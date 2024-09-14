المنتخب الياباني يتوج بطلا لـآسيوية اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - توج نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الدكتور ساري حمدان، المنتخب الياباني بطلا للبطولة الآسيوية الـ10 لمنتخبات الناشئين بكرة اليد، وذلك بعد أن حقق الفوز على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 26-24، في المباراة التي جرت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بحضور الدكتور تيسير المنسي رئيس الاتحاد الأردني، وبدر ذياب أمين صندوق الاتحاد الآسيوي، والدكتور محمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ورؤساء الوفود المشاركة بالبطولة، وجمهور كبير تفاعل مع مجريات المباراة، التي جاءت غنية باللمحات الفنية.
وعقب المباراة تم تتويج المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، كما تم تتويج اللاعبين الفائزين بجوائز البطولة.
ونال المنتخب الكويتي المركز الثالث، بعد الفوز الذي حققه على المنتخب السعودي بنتيجة 30-26، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعد لقاء مثير قدم خلاله لاعبو الفريقين عرضا قويا على مدار شوطي المباراة.
وفي ترتيب بقية المراكز جاء المنتخب البحريني بالمركز الخامس، ثم جاء الإيراني بالمركز السادس، تلاه المنتخب الوطني الأردني بالمركز السابع، ثم المنتخب القطري بالمركز الثامن، ثم منتخب الصين تايبيه بالمركز التاسع، وبالمركز العاشر جاء المنتخب العراقي، ثم المنتخب الصيني بالمركز الحادي عشر، ثم جاء المنتخب الإماراتي بالمركز الثاني عشر، وبالمركز الثالث عشر والأخير جاء المنتخب الهندي.
وضمت منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والكويت والسعودية والبحرين التأهل إلى بطولة العالم المقررة صيف العام المقبل في مصر، بعد أن تم نقلها من سلوفينيا.
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