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مهرجان الأرض السينمائي: أفلام تتناول قضايا مرتبطة بالعالم العربي وفلسطين

9/14/2024 11:47:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مهرجان الأرض السينمائي، الذي يُقام سنوياً في مدينة كالياري في جزيرة سردينيا الإيطالية، عن فتح باب التقديم لدورته القادمة المقررة في شباط/فبراير 2025.

ويُركز المهرجان، الذي يُعد من أبرز المهرجانات في أوروبا، على القضايا الثقافية والسياسية والاجتماعية المتعلقة بفلسطين والعالم العربي، داعياً صناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم لتقديم أعمالهم التي تسلط الضوء على هذه الموضوعات.

وبدأ استقبال المشاركات منذ حزيران/يونيو 2024، وسيستمر حتى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

كما يُرحب المهرجان بالأفلام الوثائقية وغير الوثائقية التي تتناول قضايا مرتبطة بالعالم العربي وفلسطين، سواء عبر توثيق الواقع أو تقديم رؤى إبداعية تعكس الثقافة والحياة العربية.


ويشمل المهرجان ثلاث فئات رئيسية:
 الأفلام الوثائقية الطويلة.
الأفلام الوثائقية القصيرة.
الأفلام غير الوثائقية القصيرة.
وسيتم منح أربع جوائز رئيسية مصحوبة بجوائز مالية، تشمل:
جائزة أفضل فيلم وثائقي.
جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.
جائزة أفضل فيلم غير وثائقي قصير.
جائزة الجمهور، التي تُمنح بناءً على تصويت الجمهور.


ويُعتبر مهرجان الأرض السينمائي منصة عالمية لعرض الأفلام التي تساهم في زيادة الوعي حول قضايا فلسطين والعالم العربي، وتوفير مساحة للحوار الثقافي والفني. كما يُعد فرصة مميزة للمخرجين وصناع الأفلام لعرض أعمالهم أمام لجنة تحكيم مرموقة وجمهور دولي.

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