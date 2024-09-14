الأهلي يخطف نقطة من الفيصلي ويحتفظ بالصدارة والصريح يعادل الجزيرة بالوقت القاتل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو ويحيى قطيشات
عمان-
خطف فريق الاهلي التعادل بنتيجة 1-1، من الفيصلي في المباراة التي جرت السبت على ستاد عمان الدولي، وبقي في صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، فيما تقدم الفيصلي للمركز الخامس برصيد 6 نقاط، ضمن مباريات
الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل في ذات الجولة، الجزيرة مع الصريح بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ليصبح رصيد الصريح 5 نقاط، فيما الجزيرة برصيد نقطة وحيدة، وغاب الوحدات والحسين إربد عن هذه الجولة الجولة بسبب مشاركتهما الآسيوية.
الفيصلي 1 الأهلي 1
استوعب فريق الفيصلي نوايا الأهلي بعد أن منحه فرصة المناورة في بداية الشوط الأول، إلا أن سرعان ما بدأت مشاكسات عمر هاني وأحمد العرسان، ورغم أن أول ركنية للأهلي احدثت دربكة أمام مرمى بني عطية، إلا أن العرسان وضع فريقه بالمقدمة بعد أن استثمر تمرية خالد زكريا خارج المنطقة، وسدد كرة زاحفة غالطت حارس الأهلي ربيع عزالدين، وسكنت الشباك هدف التقدم للفيصلي د.10.
وإن تشابه الفريقان بالرسم التكتيكي 3-4-3، إلا أن الصراع في منطقة العمليات، والتي تواجد فيها للفيصلي خالد زكريا، محمد كحلان، محمد ريحانية ومهندخيرالله، قابله رقابة رجل لرجل من أحمد سريوة، يزن دهشان، محمد الرازم، بهاء الشملتي، وإن كان الثلاثي أنس ابوطعيمة، وأحمد ابوكبير والبرازيلي سيلفا، ينطلقون للمناورة الهجومية، إلا ان الخطورة خجولة امام الثلاثي خيرالله وابوالذهب والعجالين، مقارنة بانطلاقات عمر هاني والعرسان وخطورة المحترف سمون الذي كاد يعزز النتيجة بكعبه إثر عرضية العجالين، وعاد واستلم كرة العرسان داخل المنطقة وسددها قوية فوق المرمى، واخرى للعرسان بذات المصير وشكل الثلاثي بانضمام العجالين والبطاط عبئا على دفاع الأهلي الذي تواجد فيه محمد دهشان، وليث ابورحال وحسام ابوسعدة وبهاء الشملتي أمام عزالدين.
ومرت أغلب أحداث الشوط الثاني بخطورة وفاعلية فيصلاوية وانضباط تكتيكي للاهلي، ليعود الأخير بهجمة سريعة وصلت البديل الفلسطيني عبدالرحمن وشاح الذي سدد كرة قوية بجوار مرمى بني عطية، ورد الفيصلي بهجمة منظمة توغل معها سيمون ومرر كرة عرضية احدث دربكة ومرت أمام مرمى عز الدين، وبقي الفيصلي بزخمه الهجومي على المرمى الاهلاوي، ومر عمر بني هاني بمهارة وحضر عرضية تابعها المدافع المتقدم ابوالذهب بجوار المرمى.
الجزيرة 2 الصريح 2
دفع المدير الفني لفريق الجزيرة عثمان الحسنات بتشكيلة مكونة من اللاعبين، قتيبة دعسان، احمد الصغير، انس بدوي، محمد الحسنات، خالد الصياحين(نور موافي)، محمد الحسنات، زيد ابو عابد، مالك علان(احمد ابو شعيرة)، طلال الحواري(خالد ابو عقولة)، حمزة الصيفي(محمد حسن)، عدي القرا.
وأشرك المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني، بصفة أساسية كلا من قصي المرابحة، عدي رقيبات(عبدالله عوض)، احمد سفاح عبيدات، ياسر الرواشدة، سامح مراعبة، يوسف الرواشدة، علي زكريا(طارق سليم)، احمد عزام(قصي عبدالله)، هذال السرحان،هاشم الخالدي، محمد العكش.
استهل الجزيرة مجريات اللقاء بكرة ثابتة لعبها“القائد” احمد الصغير ابعدها عبيدات للركنية، فيما حادت كرة ابو عابد القوية من داخل منطقة الجزاء عن القائم الايمن لمرمى الحارس قصي المرابحة، لتميل الافضلية النسبية في منطقة العمليات للاعبي الصريح الذين نوعوا من خياراتهم الهجومية في الوصول لمرمى الحارس قتيبة دعسان مع التركيز على ميمنة الجزيرة وارسل الكرات العرضية صوب العكش والرواشدة الذي استغل إحدى الكرات برأسه لكنها فوق المرمى.
وفي الربع الاخير من الحصة الاولى فرض“ الاحمر” سيطرته على مجريات المباراة وبدأت رائحة الخطورة خصوصا من اختراقات الاطراف، فاستلم حمزة الصيفي الكرة العرضية وسدد كرة ماكرة خدعت الحارس واستقرت بالمرمى هدفا د27، وكاد ابو عابد يضاغف النتيجة بعد ان تجاوز اكثر من لاعب لكن سدد خارج المرمى.
وفي ظل محاولات الصريح لتعديل النتيجة واجه العكش مرمى دعسان منفردا لكنه سدد في احضانه، وحصل الجزيرة على ركنية تحولت الى هجمة مرتدة للجزيرة ليقدم ابو عابد الكرة على طبق من ذهب للمتربص مالك علان الذي وضعها بمرمى الصريح هدفا ثانيا د40+1، لينتهي الشوط الاول والذي شهد حالات متنوعة من الاعتراضات على قرارات حكم المباراة بتقدم الجزيرة بهدفين نظيفين.
رمى الصريح بثلقه الهجومي مع بداية الشوط الثاني بحثا عن ايجاد ثغرات في دفاعات الجزيرة ومحاولة تقليص النتيجة، فيما اعتمد الجزيرة على استغلال المساحات التي تركها لاعبو الصريح في بناء هجمات مرتدة، ليحصل الصريح على ركلة جزاء بعد تعرض يوسف الرواشدة للاعثار من مدافع الجزيرة ترجمها محمد العكش هدفا د53.
ليدفع مدرب الصريح بورقة الوافد الجديد عبدالله عوض أملا في تعزيز القدرات الهجومية وادراك هدف التعادل، ومع تواصل المحاولات من الجانبين والتغيرات المستمرة، حصل الصريح على ركلة حرة لعبت بشكل سريع نحو البديل أشرف المساعيد الذي دكها بالمرمى هدف التعادل للصريح د 90+1 وسط اعتراضات لاعبي الجزيرة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.
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