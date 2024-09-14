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سلامي يرسم تحضيرات مباراة كوريا ويرصد إصابة نعيمات ويطير للمغرب

9/14/2024 11:48:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- رسم المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، خريطة تحضيرات منتخب النشامى، للقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم 10 من الشهر المقبل في عمان، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026، ومن ثم مباراة منتخب سلطنة عمان يوم 15 من الشهر نفسه، في الجولة الرابعة من التصفيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجهاز الفني للمنتخب بحضور الجهاز الإداري أول من أمس، وتم فيه تحديد مواعيد استدعاء اللاعبين، وموعد المعسكر التدريبي المغلق للمنتخب والذي سيبدأ يوم 3 أو 4 من الشهر المقبل.
وشهد الاجتماع الاتفاق على التفاصيل كافة، بما في ذلك مواعيد استدعاء اللاعبين المحترفين في الخارج، وموعد المعسكر الداخلي، وغيرها من التفاصيل.
كما شهد الاجتماع متابعة الحالة الصحية للاعب يزن نعيمات، الذي يعاني من إصابة في الصدر، تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطني أمام فلسطين التي جرت الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الثانية بتصفيات الدور الحاسم، وانتهت بفوز النشامى 3-1، سجل نعيمات فيها هدفين.
ورغم أن اللاعب غادر المباراة من دون إشارات تفيد بتعرضه لإصابة، إلا أنه وفي اليوم التالي، بدأ يشعر بآلام في الصدر، نتيجة قيامه بلعبة“دبل كيك” خلال مباراة فلسطين، أثرت على قفصه الصدري، ولم يشعر بها إلا بعد نهاية اللقاء، وتجلت خلال تدريباته مع فريقه العربي القطري، عند التحاقه به.
وكشفت تقارير النادي العربي القطري، عن تعرض نعيمات لكسر في الضلع على مستوى الصدر، وبالتالي التغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع.
وجرى يوم أمس اتصالا بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في العربي القطري، للوقوف على إصابة اللاعب، وآلية معالجته.
كما اطمأن المدرب سلامي على مراحل علاج تأهيل اللاعب موسى التعمري التي بدأت الجمعة الماضية، في نادي مونبلييه الفرنسي.
وخرج المدرب جمال سلامي من الاجتماع وقد رسم خريطة مرحلة الإعداد لمباراتي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، وسط تأكيد على أهمية هاتين المباراتين في تحديد مسيرة المنتخب نحو تحقيق حلم التأهل للمونديال.
سلامي يغادر عمان
غادر مدرب منتخب النشامى جمال سلامي عمان يوم أمس، متوجها إلى بلاده في إجازة تمتد لحوالي 12 يوما، مستثمرا غياب فترات تجمع المنتخب.
وسيعمد سلامي ومعاونيه إلى متابعة مباريات دوري المحترفين عبر الشاشة الصغيرة، لرصد اللاعبين، ومتابعة مباريات الحسين إربد والوحدات، خلال المشاركة الآسيوية.

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