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رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق المهندس محمد العلاونة

9/14/2024 11:47:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير الزراعة الأسبق المرحوم المهندس محمد إبراهيم العلاونة الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم السبت.


واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم العلاونة في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه متقدما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهله وذويه.


وتولى المرحوم العلاونة منصب وزير الزراعة عام 1991 وعضوا في مجلس النواب عام 1989.

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