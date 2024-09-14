3 آلاف مكافأة النشامى.. سلام من البدلاء إلى سلامي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
3 آلاف دولار مكافأة لاعبي المنتخب
ينتظر لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، الحصول على مكافأة مالية مقدارها 3 آلاف دولار، وهي مكافأة الفوز الذي تحقق على منتخب فلسطين يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
وأبلغ اتحاد الكرة لاعبي المنتخب، بتخصيص مكافأة قيمتها 3 آلاف دولار، بعد الفوز على فلسطين، بانتظار مزيد من المكافآت في حال الفوز في المباريات المقبلة. ويستعد اتحاد الكرة لتقديم مكافآت مالية أكبر، لتحفيز اللاعبين لتحقيق حلم التأهل للمونديال.
لاعبو "الثانية" يحركون جملة من التساؤلات
حرك لاعبو أندية الدرجة الثانية لكرة لاقدم، جملة من التساؤلات التي طرحها المتابعون للشأن الكروي المحلي، خاصة من أندية الدرجة الأولى.
التساؤلات الكبرى تتمحور حول مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية، الذين لم يتم قيدهم نهائيا في سجلات اتحاد الكرة، بسبب تعليق الأندية للمشاركة في دوري الدرجة الثانية.
التساؤلات جاءت بعد أن تم إغلاق باب التسجيل القانوني، ما دفع أندية في الدرجة الأولى للاستفسار عن مصير هؤلاء اللاعبين فيما إذا كانوا محررين من سجلات أنديتهم، أم ما يزالون ضمن هذه السجلات.
وتتساءل أندية الثانية البالغ عددها 16، عن سبب تجاهلها حتى الآن، وعدم الرد على مطالبها.
اتحاد الكرة يرفض طلب "الثانية" بتجميد الدويري
رفض اتحاد كرة القدم رسميا، طلب أندية الدرجة الثانية المتمثل بتجميد عضوية ممثلهم في مجلس إدارة اتحاد الكرة فؤاد الدويري. واعتبر اتحاد الكرة في رده على الأندية، أن هذا الطلب ليس قانونيا، كونه جاء من جهة لا تملك حق إصداره.
وكانت أندية الدرجة الثانية، طالبت بتجميد عضوية الدويري، بعد تراجعه عن تقديم استقالته وفقا لاتفاق جرى مع الأندية، بسبب رفض الاتحاد إعادة الدعم المادي للأندية كما كان قبل جائحة كورونا.
سلام عاتب من "البدلاء" إلى سلامي
تفيد المعلومات أن لاعبين بدلاء في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، بعثوا برسائل عتب إلى المدير الفني للمنتخب جمال سلامي، مفادها بالتساؤل عن سبب عدم إشراكهم في المباريات لو لدقائق معدودة، الأمر الذي يهز ثقتهم بأنفسهم، ويدفعهم للتفكير بخطوات صعبة.
المعلومات تشير إلى أن لاعبين يجلسون على مقاعد البدلاء، بدأوا يشعرون باعتزاز ثقتهم بأنفسهم، بسبب عدم إشراكهم في المباريات، رغم ظهور لاعبين أساسيين في نفس مراكزهم بمستويات فنية متواضعة في المباريات الأخيرة، وبالرغم من ذلك يتمسك المدرب في ابقائهم في الملعب حتى النهاية.
اللاعبون العاتبون تمنوا أن يصل سلامهم إلى سلامي الذي يحبونه ويقدرونه، ويتمنون عليه فقط النظر في هذه الرسالة.
3 لاعبين يغادرون للعب في السعودية الثلاثاء
يغادر 3 لاعبين عمان يوم الثلاثاء المقبل، متوجهين إلى السعودية، وذلك للاحتراف في فريق نادي المزاحمية (درجة ثانية).
ويتوجه اللاعبون محمود المحارمة (حارس مرمى فريق سحاب لكرة القدم) وإبراهيم نوفل (عمان اف سي) ونورس الفايز (دوقرا) إلى السعودية، للالتحاق بناديهم الجديد الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.
