Sunday, 15 September 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حينما تتلاشى البهجة من تفاصيل الحياة.. هل يطرق الاكتئاب الباب؟

9/14/2024 11:47:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- بعد العودة من رحلة عائلية كان من المفترض أن تكون ممتعة بكل تفاصيلها، تفاجأت الأمّ نُهى بتذمر ابنتها من أجواء الرحلة، حيث أكدت عدم استمتاعها بها رغم أن الوجهة تمّ اختيارها بناء على طلبها. والأمر لم يتوقف عند الرحلة فقط، بل لاحظت نهى أن ابنتها تشتكي بشكل متزايد من فقدان المتعة في الكثير من تفاصيل حياتها اليومية.
وتقول نهى إن ابنتها، البالغة من العمر (23 عاماً)، قد تغيّرت منذ تخرجها في الجامعة. لم تعد تفضل الخروج مع عائلتها أو صديقاتها كما كانت تفعل في السابق، وتعتبر أن كل ما يقومون به "ممل للغاية"، ولا تجد فيه أي متعة. بدلاً من ذلك، تميل لقضاء وقتها في متابعة المسلسلات والأفلام على هاتفها. لكن مع مرور الوقت، بدأت تشعر أيضاً بالملل والتذمر حتى من هذه الأنشطة، ما جعل الأم تشعر بالحيرة حيال كيفية مساعدتها على الخروج من هذه الحالة.
زاد الأمر تعقيداً عدم تمكن ابنتها من العثور على العمل المناسب، مما زاد من شعورها بفقدان الشغف تجاه أي شيء.
فقدان المتعة بالحياة وتفاصيلها حالة يتحدث عنها كثيرون من وقت لآخر، حيث يشعر البعض أن تفاصيل الحياة لم تعد تحمل الجمال كما كانت سابقا، وأن المتعة المعنوية تراجعت بشكل ملحوظ بين الأجيال المتتالية. يضاف إلى ذلك تأثير التطور التكنولوجي الذي أعاد تشكيل شكل الحياة، مما حصر مفهوم المتعة في أمور مادية قد يصعب على الكثيرين تحقيقها أو توفيرها لأنفسهم.
تلاشي المتعة في الحياة، أو في الأنشطة التي يقوم بها الإنسان عادة، ليس مجرد أمر عابر أو طبيعي، بل قد يكون حالة تصل إلى حد المرض النفسي. هذه الحالة تنتج عن تراكم العديد من الأسباب التي تتعلق بحياة الإنسان، وقدرته على التأقلم والتفاعل مع عائلته، أصدقائه، مجتمعه، وحتى في بيئة العمل. ووفقاً للدراسات النفسية، تُعرف هذه الحالة باسم "فقدان المتعة" أو "Anhedonia".
يتحدث مستشار أول الطب النفسي الدكتور وليد سرحان عن هذه الحالة، موضحاً أن هناك مصطلحين يُستخدمان في الطب النفسي لوصف فقدان المتعة بالحياة. الأول هو "Anhedonia"، وهو فقدان المتعة الذي يظهر بشكل رئيسي في حالات الاكتئاب، ولكنه قد يحدث أيضاً في اضطرابات نفسية أخرى مثل الفصام والقلق. وأشار الدكتور سرحان إلى أن تحسن أعراض الاكتئاب دون استعادة القدرة على الاستمتاع بالحياة يمكن أن يؤدي إلى سرعة الانتكاس.
أما المصطلح الثاني فهو "Dysthymia"، ويشير إلى حالة من تكدر المزاج المستمر التي تستمر لسنتين أو أكثر، ولا تصل إلى مستوى الاكتئاب الشديد. في هذه الحالة، يشعر المريض بعدم الاستمتاع بالحياة، ويفتقر إلى الحافز لأي شيء. وحتى عندما يقوم بأي نشاط، فإنه يؤديه كواجب فقط، مما يجعل حياته تبدو طبيعية ظاهرياً، لكنه يشعر من الداخل بأن لا شيء ممتع. وقد يصفه من حوله، بالعامية، بأنه "نكد". في كلتا الحالتين، سواء "Anhedonia" أو "Dysthymia"، هناك علاج وتدبير نفسي متاح. وغالبا ما تكون هذه الحالات عرضا لأحد الاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب أو القلق.
يرى الأختصاصي التربوي والنفسي الدكتور موسى مطارنة أن فقدان الإنسان للشغف والمتعة في الحياة والأنشطة اليومية التي كان يستمتع بها سابقاً غالباً ما يكون ناتجاً عن الشعور بالملل وتكرار ذات الأنشطة، نتيجة الروتين وغياب التجديد. الاستمرار في ذات الأمر من دون تطوير أو تغيير يؤدي إلى حالة من الملل، مما يخلق فراغاً يؤدي بدوره إلى فقدان المتعة. ويضيف أن هذا الأمر قد يكون طبيعياً إلى حد ما لدى بعض الأشخاص، حتى منذ الطفولة، حيث يظهر الشغف والمتعة في البداية، ولكن يتلاشى بمرور الوقت.
