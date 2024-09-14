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نظام جديد للنسخة الثالثة من بطولة كأس الأردن للسيدات

9/14/2024 11:48:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- تنتظر أندية دوري المحترفات لكرة القدم، إعلان الدائرة النسوية في اتحاد الكرة عن النظام الجديد لبطولة كأس الأردن للسيدات بنسختها الثالثة، والتي ستقام بمشاركة 6 فرق، والمقرر انطلاقها في 20 من الشهر الحالي حتى بداية الشهر المقبل.
وتشارك في البطولة فرق: الاتحاد، عمان اف سي، الأرثوذكسي، الاستقلال، الحسين إربد والنصر، حيث من المقرر أن تكشف الدائرة النسوية عن النظام الجديد، والذي يتم من خلاله توزيع الفرق إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 3 فرق، ويلعب كل فريق مباراتين في المجموعة، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة للمباراة النهائية.
ويسدل الستار عن دوري المحترفات بعد غد الثلاثاء بلقاء يجمع الاتحاد والاستقلال ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشرة بالبطولة، والتي ستشهد بعدها تتويج الاتحاد بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، إلى جانب منح صاحب المركز الثاني فريق عمان اف سي الميداليات الفضية، والميداليات البرونزية لفريق الأرثوذكسي صاحب المركز الثالث.
وهبط فريق النصر لمصاف أندية دوري الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز السادس والأخير على سلم الترتيب بعد نهاية الجولة الخامسة عشرة للبطولة، فيما ستقام بطولة دوري الدرجة الأولى الشهر المقبل من أجل معرفة الفريق السادس الذي سيشارك في الموسم المقبل من دوري المحترفات.
وكانت الدائرة النسوية في اتحاد الكرة، استبدلت فكرة إقامة البطولة الموسم الماضي باستضافة بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية، والتي أقيمت في عمان العام الماضي بمشاركة 4 فرق أردنية ومثلها سعودية، وتوج فريق الاتحاد الأردني باللقب.
وشهدت النسخة الأولى لبطولة كأس الأردن في العام 2019 تتويج فريق شباب الأردن باللقب، بعد الفوز على فريق عمان في النهائي بهدف نظيف، فيما تم إلغاء البطولة في العامين 2020 و2021 بسبب جائحة "كورونا"، قبل أن يحصل الأهلي على لقب النسخة الثانية في العام 2022، بفوزه على الاتحاد بالمباراة النهائية بهدف وحيد، علما أن النسختين الماضيتين أقيمتا بنظام الأدوار الإقصائية.
وتوجد 3 لاعبات فقط ممن حصلوا على لقب النسختين الأولى والثانية من بطولة كأس الأردن، ممن يتواجدن حاليا بالفرق المحلية بعدم اللعب بالخارج أو الاعتزال، وهن لاعبة الاتحاد روزبهان فريج، لاعبة عمان اف سي رند أبو حسين، ولاعبة الأرثوذكسي نور زوقش، حيث مثلت اللاعبات فريق شباب الأردن في العام 2019، وفريق الأهلي في العام 2022.
وتجد الفرق المشاركة في البطولة فرصة المنافسة على لقب محلي في ظل قلة عدد المباريات للوصول إلى النهائي، علما أن النظام المعمول به يشير إلى أنه في حالة تعادل فريقين أو أكثر بعدد النقاط، يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ومن ثم عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة، فيما يقام الدور النهائي من مباراة واحدة، ويتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

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