وأكد مكتب السلطان للتعاقدات، في تصريح لـ"الغد"، عن اتمام كافة الإجراءات، بانتظار مغادرة اللاعبين الثلاثاء.
الحكمة أمل صباح تعتزل التحكيم احتجاجا
أعلنت الحكمة أمل صباح، اعتزالها تحكيم كرة القدم، احتجاجا على ما تقول أنه ظلم تعرضت له خلال مسيرتها التحكيمية، من خلال عدم حصولها على فرص أفضل في هذا المجال. ورفعت الحكمة صباح عبر الإيميل، رسالة إلى اتحاد الكرة تعلن فيها الاعتزال.
وقالت صباح: أشعر بالظلم نتيجة عدم حصولي على الفرصة التي استحق في عالم التحكيم، وكنت أرى أحقيتي في المشاركة بالأكاديمية الآسيوية، ولكن لا أعرف ما سبب إبعادي عنها، وعن إدارة مباريات كنت أستحق التواجد فيها خاصة في الدوري النسوي.
وأضافت: اعترف أنني اخطأت في قرار في مباراة، ولكن هذا ليس مدعاة لظلمي في التكليفات وأمور أخرى، وهذا ما دفعني لإعلان اعتزال التحكيم.
أبو خليفة يوقع للرياض السعودي بـ170 ألف دولار
وقع اللاعب الأردني أمين أبو خليفة، على كشوفات فريق الرياض السعودي لكرة القدم لمدة 4 مواسم، مقابل 170 ألف دولار.
اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، جاء للاحتراف في فريق الشباب في نادي الرياض، ولكن مدرب الفريق الأول استدعاه مباشرة للفريق الأول في نادي الرياض، وبالتالي تم التوقيع معه لأربع مواسم مقابل 170 ألف دولار.
وقال مكتب السلطان للتعاقدات الرياضية، أن عقد اللاعب 170 ألف دولار في أول موسمين، أما الموسمان الثالث والرابع فيتم تحديده لاحقا بحسب مستوى اللاعب.
ويتيح قانون الاحتراف في دوري المحترفين السعودي، تسجيل لاعبين اثنين من مواليد 2004 إلى 2006، إضافة للاعبين الثمانية الأجانب الآخرين.
سهل حوران يحتج على تشكيلة منتخب سن 20
احتج نادي سهل حوران، على تشكيلة منتخب تحت سن 20 لكرة القدم، لخلوها من أي لاعب في الفريق الذي يحتل المركز الثاني في دوري النخبة للشباب.
وقال المسؤول في النادي أمجد الزعبي في تصريح لـ"الغد" : فريق سهل حوران يحتل المركز الثاني في دوري النخبة لفئة سن 19، ما يعني أن الفريق يضم لاعبين مميزين يستحقون التواجد في تشكيلة المنتخب التي أثارت الاستغراب، وكشفت عن عدم متابعة الجهاز الفني للمنتخب للمباريات.
كواليس النجوم
. عدد من أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، خاطبت اتحاد كرة القدم، بضرورة فتح أبواب الملاعب مجانا أمام الجماهير، خلال مباريات الدوري.
. الفيصلي ينتظر عودة اللاعب هادي الحوراني من المغرب، تمهيدا للالتحاق بتدريبات الفريق، بعد الاتفاق معه للاحتراف في صفوف الفريق لمدة 3 أشهر.. الحوراني يتواجد في المغرب لانهاء ارتباطه مع فريق الفتح المغربي.. إلى ذلك لا يمانع الفيصلي في السماح للمحترف الفلسطيني في الفريق مصعب البطاط بالاحتراف في فريق آخر، في حال تم الاتفاق على انتقاله.. البطاط سبق وأن فاتح الفيصلي في هذا الموضوع.
. أحد مدربي أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن عدم تدخله في استقطاب محترف أجنبي.. المدرب كشف أن الإدارة فرضت عليه اللاعب الأجنبي.
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