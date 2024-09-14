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لويسا باليثيو تنقل سحر الفلامنكو الإسبانية للأردن بعرض فني لافت

9/14/2024 11:47:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- "الموسيقا" هي اللغة التي يجتمع العالم أجمع على حبها، وتشتهر كل دولة بموسيقاها ورقصاتها التراثية والتاريخية التي تعبر عن ثقافتها وحضارتها وموروثها.
و"الفلامنكو" هي إحدى أهم الرقصات الشعبية الإسبانية، ترتبط بعمق بثقافة السكان وتنقل تاريخاً طويلاً لحضارة تعشق الفن وتعتبره جزءا أساسيا من تراثها العريق.
يحمل العديد من الفنانين حول العالم هذه الثقافة، ليجوبوا بها كل مكان ويستمتع بها الكثيرون. من بين هؤلاء الفنانين، تبرز راقصة الفلامنكو لويسا باليثيو.
في زيارتها الأولى إلى الأردن، تعبر راقصة الفلامنكو لويسا باليثيو عن سعادتها بعيش هذه التجربة، حيث تعد هذه الزيارة الأولى لها إلى بلد عربي. تطمح باليثيو من خلال هذه الزيارة إلى تقديم عرضها ونقل فنها، الذي تعشقه والمرتبط بحضارة بلدها إسبانيا.
عاش محبو الفن الإسباني والفلامنكو ليلة استثنائية أمس على خشبة مسرح الأوديون في وسط البلد، حيث قدمت راقصة الفلامنكو لويسا باليثيو أداء فنيا لافتا أخذ الجمهور في رحلة مميزة حمل نكهة إسبانية مميزة، وذلك تحت رعاية السفارة الإسبانية ومعهد ثربانتس في عمان، وحمل اسم "تابلاو".
قدمت باليثيو عرضا جميلا تكريما لمكان "تابلاو" في إسبانيا، الذي يعد من الأماكن التي تعلمت فيها فن الفلامنكو. يحمل هذا المكان أهمية ورمزية خاصة بالنسبة لها، إذ يذكّرها بجذورها، فهو المكان الذي تلقت فيه دراستها وتدريبها على الرقص، ومنه انطلقت في رحلة تحقيق الحلم.
وفي لقاء خاص مع "الغد" في السفارة الإسبانية، أكدت راقصة الفلامنكو لويسا باليثيو أن الموسيقا والفن لغة عالمية تتجاوز الحواجز. وأشارت إلى أن الفلامنكو، كفن تعبير عاطفي، يجمع بين العديد من الثقافات والدول، مما يعزز التبادل الثقافي بين الشعوب المختلفة.
بدأت لويسا باليثيو مسيرتها كراقصة فلامنكو في مدينة "ملقا" الإسبانية، ثم انتقلت إلى مدينة "إشبيلية" حيث احترفت هذا الفن الذي تشترك فيه جميع الحواس، إذ إن صعودها إلى المسرح يمثل دخولا لعالم مختلف مليء بالخيال والعاطفة. رغم طبيعتها الخجولة، فإنها عندما تصعد على المسرح تكرس جميع حواسها لتقدم أداء مختلفا، مما يمكنها من التعبير عن مشاعر متعددة دون الحاجة للكلمات.
أوضحت باليثيو أن العالم يعرف جيدا العلاقة القوية التي تربط إسبانيا بالعالم العربي، حيث توجد نقاط تاريخية بين الأندلس والعالم العربي. ووفق قولها فإن فن الفلامنكو يحمل نكهة عربية في موسيقاه، مشيرة إلى أن هناك تفاعلا وتبادلا موسيقيا بين الثقافتين. وفي أرشيف الموسيقا الإسبانية، يمكن ملاحظة التأثر والتأثير المتبادل بالموسيقا العربية.
تذكر باليثيو أنها تعمل على نشر فنها من خلال العالم الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، قامت بتطوير مهاراتها ومواهبها بفضل المساعدة التي تلقتها من فنانين كبار في السابق، مما أغنى تجربتها الفنية. وقد استفادت بشكل كبير من العالم الرقمي الذي أتاح لها الاطلاع على فنون الفلامنكو القديمة والتعلم منها.
اختتمت باليثيو حديثها بالتأكيد على أن الفنانين، مثلها، يتحملون مسؤولية كبيرة في نقل حضارة الفن الإسباني إلى بلدان أخرى. قالت: "نحن، كفنانين، نتحمل مسؤولية تقديم كل ما لدينا لنعطي انطباعاً طيباً عن الفن الذي نقدمه. هذه مسؤولية حقيقية نضعها في أولوياتنا."

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