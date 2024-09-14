سلامي يرسم تحضيرات مباراة كوريا ويرصد إصابة نعيمات ويطير للمغرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- رسم المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم
المغربي جمال سلامي، خريطة تحضيرات منتخب
النشامى، للقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم 10 من الشهر المقبل في عمان، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026، ومن ثم مباراة
منتخب سلطنة عمان يوم 15 من الشهر نفسه، في الجولة الرابعة من التصفيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجهاز الفني للمنتخب بحضور الجهاز الإداري أول من أمس، وتم فيه تحديد مواعيد استدعاء اللاعبين، وموعد المعسكر التدريبي المغلق للمنتخب والذي سيبدأ يوم 3 أو 4 من الشهر المقبل.
وشهد الاجتماع الاتفاق على التفاصيل كافة، بما في ذلك مواعيد استدعاء اللاعبين المحترفين في الخارج، وموعد المعسكر الداخلي، وغيرها من التفاصيل.
كما شهد الاجتماع متابعة الحالة الصحية للاعب يزن نعيمات، الذي يعاني من إصابة في الصدر، تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطني أمام فلسطين التي جرت الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الثانية بتصفيات الدور الحاسم، وانتهت بفوز النشامى 3-1، سجل نعيمات فيها هدفين.
ورغم أن اللاعب غادر المباراة من دون إشارات تفيد بتعرضه لإصابة، إلا أنه وفي اليوم التالي، بدأ يشعر بآلام في الصدر، نتيجة قيامه بلعبة“دبل كيك” خلال مباراة فلسطين، أثرت على قفصه الصدري، ولم يشعر بها إلا بعد نهاية اللقاء، وتجلت خلال تدريباته مع فريقه العربي القطري، عند التحاقه به.
وكشفت تقارير النادي العربي القطري، عن تعرض نعيمات لكسر في الضلع على مستوى الصدر، وبالتالي التغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع.
وجرى يوم أمس اتصالا بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في العربي القطري، للوقوف على إصابة اللاعب، وآلية معالجته.
كما اطمأن المدرب سلامي على مراحل علاج تأهيل اللاعب موسى التعمري التي بدأت الجمعة الماضية، في نادي مونبلييه الفرنسي.
وخرج المدرب جمال سلامي من الاجتماع وقد رسم خريطة مرحلة الإعداد لمباراتي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، وسط تأكيد على أهمية هاتين المباراتين في تحديد مسيرة المنتخب نحو تحقيق حلم التأهل للمونديال.
سلامي يغادر عمان
غادر مدرب منتخب النشامى جمال سلامي عمان يوم أمس، متوجها إلى بلاده في إجازة تمتد لحوالي 12 يوما، مستثمرا غياب فترات تجمع المنتخب.
وسيعمد سلامي ومعاونيه إلى متابعة مباريات دوري المحترفين عبر الشاشة الصغيرة، لرصد اللاعبين، ومتابعة مباريات الحسين إربد والوحدات، خلال المشاركة الآسيوية.
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