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مهرجان الأفلام الأوروبية 36: جسر ثقافي بين أوروبا والأردن

9/14/2024 11:47:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسراء الردايدة عمان- من بين الأحداث الثقافية البارزة في الأردن، يقف مهرجان الأفلام الأوروبية في دورته السادسة والثلاثين كمناسبة متميزة تجمع عشاق السينما.
هذا المهرجان ليس مجرد منصة لعرض الأفلام، بل هو جسر يربط بين الثقافات، ويتيح الفرصة للحوار والتبادل الثقافي من خلال الفن السابع، والذي يقام برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم علي، ويستمر من 13 إلى 30 سبتمبر 2024، ويستضيف في هذا العام أكثر من 25 فيلما، تعرض في العاصمة عمان وبعض المحافظات الأردنية.
أهمية المهرجان ودوره في تعزيز الثقافة السينمائية
 يمثل مهرجان الأفلام الأوروبية في الأردن حدثا سنويا مهما يتيح للجمهور الأردني فرصة نادرة لمشاهدة أفلام أوروبية متنوعة لم يسبق عرضها في المنطقة.
الأفلام المعروضة تتنوع بين الدراما والكوميديا والأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة، مما يمنح الجمهور فرصة التعرف على أنماط سينمائية جديدة وثقافات مختلفة. فالسينما ليست مجرد وسيلة ترفيه، بل هي لغة عالمية تعبر عن قصص وأفكار تتجاوز الحدود الجغرافية. وفي هذا السياق، يسعى مهرجان الأفلام الأوروبية إلى تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال عرض قصص تجسد التحديات التي تواجهها الشعوب.
وبما أن المهرجان ينظمه الاتحاد الأوروبي، فإنه يمثل أيضا فرصة لتقوية الروابط الثقافية والفنية بين دول الاتحاد الأوروبي والأردن، ما يعزز التفاهم المتبادل ويعكس الالتزام بالسلام والتسامح من خلال الفنون.
حضور السينما الأردنية في المهرجان
 إلى جانب الأفلام الأوروبية، يُولي المهرجان اهتماما خاصا بالسينما الأردنية، حيث يتم عرض مجموعة من الأفلام المحلية التي تمثل الإنتاج السينمائي الأردني بمختلف أشكاله. ويأتي في مقدمة تلك الأفلام خمسة أعمال قصيرة مميزة تم عرضها في الليلة الختامية للمهرجان، وهي: "عبيد"، "دينار"، "البحر الأحمر يجعلني أرغب في البكاء"، "الحرش"، و"غصن زيتون".
وتقدم هذه الأفلام قصصا تعكس التجربة الأردنية وتجسد الحياة اليومية والتحديات التي يواجهها المجتمع المحلي. ومن خلال هذه الأعمال، يظهر التنوع في الأساليب السردية والتوجهات الفنية في السينما الأردنية، ويُمنح صناع الأفلام الأردنيون فرصة للتواصل مع جمهور أوسع، ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي أيضا.
العلاقة بين المهرجان والاتحاد الأوروبي
 لطالما كان الاتحاد الأوروبي داعما رئيسيا لمهرجان الأفلام الأوروبية في الأردن. من خلال هذا الدعم، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التبادل الثقافي بين دوله والأردن، والتركيز على أهمية السينما كوسيلة للتعبير الفني والإنساني.
كما أن الأفلام التي تُعرض في المهرجان تقدم تنوعا كبيرا في الأساليب الفنية والقيم الثقافية، مما يعزز من فهم أعمق للتجربة الإنسانية المشتركة بين الشعوب.
ومن خلال دعم المهرجان، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ترسيخ قيم التعاون والسلام، إذ يُعد المهرجان بمثابة منصة للتواصل بين الفنانين والمبدعين، ما يسمح بنقل تجاربهم وقصصهم إلى الجمهور الأردني والعالمي.
الأفلام الفلسطينية في المهرجان: نافذة على معاناة وصمود الشعب الفلسطيني
من بين الأفلام المشاركة في مهرجان هذا العام، كان هناك تركيز خاص على القضية الفلسطينية من خلال عرض فيلمين مميزين هما "باي باي طبريا" و"فيلم غزة".
"باي باي طبريا"، يتناول الفيلم قصة مجموعة من النساء الفلسطينيات اللواتي تم اقتلاعهن من أرضهن بعد النكبة عام 1948.
ويعكس الفيلم معاناة النساء اللاتي تم تهجيرهن من مدينة طبريا، وما زلن يحملن ذكريات الماضي وآلام الفقد. عبر مشاهد مؤثرة وقصص حقيقية، يعكس الفيلم قوة المرأة الفلسطينية وصمودها في وجه الظروف القاسية.
