مهرجان الأرض السينمائي: أفلام تتناول قضايا مرتبطة بالعالم العربي وفلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن مهرجان الأرض السينمائي، الذي يُقام سنوياً في مدينة كالياري في جزيرة سردينيا الإيطالية، عن فتح باب التقديم لدورته القادمة المقررة في شباط/فبراير 2025.
ويُركز المهرجان، الذي يُعد من أبرز المهرجانات في أوروبا، على القضايا الثقافية والسياسية والاجتماعية المتعلقة بفلسطين والعالم العربي، داعياً صناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم لتقديم أعمالهم التي تسلط الضوء على هذه الموضوعات.
وبدأ استقبال المشاركات منذ حزيران/يونيو 2024، وسيستمر حتى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
كما يُرحب المهرجان بالأفلام الوثائقية وغير الوثائقية التي تتناول قضايا مرتبطة بالعالم العربي وفلسطين، سواء عبر توثيق الواقع أو تقديم رؤى إبداعية تعكس الثقافة والحياة العربية.
ويشمل المهرجان ثلاث فئات رئيسية:
الأفلام الوثائقية الطويلة.
الأفلام الوثائقية القصيرة.
الأفلام غير الوثائقية القصيرة.
وسيتم منح أربع جوائز رئيسية مصحوبة بجوائز مالية، تشمل:
جائزة أفضل فيلم وثائقي.
جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.
جائزة أفضل فيلم غير وثائقي قصير.
جائزة الجمهور، التي تُمنح بناءً على تصويت الجمهور.
ويُعتبر مهرجان الأرض السينمائي منصة عالمية لعرض الأفلام التي تساهم في زيادة الوعي حول قضايا فلسطين والعالم العربي، وتوفير مساحة للحوار الثقافي والفني. كما يُعد فرصة مميزة للمخرجين وصناع الأفلام لعرض أعمالهم أمام لجنة تحكيم مرموقة وجمهور دولي.
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