لماذا يحدث كل هذا؟ يوضح الدكتور موسى مطارنة أن السبب الأساسي يعود إلى الشعور بالملل والوصول إلى مرحلة من عدم التكيف الذاتي. حين يفقد الإنسان القدرة على تطوير ذاته، وأسلوب تفكيره، ومعتقداته، فإنه يبدأ بفقدان المتعة في أي شيء بالحياة. هذا الفقدان التدريجي للمتعة قد يؤدي إلى الشعور بعدم الالتفات لتفاصيل الحياة نفسها، ومن الممكن أن يتفاقم الوضع ليصل إلى مرحلة الاكتئاب.
في إحدى الاستشارات الطبية عبر أحد المواقع المتخصصة، أرسلت فتاة طلباً للنصح من أخصائي نفسي بشأن ما تعانيه من فقدان تدريجي للاستمتاع بجميع الأنشطة في حياتها. وأوضحت أن الأمر تطور ليصل بها إلى الشعور العميق بالفراغ، متسائلة إن كانت هذه الأعراض تشير إلى إصابتها بالاكتئاب. كما استفسرت عن إمكانية العلاج من دون الحاجة إلى تدخل طبي أو إذا كانت بحاجة إلى علاج دوائي أو سلوكي.
جاء رد المختص النفسي على استشارة الفتاة موضحاً أن فقدان الاستمتاع قد يكون أحد أعراض الاكتئاب، ولكنه أشار إلى أنه لا يمكن تشخيص الاكتئاب بناء على عرض واحد فقط. ونصحها بأنه إذا كان هذا الشعور يؤثر سلباً على حياتها الدراسية، العملية، أو الاجتماعية، واستمر لأكثر من أسبوعين، فمن الأفضل أن تراجع طبيبا نفسيا لتقييم حالتها بدقة وتقديم العلاج المناسب.
يوضح الدكتور سرحان أن أسباب فقدان المتعة في الحياة تتنوع، وأبرزها الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب، القلق، والاضطراب الوجداني ثنائي القطب. بالإضافة إلى ذلك، تلعب العوامل البيولوجية دورا بارزا، مثل التغيرات في كيمياء الدماغ أو نقص بعض المواد الكيميائية مثل الدوبامين. كما يمكن أن تسهم الضغوط النفسية والتوتر المستمر في الشعور باليأس وفقدان القدرة على الاستمتاع.
يضيف الدكتور سرحان أن الاستخدام المفرط لبعض المواد مثل المخدرات أو الكحول يمكن أن يؤثر سلباً على الصحة العقلية. وتتمثل الأعراض في "عدم الرغبة في القيام بالأنشطة الاجتماعية أو الترفيهية، والشعور بالعزلة أو الانسحاب من التواصل مع الآخرين، بالإضافة إلى فقدان الاهتمام بالأشياء التي كانت ممتعة في السابق."
من أهم طرق العلاج التي ينصح بها الدكتور سرحان هي الالتزام بالعلاج النفسي إذا لزم الأمر، مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) الذي يهدف إلى تغيير الأنماط الفكرية السلبية. كما ينصح بالالتزام بالأدوية إذا كان المريض بحاجة إليها، بناء على توصية الطبيب، حيث يمكن أن تساعد مضادات الاكتئاب في تحسين الكيمياء الدماغية وتقليل الأعراض. بالإضافة إلى ذلك، يشدد على أهمية إدخال تغييرات في نمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، وتطوير علاقات اجتماعية صحية، واتباع نظام غذائي متوازن.
وفقاً للدكتور مطارنة، فإن الشخص الذي يعاني من فقدان المتعة في الحياة غالباً ما يفتقر إلى ثوابت واضحة وأهداف يبرمجها في حياته، كما يفتقر إلى تحديد أولويات وأهداف واضحة، وهي مهارة من مهارات تطوير الذات. يعتبر هذا النقص في تحديد الأهداف والشعور بالمتعة سمة من سمات الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الاستمتاع بالحياة.
ووفق مطارنة من الأهمية بمكان التغيير والتطوير واستحداث أفكار جديدة لتجنب الوصول إلى مرحلة الفراغ، الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل نفسية وسلوكية.

MENAFN14092024000072011014ID1108674522

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث