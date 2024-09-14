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المنتخب الياباني يتوج بطلا لـآسيوية اليد

9/14/2024 11:48:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - توج نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الدكتور ساري حمدان، المنتخب الياباني بطلا للبطولة الآسيوية الـ10 لمنتخبات الناشئين بكرة اليد، وذلك بعد أن حقق الفوز على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 26-24، في المباراة التي جرت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بحضور الدكتور تيسير المنسي رئيس الاتحاد الأردني، وبدر ذياب أمين صندوق الاتحاد الآسيوي، والدكتور محمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ورؤساء الوفود المشاركة بالبطولة، وجمهور كبير تفاعل مع مجريات المباراة، التي جاءت غنية باللمحات الفنية.
وعقب المباراة تم تتويج المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، كما تم تتويج اللاعبين الفائزين بجوائز البطولة.
ونال المنتخب الكويتي المركز الثالث، بعد الفوز الذي حققه على المنتخب السعودي بنتيجة 30-26، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعد لقاء مثير قدم خلاله لاعبو الفريقين عرضا قويا على مدار شوطي المباراة.
وفي ترتيب بقية المراكز جاء المنتخب البحريني بالمركز الخامس، ثم جاء الإيراني بالمركز السادس، تلاه المنتخب الوطني الأردني بالمركز السابع، ثم المنتخب القطري بالمركز الثامن، ثم منتخب الصين تايبيه بالمركز التاسع، وبالمركز العاشر جاء المنتخب العراقي، ثم المنتخب الصيني بالمركز الحادي عشر، ثم جاء المنتخب الإماراتي بالمركز الثاني عشر، وبالمركز الثالث عشر والأخير جاء المنتخب الهندي.
وضمت منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والكويت والسعودية والبحرين التأهل إلى بطولة العالم المقررة صيف العام المقبل في مصر، بعد أن تم نقلها من سلوفينيا.

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