ويعد الفيلم الذي أخرجته لينا عباس وشاركت فيه الممثلة هيام عباس شهادة على النزاع الفلسطيني المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو فيلم يجسد مشاعر الفقد والألم المتوارثة عبر الأجيال.
أما "غزة"، فهو فيلم وثائقي يتناول الحياة اليومية لسكان قطاع غزة الذين يعيشون تحت الحصار الإسرائيلي المستمر.
ويقدم الفيلم الذي أنتجته ايرلندا لمحة عن صمود سكان القطاع، حيث يعرض قصصا لأشخاص عاديين يحلمون بحياة أفضل رغم الظروف الصعبة.
كما يعكس الفيلم التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في غزة في ظل الحصار، ويرسم صورة إنسانية عميقة تعبر عن الأمل والإصرار على البقاء.
ومن خلال عرض هذين الفيلمين، يسعى مهرجان الأفلام الأوروبية إلى تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
ويهدف المهرجان إلى تقديم نظرة جديدة تعكس الأبعاد الإنسانية للصراع الفلسطيني، بعيدا عن السرديات السياسية المعتادة، خاصة في ظل وقوف بعض الدول الأوروبية التي اعترفت بفلسطين كدولة وأدانت الممارسات الوحشية للاحتلال الصهيوني بينما البعض الاخر يقف داعما أو متفرجا أمام جرائمه.
فيلم الافتتاح... "Io Capitano" الهجرة: بين الحلم والواقع القاسي
من إبداع المخرج الإيطالي المرموق ماتيو غاروني، يأتي فيلم "Io Capitano" ليعيد رسم ملامح قصة الهجرة التقليدية من خلال عدسة حادة وأصيلة، مثيرة للتفكير والتأمل.
عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان سانتا باربرا الدولي للأفلام في فبراير 2023، ليحظى باستقبال جماهيري كبير، حيث امتلأت قاعة العرض تماما في الساعة الثامنة صباحا. الفيلم يتتبع قصة ابنَي العم المراهقين سيدو (سيدو سار) وموسى (موستافا فال) في رحلتهما المحفوفة بالمخاطر من مسقط رأسهما في داكار، السنغال، وصولاً إلى إيطاليا.
يتناول "Io Capitano" رحلة الهجرة التي بدأت بحلم مؤلم للوصول إلى النجومية الموسيقية في أوروبا، ولكنه سرعان ما يتحول إلى كابوس حقيقي ينتزع من سيدو وموسى سذاجتهما وأحلامهما المثالية. إذ يغادران منزلهما، متحديين رغبات عائلتهما الصريحة بالبقاء، ليواجهان تحديات متتالية تضع إنسانيتهما وبقاءهما على المحك.
ومن خلال الرحلة، يتعرضان للاحتيال من مهربي البشر، ثم يجبرهما القدر على عبور صحراء قاسية أدت إلى وفاة العديد من المهاجرين قبلهم. كما يتعرضان لهجوم عنيف من قبل المافيا الليبية، حيث يشهدان ويلات التعذيب وعمليات الابتزاز الوحشية التي تمارس على المهاجرين الأبرياء.
وسط هذه الفظائع، لا يملك سيدو سوى أن يشاهد امرأة تنهار في الصحراء دون أن يتمكن من إنقاذها أو حتى الحداد عليها بشكل صحيح، بينما ينجو موسى من تعذيب المافيا بصعوبة وبجروح خطيرة. رغم ذلك، لم يكن أمامهما خيارا للعودة. لقد استثمرا وضحيا بالكثير، ووضعا حياتهما على المحك مع كل خطوة للأمام، لتصبح الرحلة محكومة إما بالنجاح أو الموت منذ بدايتها.
ما يميز فيلم "Io Capitano" بشكل خاص هو الاهتمام الكبير بالتفاصيل، والذي ساهم بشكل كبير في التأثير العاطفي للفيلم.
وكان حرص غاروني على أن يكون جميع الكومبارس من المهاجرين الحقيقيين تكريما لهؤلاء "الأبطال المعاصرين". كما أبدع في تصوير مشاهد الصحراء والبحر الشاسع، حيث بدت تلك المساحات وكأنها تبتلع شخصيات الفيلم، مما يعكس الإحساس بالضياع والعزلة التي يعيشها المهاجرون في رحلتهم.
وعلى الرغم من أن كلا من سيدو سار وموستافا فال لم يكونا قد دخلا عالم التمثيل من قبل، إلا أن أدائهما كان مؤثرا للغاية، وجعل الحدود بين الشخصية والممثل تتلاشى تماما. كلاهما استطاع أن ينقل مجموعة واسعة من المشاعر التي عكست بعمق معاناة المهاجرين وآمالهم. وفي جلسة الأسئلة والأجوبة، كشف سار وفال أن غاروني لم يمنحهما نصا مكتوبا بالكامل، مما جعلهما "مكفوفي الحبكة" – وهي تقنية ساعدتهما في بناء التوتر الداخلي وزيادة العاطفة في أدائهما، حيث سمحت لهما بالتصرف كما لو أنهما يعيشان فعليا ظروف الشخصيات.
ويروي فيلم "Io Capitano" قصة إنسانية بحتة تتعلق بالهجرة والسياسات الحالية المتعلقة بها، ولكنه يركز بشكل أكبر على الجانب الإنساني للمهاجرين بدلا من السرد السياسي المباشر. إن القصة ليست فقط عن المأساة، بل هي أيضا عن الأمل، عن أولئك الذين يرفضون الاستسلام للأقدار القاسية ويصرون على تحقيق أحلامهم، مهما كانت المخاطر.
لكن الفيلم يواجه بعض التحديات، من أبرزها أن إخراجه تم بواسطة مخرج أبيض إيطالي، وهو ما قد يُثير تساؤلات حول كيفية تقديم الرواية الغربية لقضية حساسة مثل الهجرة. يُضاف إلى ذلك أن بعض مشاهد الفيلم، رغم جمالها البصري، قد تبدو للمشاهدين وكأنها تبتعد عن الواقعية لصالح الدراما البصرية، مثل المشاهد التي تذكرنا بأفلام شهيرة مثل "The English Patient" أو "Midnight Express". كما أن العنصر الخيالي الذي تمثل في وجود ساحر إفريقي قد يبدو بعيدًا عن الروح الحقيقية للثقافة الإفريقية، مما جعله يظهر وكأنه عنصر دخيل أكثر من كونه جزءا طبيعيا من السرد.
في نهاية المطاف، يعد فيلم "Io Capitano" عملا سينمائيا قويا يتحدث عن قوة الإرادة البشرية في مواجهة الصعاب. إنه فيلم يحتفي بالإنسانية ويعرض قسوة الحياة التي يعيشها المهاجرون في رحلاتهم، ولكنه أيضًا يعكس الجمال الذي يكمن في المثالية التي تحتفظ بها شخصيات الفيلم حتى اللحظات الأخيرة. ورغم بعض التحديات التي واجهت الفيلم في تقديم القصة من منظور غربي، إلا أن أداء الممثلين والاهتمام بالتفاصيل والرسائل الإنسانية العميقة تجعل من "Io Capitano" فيلمًا يستحق المشاهدة والتمعن.
طول مدة المهرجان والتحديات
 رغم النجاح الكبير الذي يحققه المهرجان سنويا، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجهه، ومن أبرزها طول مدته التي تمتد إلى 18 يوما.
هذا الطول قد يكون عائقا أمام بعض الجمهور الذين قد يجدون صعوبة في متابعة العروض السينمائية لفترة طويلة، خاصة في ظل الأحداث المحيطة في المملكة والانشغالات الحياتية اليومية ومسؤولياتها.
ولتحسين تجربة المهرجان، قد يكون من المفيد التفكير في تقصير مدة المهرجان ليكون أكثر تركيزا، مع زيادة عدد العروض في اليوم الواحد. كما يمكن تعزيز الفعاليات التفاعلية مثل ورش العمل والجلسات الحوارية لجذب جمهور أوسع وتعميق تجربة المشاهدين.
السينما كجسر ثقافي
 يبقى مهرجان الأفلام الأوروبية في الأردن حدثا فنيا وثقافيا رائدا يعزز التفاهم بين الشعوب من خلال قوة السينما. الأفلام التي تُعرض في المهرجان تمثل قصصا من مختلف أنحاء العالم، وتعكس تجارب إنسانية متنوعة تستحق أن تُروى. سواء كانت الأفلام تتناول قصصا عن الهجرة أو الحرب أو الأمل، فإنها تقدم للجمهور فرصة للتفاعل مع تجارب الآخرين والتفكير في القضايا الإنسانية المشتركة.
إن السينما كفن عالمي تمتلك القدرة على تجاوز الحدود اللغوية والثقافية، ومهرجان الأفلام الأوروبية في الأردن هو خير دليل على ذلك. إنه جسر للتواصل بين الثقافات، ومنصة لعرض قصص تحمل في طياتها الأمل والإبداع والصمود.

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