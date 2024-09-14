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الفحيص يبحث عن انطلاقة قوية أمام غاز الشمال في السلة العربية للسيدات

9/14/2024 11:48:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يبحث فريق نادي شباب الفحيص عن بداية قوية، عندما يستهل مشواره في النسخة الـ25 من بطولة الأندية العربية للسيدات لكرة السلة بمواجهة فريق غاز الشمال العراقي، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في صالته الخاصة بالفحيص.
وتبدأ مواجهات اليوم بمباراتي كوسيدار الجزائري والعلا السعودي عند الساعة 3 مساء، تليها مباراة الوحدة السوري والفتاة الكويتي عند الساعة 5 مساء، على أن يبدأ حفل الافتتاح الرسمي للبطولة عند الساعة السادسة والنصف مساء، والذي يقام تحت رعاية وزير الشباب محمد سلامة فارس النابلسي، وبحضور شخصيات رسمية.
وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، حيث تتأهل الفرق صاحبة المراكز من 1 إلى 4 للدور قبل النهائي "المربع الذهبي"، والذي يلتقي فيه الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، حيث يلعب الفائزان من هذا الدور مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الخاسران مباراة على الميدالية البرونزية.
الفحيص وغاز الشمال.. بداية مثالية
يدرك الجهاز الفني لفريق شباب الفحيص بقيادة نايف عصفور ومساعدته روبي حبش، أهمية تحقيق انطلاقة قوية في مواجهة فريق غاز الشمال العراقي، المنتشي في تتويجه مؤخرا بطلا لدوري السيدات العراقي برصيد خال من الهزائم.
وينتظر أن يحظى فريق الفحيص بدعم غفير من أنصاره، خصوصا وأن طموحات الفريق نحو التتويج باللقب العربي للمرة الأولى في تاريخ النادي تبدأ من محطة الفريق العراقي، حيث ينتظر أن يعول على صانعة الألعاب الأميركية بروكي ويليامز في ضبط تحركات جوانا حداد وجانسيت يالتشين حول القوس، مع تولي زاره النجار مهمة تأمين منطقة العمق إلى جانب لاعبة الارتكاز المحترفة انجيلا تومبكينز. في الوقت الذي يمتلك فيه "السماوي"، مرونة تكتيكية على "البنش" بوجود اللاعبات؛ رشا عبده، ليليانا أبو جبارة، ذكرى شحادة، فرح الشياب، ماسة النوباني، تالا شحاتيت، سارة عباسي ودانيا منصور، واللواتي سيتم الاستعانة بهن طبقا لظروف المباراة.
وقال المدير الفني لفريق الفحيص نايف عصفور في تصريحات لـ"الغد": "إن البطولة ليست سهلة على الإطلاق، وسنلعب كل مباراة بمثابة نهائي، واجهنا ظروفا صعبة في التحضير الذي اقتصر على خوض عدد من المباريات الودية مع فرق الناشئين، مع استمرار غياب المسابقة المحلية، حيث كانت بطولة الشارقة التي حافظنا فيها على اللقب، بمثابة محطة التحضير الأخيرة بالنسبة إلينا".
وأضاف: "هدفنا إحراز اللقب، لقد حضرنا جيدا للبطولة ودرسنا أوراق الفرق المشاركة، واخترنا مباريات الدور التمهيدي بالشكل الذي يخدم طموحاتنا مع تصاعد الأداء بشكل تدريجي للوصول إلى الانسجام المطلوب، خصوصا وأن رشا التحقت بالفريق قبل 48 ساعة من انطلاقة البطولة، وعادت أبو جبارة مؤخرا، من إصابة أبعدتها عن التدريبات لنحو 20 يوما".
وسيفتقد الفحيص إلى جانب ماريا الحن ويارا حمادة، خدمات لاعبتيه الشابتين زينة القراعين، التي حصلت على منحة رياضية كاملة لخوض معسكر في مدينة "سيدني" بأستراليا، فيما تغيب شقيقتها حور بسبب التزامها مع فريق تحت 16 عاما والدراسة.
في المقابل، يراهن المدير الفني لفريق غاز الشمال العراقي د. رزكار رؤوف على خبرات محترفتيه الأميركيتين تشيلسي شومبيرت وجينين كامب، إلى جانب اللاعبة كيزه فريق شريف، والتي اختيرت أفضل لاعبة محلية في بطولة الدوري العراقي مؤخرا، واللاعبات الشابات بريسكا سورش، أوا عبدالله وئيفران مظفر.
ويعود اللقاء الأخير الذي جمع بين الفريقين إلى شباط (فبراير) من العام الحالي، حيث تقابل الفريقان في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بكرة السلة في الشارقة، ونجح خلاله فريق الفحيص في الفوز بفارق كبير (82-41)، حيث كان الفريق العراقي يضم في صفوفه المحترفتين بريتني دينكيس وايتالي لوكاس، فيما مثل الفحيص المحترفات، نتاشا كلاود، كريستين بيل والكونغولية موغنزا.
سيطرة لبنانية على اللقب العربي
وأقيمت النسخة الأولى من البطولة العام 1990 في الأردن، وحمل لقبها فريق الملعب التونسي، ولم يسبق لفريق أردني تحقيق اللقب في النسخ الأربع والعشرين السابقة، حيث حل فريق الفحيص وصيفا في نسخة العام 2016 التي استضافها بعد خسارته أمام المجمع البترولي الجزائري، وحل في المركز الثالث بثلاث نسخ سابقة أقيمت في لبنان 2017 ومصر 2018 والأردن 2021.
وتمتلك الأندية اللبنانية النصيب الأكبر من اللقب العربي، الذي أحرزته 10 مرات عبر أندية؛ الحكمة 2002، الأنترانيك، 2006 و2007، والرياضي 2014 و2015، والهومنتن 2017 و2018 وبيروت الأعوام 2019 و2021 و2022.
وحصلت الأندية التونسية على اللقب في 9 نسخ سابقة، عبر أندية: الملعب 1990، 1995، 1997، الهلال 1991 و1993، والصفاقس 1999 و2000، المرور 2001، والأمل الرياضي 2010.
وظفرت الفرق المصرية باللقب ثلاث مرات، حيث أحرز سبورتينغ اللقب الأول لمصر العام 1992، وأضاف الأهلي اللقب الثاني العام 1996، قبل أن يعود سبورتينغ ليتوج باللقب العام 1998، فيما أحرزت الجزائر اللقب العام 2016 عبر فريق المجمع البترولي، كما ظفر فريق الكوكب المراكشي المغربي بلقب النسخة الأخيرة العام الماضي.

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