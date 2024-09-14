الفحيص يبحث عن انطلاقة قوية أمام غاز الشمال في السلة العربية للسيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – يبحث فريق نادي شباب الفحيص عن بداية قوية، عندما يستهل مشواره في النسخة الـ25 من بطولة الأندية العربية للسيدات لكرة السلة بمواجهة فريق غاز الشمال العراقي، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في صالته الخاصة بالفحيص.
وتبدأ مواجهات اليوم بمباراتي كوسيدار الجزائري والعلا السعودي عند الساعة 3 مساء، تليها مباراة
الوحدة السوري والفتاة الكويتي عند الساعة 5 مساء، على أن يبدأ حفل الافتتاح الرسمي للبطولة عند الساعة السادسة والنصف مساء، والذي يقام تحت رعاية وزير
الشباب محمد سلامة فارس النابلسي، وبحضور شخصيات رسمية.
وتقام البطولة بنظام الدوري
المجزأ من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، حيث تتأهل الفرق صاحبة المراكز من 1 إلى 4 للدور قبل النهائي "المربع الذهبي"، والذي يلتقي فيه الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، حيث يلعب الفائزان من هذا الدور مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الخاسران مباراة على الميدالية البرونزية.
الفحيص وغاز الشمال.. بداية مثالية
يدرك الجهاز الفني لفريق شباب الفحيص بقيادة نايف عصفور ومساعدته روبي حبش، أهمية تحقيق انطلاقة قوية في مواجهة فريق غاز الشمال العراقي، المنتشي في تتويجه مؤخرا بطلا لدوري السيدات العراقي برصيد خال من الهزائم.
وينتظر أن يحظى فريق الفحيص بدعم غفير من أنصاره، خصوصا وأن طموحات الفريق نحو التتويج باللقب العربي للمرة الأولى في تاريخ النادي تبدأ من محطة الفريق العراقي، حيث ينتظر أن يعول على صانعة الألعاب الأميركية بروكي ويليامز في ضبط تحركات جوانا حداد وجانسيت يالتشين حول القوس، مع تولي زاره النجار مهمة تأمين منطقة العمق إلى جانب لاعبة الارتكاز المحترفة انجيلا تومبكينز. في الوقت الذي يمتلك فيه "السماوي"، مرونة تكتيكية على "البنش" بوجود اللاعبات؛ رشا عبده، ليليانا أبو جبارة، ذكرى شحادة، فرح الشياب، ماسة النوباني، تالا شحاتيت، سارة عباسي ودانيا منصور، واللواتي سيتم الاستعانة بهن طبقا لظروف المباراة.
وقال المدير الفني لفريق الفحيص نايف عصفور في تصريحات لـ"الغد": "إن البطولة ليست سهلة على الإطلاق، وسنلعب كل مباراة بمثابة نهائي، واجهنا ظروفا صعبة في التحضير الذي اقتصر على خوض عدد من المباريات الودية مع فرق الناشئين، مع استمرار غياب المسابقة المحلية، حيث كانت بطولة الشارقة التي حافظنا فيها على اللقب، بمثابة محطة التحضير الأخيرة بالنسبة إلينا".
وأضاف: "هدفنا إحراز اللقب، لقد حضرنا جيدا للبطولة ودرسنا أوراق الفرق المشاركة، واخترنا مباريات الدور التمهيدي بالشكل الذي يخدم طموحاتنا مع تصاعد الأداء بشكل تدريجي للوصول إلى الانسجام المطلوب، خصوصا وأن رشا التحقت بالفريق قبل 48 ساعة من انطلاقة البطولة، وعادت أبو جبارة مؤخرا، من إصابة أبعدتها عن التدريبات لنحو 20 يوما".
وسيفتقد الفحيص إلى جانب ماريا الحن ويارا حمادة، خدمات لاعبتيه الشابتين زينة القراعين، التي حصلت على منحة رياضية كاملة لخوض معسكر في مدينة "سيدني" بأستراليا، فيما تغيب شقيقتها حور بسبب التزامها مع فريق تحت 16 عاما والدراسة.
في المقابل، يراهن المدير الفني لفريق غاز الشمال العراقي د. رزكار رؤوف على خبرات محترفتيه الأميركيتين تشيلسي شومبيرت وجينين كامب، إلى جانب اللاعبة كيزه فريق شريف، والتي اختيرت أفضل لاعبة محلية في بطولة الدوري العراقي مؤخرا، واللاعبات الشابات بريسكا سورش، أوا عبدالله وئيفران مظفر.
ويعود اللقاء الأخير الذي جمع بين الفريقين إلى شباط (فبراير) من العام الحالي، حيث تقابل الفريقان في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بكرة السلة في الشارقة، ونجح خلاله فريق الفحيص في الفوز بفارق كبير (82-41)، حيث كان الفريق العراقي يضم في صفوفه المحترفتين بريتني دينكيس وايتالي لوكاس، فيما مثل الفحيص المحترفات، نتاشا كلاود، كريستين بيل والكونغولية موغنزا.
سيطرة لبنانية على اللقب العربي
وأقيمت النسخة الأولى من البطولة العام 1990 في الأردن، وحمل لقبها فريق الملعب التونسي، ولم يسبق لفريق أردني تحقيق اللقب في النسخ الأربع والعشرين السابقة، حيث حل فريق الفحيص وصيفا في نسخة العام 2016 التي استضافها بعد خسارته أمام المجمع البترولي الجزائري، وحل في المركز الثالث بثلاث نسخ سابقة أقيمت في لبنان 2017 ومصر 2018 والأردن 2021.
وتمتلك الأندية اللبنانية النصيب الأكبر من اللقب العربي، الذي أحرزته 10 مرات عبر أندية؛ الحكمة 2002، الأنترانيك، 2006 و2007، والرياضي 2014 و2015، والهومنتن 2017 و2018 وبيروت الأعوام 2019 و2021 و2022.
وحصلت الأندية التونسية على اللقب في 9 نسخ سابقة، عبر أندية: الملعب 1990، 1995، 1997، الهلال 1991 و1993، والصفاقس 1999 و2000، المرور 2001، والأمل الرياضي 2010.
وظفرت الفرق المصرية باللقب ثلاث مرات، حيث أحرز سبورتينغ اللقب الأول لمصر العام 1992، وأضاف الأهلي اللقب الثاني العام 1996، قبل أن يعود سبورتينغ ليتوج باللقب العام 1998، فيما أحرزت الجزائر اللقب العام 2016 عبر فريق المجمع البترولي، كما ظفر فريق الكوكب المراكشي المغربي بلقب النسخة الأخيرة العام الماضي.
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