وأبلغ اتحاد الكرة لاعبي المنتخب، بتخصيص مكافأة قيمتها 3 آلاف دولار، بعد الفوز على فلسطين، بانتظار مزيد من المكافآت في حال الفوز في المباريات المقبلة. ويستعد اتحاد الكرة لتقديم مكافآت مالية أكبر، لتحفيز اللاعبين لتحقيق حلم التأهل للمونديال.

لاعبو "الثانية" يحركون جملة من التساؤلات

حرك لاعبو أندية الدرجة الثانية لكرة لاقدم، جملة من التساؤلات التي طرحها المتابعون للشأن الكروي المحلي، خاصة من أندية الدرجة الأولى.

التساؤلات الكبرى تتمحور حول مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية، الذين لم يتم قيدهم نهائيا في سجلات اتحاد الكرة، بسبب تعليق الأندية للمشاركة في دوري الدرجة الثانية.

التساؤلات جاءت بعد أن تم إغلاق باب التسجيل القانوني، ما دفع أندية في الدرجة الأولى للاستفسار عن مصير هؤلاء اللاعبين فيما إذا كانوا محررين من سجلات أنديتهم، أم ما يزالون ضمن هذه السجلات.

وتتساءل أندية الثانية البالغ عددها 16، عن سبب تجاهلها حتى الآن، وعدم الرد على مطالبها.

اتحاد الكرة يرفض طلب "الثانية" بتجميد الدويري

رفض اتحاد كرة القدم رسميا، طلب أندية الدرجة الثانية المتمثل بتجميد عضوية ممثلهم في مجلس إدارة اتحاد الكرة فؤاد الدويري. واعتبر اتحاد الكرة في رده على الأندية، أن هذا الطلب ليس قانونيا، كونه جاء من جهة لا تملك حق إصداره.

وكانت أندية الدرجة الثانية، طالبت بتجميد عضوية الدويري، بعد تراجعه عن تقديم استقالته وفقا لاتفاق جرى مع الأندية، بسبب رفض الاتحاد إعادة الدعم المادي للأندية كما كان قبل جائحة كورونا.

سلام عاتب من "البدلاء" إلى سلامي

تفيد المعلومات أن لاعبين بدلاء في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، بعثوا برسائل عتب إلى المدير الفني للمنتخب جمال سلامي، مفادها بالتساؤل عن سبب عدم إشراكهم في المباريات لو لدقائق معدودة، الأمر الذي يهز ثقتهم بأنفسهم، ويدفعهم للتفكير بخطوات صعبة.

المعلومات تشير إلى أن لاعبين يجلسون على مقاعد البدلاء، بدأوا يشعرون باعتزاز ثقتهم بأنفسهم، بسبب عدم إشراكهم في المباريات، رغم ظهور لاعبين أساسيين في نفس مراكزهم بمستويات فنية متواضعة في المباريات الأخيرة، وبالرغم من ذلك يتمسك المدرب في ابقائهم في الملعب حتى النهاية.

اللاعبون العاتبون تمنوا أن يصل سلامهم إلى سلامي الذي يحبونه ويقدرونه، ويتمنون عليه فقط النظر في هذه الرسالة.

3 لاعبين يغادرون للعب في السعودية الثلاثاء

يغادر 3 لاعبين عمان يوم الثلاثاء المقبل، متوجهين إلى السعودية، وذلك للاحتراف في فريق نادي المزاحمية (درجة ثانية).

ويتوجه اللاعبون محمود المحارمة (حارس مرمى فريق سحاب لكرة القدم) وإبراهيم نوفل (عمان اف سي) ونورس الفايز (دوقرا) إلى السعودية، للالتحاق بناديهم الجديد الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وأكد مكتب السلطان للتعاقدات، في تصريح لـ"الغد"، عن اتمام كافة الإجراءات، بانتظار مغادرة اللاعبين الثلاثاء.

الحكمة أمل صباح تعتزل التحكيم احتجاجا

أعلنت الحكمة أمل صباح، اعتزالها تحكيم كرة القدم، احتجاجا على ما تقول أنه ظلم تعرضت له خلال مسيرتها التحكيمية، من خلال عدم حصولها على فرص أفضل في هذا المجال. ورفعت الحكمة صباح عبر الإيميل، رسالة إلى اتحاد الكرة تعلن فيها الاعتزال.

وقالت صباح: أشعر بالظلم نتيجة عدم حصولي على الفرصة التي استحق في عالم التحكيم، وكنت أرى أحقيتي في المشاركة بالأكاديمية الآسيوية، ولكن لا أعرف ما سبب إبعادي عنها، وعن إدارة مباريات كنت أستحق التواجد فيها خاصة في الدوري النسوي.

وأضافت: اعترف أنني اخطأت في قرار في مباراة، ولكن هذا ليس مدعاة لظلمي في التكليفات وأمور أخرى، وهذا ما دفعني لإعلان اعتزال التحكيم.

أبو خليفة يوقع للرياض السعودي بـ170 ألف دولار

وقع اللاعب الأردني أمين أبو خليفة، على كشوفات فريق الرياض السعودي لكرة القدم لمدة 4 مواسم، مقابل 170 ألف دولار.

اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، جاء للاحتراف في فريق الشباب في نادي الرياض، ولكن مدرب الفريق الأول استدعاه مباشرة للفريق الأول في نادي الرياض، وبالتالي تم التوقيع معه لأربع مواسم مقابل 170 ألف دولار.

وقال مكتب السلطان للتعاقدات الرياضية، أن عقد اللاعب 170 ألف دولار في أول موسمين، أما الموسمان الثالث والرابع فيتم تحديده لاحقا بحسب مستوى اللاعب.

ويتيح قانون الاحتراف في دوري المحترفين السعودي، تسجيل لاعبين اثنين من مواليد 2004 إلى 2006، إضافة للاعبين الثمانية الأجانب الآخرين.

سهل حوران يحتج على تشكيلة منتخب سن 20

احتج نادي سهل حوران، على تشكيلة منتخب تحت سن 20 لكرة القدم، لخلوها من أي لاعب في الفريق الذي يحتل المركز الثاني في دوري النخبة للشباب.

وقال المسؤول في النادي أمجد الزعبي في تصريح لـ"الغد" : فريق سهل حوران يحتل المركز الثاني في دوري النخبة لفئة سن 19، ما يعني أن الفريق يضم لاعبين مميزين يستحقون التواجد في تشكيلة المنتخب التي أثارت الاستغراب، وكشفت عن عدم متابعة الجهاز الفني للمنتخب للمباريات.

كواليس النجوم

. عدد من أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، خاطبت اتحاد كرة القدم، بضرورة فتح أبواب الملاعب مجانا أمام الجماهير، خلال مباريات الدوري.

. الفيصلي ينتظر عودة اللاعب هادي الحوراني من المغرب، تمهيدا للالتحاق بتدريبات الفريق، بعد الاتفاق معه للاحتراف في صفوف الفريق لمدة 3 أشهر.. الحوراني يتواجد في المغرب لانهاء ارتباطه مع فريق الفتح المغربي.. إلى ذلك لا يمانع الفيصلي في السماح للمحترف الفلسطيني في الفريق مصعب البطاط بالاحتراف في فريق آخر، في حال تم الاتفاق على انتقاله.. البطاط سبق وأن فاتح الفيصلي في هذا الموضوع.

. أحد مدربي أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن عدم تدخله في استقطاب محترف أجنبي.. المدرب كشف أن الإدارة فرضت عليه اللاعب الأجنبي.