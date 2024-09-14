Sunday, 15 September 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يخطف نقطة من الفيصلي ويحتفظ بالصدارة والصريح يعادل الجزيرة بالوقت القاتل

9/14/2024 11:48:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو ويحيى قطيشات عمان- خطف فريق الاهلي التعادل بنتيجة 1-1، من الفيصلي في المباراة التي جرت السبت على ستاد عمان الدولي، وبقي في صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، فيما تقدم الفيصلي للمركز الخامس برصيد 6 نقاط، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل في ذات الجولة، الجزيرة مع الصريح بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ليصبح رصيد الصريح 5 نقاط، فيما الجزيرة برصيد نقطة وحيدة، وغاب الوحدات والحسين إربد عن هذه الجولة الجولة بسبب مشاركتهما الآسيوية.
الفيصلي 1 الأهلي 1
 استوعب فريق الفيصلي نوايا الأهلي بعد أن منحه فرصة المناورة في بداية الشوط الأول، إلا أن سرعان ما بدأت مشاكسات عمر هاني وأحمد العرسان، ورغم أن أول ركنية للأهلي احدثت دربكة أمام مرمى بني عطية، إلا أن العرسان وضع فريقه بالمقدمة بعد أن استثمر تمرية خالد زكريا خارج المنطقة، وسدد كرة زاحفة غالطت حارس الأهلي ربيع عزالدين، وسكنت الشباك هدف التقدم للفيصلي د.10.
وإن تشابه الفريقان بالرسم التكتيكي 3-4-3، إلا أن الصراع في منطقة العمليات، والتي تواجد فيها للفيصلي خالد زكريا، محمد كحلان، محمد ريحانية ومهندخيرالله، قابله رقابة رجل لرجل من أحمد سريوة، يزن دهشان، محمد الرازم، بهاء الشملتي، وإن كان الثلاثي أنس ابوطعيمة، وأحمد ابوكبير والبرازيلي سيلفا، ينطلقون للمناورة الهجومية، إلا ان الخطورة خجولة امام الثلاثي خيرالله وابوالذهب والعجالين، مقارنة بانطلاقات عمر هاني والعرسان وخطورة المحترف سمون الذي كاد يعزز النتيجة بكعبه إثر عرضية العجالين، وعاد واستلم كرة العرسان داخل المنطقة وسددها قوية فوق المرمى، واخرى للعرسان بذات المصير وشكل الثلاثي بانضمام العجالين والبطاط عبئا على دفاع الأهلي الذي تواجد فيه محمد دهشان، وليث ابورحال وحسام ابوسعدة وبهاء الشملتي أمام عزالدين.
ومرت أغلب أحداث الشوط الثاني بخطورة وفاعلية فيصلاوية وانضباط تكتيكي للاهلي، ليعود الأخير بهجمة سريعة وصلت البديل الفلسطيني عبدالرحمن وشاح الذي سدد كرة قوية بجوار مرمى بني عطية، ورد الفيصلي بهجمة منظمة توغل معها سيمون ومرر كرة عرضية احدث دربكة ومرت أمام مرمى عز الدين، وبقي الفيصلي بزخمه الهجومي على المرمى الاهلاوي، ومر عمر بني هاني بمهارة وحضر عرضية تابعها المدافع المتقدم ابوالذهب بجوار المرمى.
الجزيرة 2 الصريح 2
 دفع المدير الفني لفريق الجزيرة عثمان الحسنات بتشكيلة مكونة من اللاعبين، قتيبة دعسان، احمد الصغير، انس بدوي، محمد الحسنات، خالد الصياحين(نور موافي)، محمد الحسنات، زيد ابو عابد، مالك علان(احمد ابو شعيرة)، طلال الحواري(خالد ابو عقولة)، حمزة الصيفي(محمد حسن)، عدي القرا.
وأشرك المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني، بصفة أساسية كلا من قصي المرابحة، عدي رقيبات(عبدالله عوض)، احمد سفاح عبيدات، ياسر الرواشدة، سامح مراعبة، يوسف الرواشدة، علي زكريا(طارق سليم)، احمد عزام(قصي عبدالله)، هذال السرحان،هاشم الخالدي، محمد العكش.
استهل الجزيرة مجريات اللقاء بكرة ثابتة لعبها“القائد” احمد الصغير ابعدها عبيدات للركنية، فيما حادت كرة ابو عابد القوية من داخل منطقة الجزاء عن القائم الايمن لمرمى الحارس قصي المرابحة، لتميل الافضلية النسبية في منطقة العمليات للاعبي الصريح الذين نوعوا من خياراتهم الهجومية في الوصول لمرمى الحارس قتيبة دعسان مع التركيز على ميمنة الجزيرة وارسل الكرات العرضية صوب العكش والرواشدة الذي استغل إحدى الكرات برأسه لكنها فوق المرمى.
وفي الربع الاخير من الحصة الاولى فرض“ الاحمر” سيطرته على مجريات المباراة وبدأت رائحة الخطورة خصوصا من اختراقات الاطراف، فاستلم حمزة الصيفي الكرة العرضية وسدد كرة ماكرة خدعت الحارس واستقرت بالمرمى هدفا د27، وكاد ابو عابد يضاغف النتيجة بعد ان تجاوز اكثر من لاعب لكن سدد خارج المرمى.
وفي ظل محاولات الصريح لتعديل النتيجة واجه العكش مرمى دعسان منفردا لكنه سدد في احضانه، وحصل الجزيرة على ركنية تحولت الى هجمة مرتدة للجزيرة ليقدم ابو عابد الكرة على طبق من ذهب للمتربص مالك علان الذي وضعها بمرمى الصريح هدفا ثانيا د40+1، لينتهي الشوط الاول والذي شهد حالات متنوعة من الاعتراضات على قرارات حكم المباراة بتقدم الجزيرة بهدفين نظيفين.
رمى الصريح بثلقه الهجومي مع بداية الشوط الثاني بحثا عن ايجاد ثغرات في دفاعات الجزيرة ومحاولة تقليص النتيجة، فيما اعتمد الجزيرة على استغلال المساحات التي تركها لاعبو الصريح في بناء هجمات مرتدة، ليحصل الصريح على ركلة جزاء بعد تعرض يوسف الرواشدة للاعثار من مدافع الجزيرة ترجمها محمد العكش هدفا د53.
ليدفع مدرب الصريح بورقة الوافد الجديد عبدالله عوض أملا في تعزيز القدرات الهجومية وادراك هدف التعادل، ومع تواصل المحاولات من الجانبين والتغيرات المستمرة، حصل الصريح على ركلة حرة لعبت بشكل سريع نحو البديل أشرف المساعيد الذي دكها بالمرمى هدف التعادل للصريح د 90+1 وسط اعتراضات لاعبي الجزيرة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

MENAFN14092024000072011014ID1108674527

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث