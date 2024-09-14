نظام جديد للنسخة الثالثة من بطولة كأس الأردن للسيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- تنتظر أندية دوري المحترفات لكرة القدم، إعلان الدائرة النسوية في اتحاد الكرة عن النظام الجديد لبطولة كأس الأردن للسيدات بنسختها الثالثة، والتي ستقام بمشاركة 6 فرق، والمقرر انطلاقها في 20 من الشهر الحالي حتى بداية الشهر المقبل.
وتشارك في البطولة فرق: الاتحاد، عمان اف سي، الأرثوذكسي، الاستقلال، الحسين إربد والنصر، حيث من المقرر أن تكشف الدائرة النسوية عن النظام الجديد، والذي يتم من خلاله توزيع الفرق إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 3 فرق، ويلعب كل فريق مباراتين في المجموعة، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة للمباراة النهائية.
ويسدل الستار عن دوري المحترفات بعد غد الثلاثاء بلقاء يجمع الاتحاد والاستقلال ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشرة بالبطولة، والتي ستشهد بعدها تتويج الاتحاد بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، إلى جانب منح صاحب المركز الثاني فريق عمان اف سي الميداليات الفضية، والميداليات البرونزية لفريق الأرثوذكسي صاحب المركز الثالث.
وهبط فريق النصر لمصاف أندية دوري الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز السادس والأخير على سلم الترتيب بعد نهاية الجولة الخامسة عشرة للبطولة، فيما ستقام بطولة دوري الدرجة الأولى الشهر المقبل من أجل معرفة الفريق السادس الذي سيشارك في الموسم المقبل من دوري المحترفات.
وكانت الدائرة النسوية في اتحاد الكرة، استبدلت فكرة إقامة البطولة الموسم الماضي باستضافة بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية، والتي أقيمت في عمان العام الماضي بمشاركة 4 فرق أردنية ومثلها سعودية، وتوج فريق الاتحاد الأردني باللقب.
وشهدت النسخة الأولى لبطولة كأس الأردن في العام 2019 تتويج فريق شباب الأردن باللقب، بعد الفوز على فريق عمان في النهائي بهدف نظيف، فيما تم إلغاء البطولة في العامين 2020 و2021 بسبب جائحة "كورونا"، قبل أن يحصل الأهلي على لقب النسخة الثانية في العام 2022، بفوزه على الاتحاد بالمباراة النهائية بهدف وحيد، علما أن النسختين الماضيتين أقيمتا بنظام الأدوار الإقصائية.
وتوجد 3 لاعبات فقط ممن حصلوا على لقب النسختين الأولى والثانية من بطولة كأس الأردن، ممن يتواجدن حاليا بالفرق المحلية بعدم اللعب بالخارج أو الاعتزال، وهن لاعبة الاتحاد روزبهان فريج، لاعبة عمان اف سي رند أبو حسين، ولاعبة الأرثوذكسي نور زوقش، حيث مثلت اللاعبات فريق شباب الأردن في العام 2019، وفريق الأهلي في العام 2022.
وتجد الفرق المشاركة في البطولة فرصة المنافسة على لقب محلي في ظل قلة عدد المباريات للوصول إلى النهائي، علما أن النظام المعمول به يشير إلى أنه في حالة تعادل فريقين أو أكثر بعدد النقاط، يتم اللجوء للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ومن ثم عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة، فيما يقام الدور النهائي من مباراة واحدة، ويتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.
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