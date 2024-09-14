رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق المهندس محمد العلاونة



واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم العلاونة في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه متقدما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهله وذويه.



وتولى المرحوم العلاونة منصب وزير الزراعة عام 1991 وعضوا في مجلس النواب عام 1989.