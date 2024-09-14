لويسا باليثيو تنقل سحر الفلامنكو الإسبانية للأردن بعرض فني لافت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية
عمان- "الموسيقا" هي اللغة التي يجتمع العالم أجمع على حبها، وتشتهر كل دولة بموسيقاها ورقصاتها التراثية والتاريخية التي تعبر عن ثقافتها وحضارتها وموروثها.
و"الفلامنكو" هي إحدى أهم الرقصات الشعبية الإسبانية، ترتبط بعمق بثقافة السكان وتنقل تاريخاً طويلاً لحضارة تعشق الفن وتعتبره جزءا أساسيا من تراثها العريق.
يحمل العديد من الفنانين حول العالم هذه الثقافة، ليجوبوا بها كل مكان ويستمتع بها الكثيرون. من بين هؤلاء الفنانين، تبرز راقصة الفلامنكو لويسا باليثيو.
في زيارتها الأولى إلى الأردن، تعبر راقصة الفلامنكو لويسا باليثيو عن سعادتها بعيش هذه التجربة، حيث تعد هذه الزيارة الأولى لها إلى بلد عربي. تطمح باليثيو من خلال هذه الزيارة إلى تقديم عرضها ونقل فنها، الذي تعشقه والمرتبط بحضارة بلدها إسبانيا.
عاش محبو الفن الإسباني والفلامنكو ليلة استثنائية أمس على خشبة مسرح الأوديون في وسط البلد، حيث قدمت راقصة الفلامنكو لويسا باليثيو أداء فنيا لافتا أخذ الجمهور في رحلة مميزة حمل نكهة إسبانية مميزة، وذلك تحت رعاية السفارة الإسبانية ومعهد ثربانتس في عمان، وحمل اسم "تابلاو".
قدمت باليثيو عرضا جميلا تكريما لمكان "تابلاو" في إسبانيا، الذي يعد من الأماكن التي تعلمت فيها فن الفلامنكو. يحمل هذا المكان أهمية ورمزية خاصة بالنسبة لها، إذ يذكّرها بجذورها، فهو المكان الذي تلقت فيه دراستها وتدريبها على الرقص، ومنه انطلقت في رحلة تحقيق الحلم.
وفي لقاء خاص مع "الغد" في السفارة الإسبانية، أكدت راقصة الفلامنكو لويسا باليثيو أن الموسيقا والفن لغة عالمية تتجاوز الحواجز. وأشارت إلى أن الفلامنكو، كفن تعبير عاطفي، يجمع بين العديد من الثقافات والدول، مما يعزز التبادل الثقافي بين الشعوب المختلفة.
بدأت لويسا باليثيو مسيرتها كراقصة فلامنكو في مدينة "ملقا" الإسبانية، ثم انتقلت إلى مدينة "إشبيلية" حيث احترفت هذا الفن الذي تشترك فيه جميع الحواس، إذ إن صعودها إلى المسرح يمثل دخولا لعالم مختلف مليء بالخيال والعاطفة. رغم طبيعتها الخجولة، فإنها عندما تصعد على المسرح تكرس جميع حواسها لتقدم أداء مختلفا، مما يمكنها من التعبير عن مشاعر متعددة دون الحاجة للكلمات.
أوضحت باليثيو أن العالم يعرف جيدا العلاقة القوية التي تربط إسبانيا بالعالم العربي، حيث توجد نقاط تاريخية بين الأندلس والعالم العربي. ووفق قولها فإن فن الفلامنكو يحمل نكهة عربية في موسيقاه، مشيرة إلى أن هناك تفاعلا وتبادلا موسيقيا بين الثقافتين. وفي أرشيف الموسيقا الإسبانية، يمكن ملاحظة التأثر والتأثير المتبادل بالموسيقا العربية.
تذكر باليثيو أنها تعمل على نشر فنها من خلال العالم الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، قامت بتطوير مهاراتها ومواهبها بفضل المساعدة التي تلقتها من فنانين كبار في السابق، مما أغنى تجربتها الفنية. وقد استفادت بشكل كبير من العالم الرقمي الذي أتاح لها الاطلاع على فنون الفلامنكو القديمة والتعلم منها.
اختتمت باليثيو حديثها بالتأكيد على أن الفنانين، مثلها، يتحملون مسؤولية كبيرة في نقل حضارة الفن الإسباني إلى بلدان أخرى. قالت: "نحن، كفنانين، نتحمل مسؤولية تقديم كل ما لدينا لنعطي انطباعاً طيباً عن الفن الذي نقدمه. هذه مسؤولية حقيقية نضعها في أولوياتنا."
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