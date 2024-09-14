رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق المهندس محمد العلاونة

رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق المهندس محمد العلاونة
التاريخ
9/14/2024 11:47:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير الزراعة الأسبق المرحوم المهندس محمد إبراهيم العلاونة الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم السبت.
واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم العلاونة في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه متقدما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهله وذويه.
وتولى المرحوم العلاونة منصب وزير الزراعة عام 1991 وعضوا في مجلس النواب عام 1989.
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