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الكوتا في 21 عاما .. صعود نسائي بطيء والانتخابات الأخيرة خطوة واعدة

9/14/2024 11:47:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - حملت المقاعد المخصصة للمرأة في قانون الانتخاب لسنة 2022 عن الدوائر المحلية، 18 سيدة إلى قبة البرلمان كاستحقاق حتمي، فيما فشلت آلية التنافس الحر في إيصال أي سيدة إلى القبة رغم ترشح نحو 19 سيدة، فيما شكّل وصول 9 سيدات أخريات إلى البرلمان العشرين عبر القائمة العامة، وبما مجموعه 27 امرأة من مجمل مقاعد البرلمان، خطوة واعدة إلى الأمام فيما يتعلق بتمثيل النساء.
وأفرزت القوائم العامة، 9 سيدات، إحداهن فازت عن المقعد المخصص للمسيحيين، وانتزع حزب جبهة العمل الإسلامي 4 مقاعد للنساء، ليشكلن الكتلة الأكبر من حيث عدد النساء الفائزات عن حزب واحد، حيث تضاف لهن نساء الكوتا في دوائر عمّان الثلاثة والكوتا عن دائرة محافظة العقبة.
وفي قراءة لترتيب النساء اللواتي فزن بالمسار الإلزامي قي القوائم العامة، فإن ترتيب المترشحات في القوائم في مواقع متقدمة كان سيسهم في وصول عدد أكبر منهن فيما لو حظيت القوائم بالمرتبة الأولى أو الثانية بدلا من الثالثة، وفيما لو حازت الأحزاب المتنافسة أصلا على عدد أكبر من المقاعد، حيث فازت 6 أحزاب بمقعدين لكل منهما كان بينها حزب واحد هو "عزم" الذي رشح فائزته هدى نفاع في الترتيب الثاني للقائمة.
وفرض النظام الانتخابي في قانون الانتخاب لسنة 2022، على ترشيحات القائمة الحزبية في الدائرة العامة، ترشيح سيدة في المراتب الثلاث الأولى، وسيدة في المراتب الثلاث الثانية، ولم يرشح من القوائم العامة سوى حزب إرادة دينا البشير في المرتبة الأولى، والتي كانت من بين الفائزات.
ومن اللافت في النتائج، فوز سيدة في القائمة العامة عن المقعد المسيحي هي رند الخزوز، التي رشحها حزبها "تقدم" في الترتيب الخامس في قائمتها، للتنافس مع مترشحين آخرين في القوائم الأخرى، وكان لترتيبها في القائمة أفضلية في الفوز.
وفي سياق الدائرة العامة أيضا، فازت 4 نساء من حزب جبهة العمل الإسلامي هن: حياة المسيمي وديمة طهبوب وهدى العتوم ونور أبوغوش، وفق الترتيب الثالث والسادس والتاسع والخامس عشر في القائمة العامة، وفازت عن حزب الميثاق تمارا ناصر الدين التي ترشحت في الترتيب الثالث في القائمة.
كما فازت هالة الجراح عن قائمة الحزب الوطني الإسلامي، عن الدائرة العامة، والتي شغلت أيضا الترتيب الثالث في قائمتها عند الترشح.
وبالعودة إلى المقاعد الفائزة عن الكوتا في الدوائر المحلية، تشير أرقام الفائزات إلى تحقيق اختراقات كبيرة لدى نساء "جبهة العمل الإسلامي"، حيث تخطت راكين أبو هنية عن دائرة ثانية عمّان 27 ألف صوت وهو عدد أصوات هائل، وحظيت نساء أخريات بعدد أصوات لافت، حيث أحرزت مي محمود الحراحشة عن قائمة (كتلة الحق) في المفرق على سبيل المثال عدد أصوات بلغ 12537.
وبلغت نسبة مشاركة النساء في هذه الانتخابات 47.8 % من إجمالي عدد المقترعين الذي تجاوز مليون و683 ألف مقترع ومقترعة، لكنهن شكلن ما نسبته 29 % فقط من نسبة النساء اللواتي يحق لهم التصويت.
وعلى مدار المجالس النيابية منذ 2003-2024، أي منذ إقرار مقاعد الكوتا، بلغ مجموع النساء الفائزات الإجمالي 106 توزعن بين التنافس والكوتا، إلا أن الغلبة كانت بحسب الإحصاءات لمقاعد الكوتا التي حملت 87 سيدة حتى هذه الانتخابات، فيما فازت 8 سيدات فقط بالتنافس، وجاءت 11 سيدة عبر القوائم الوطنية في عامي 2013 (سيدتان) و2024 (9 سيدات)، أي ما نسبته نحو 82 % من النساء الفائزات نجحت على مقاعد الكوتا خلال تلك المواسم الانتخابية، مع الأخذ بعين الاعتبار تغيّر عدد مقاعد البرلمان والمقاعد الخاصة بالكوتا.
من جهتها، أشادت الرئيسية التنفيذية لمركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب إسراء محادين، بوصول 27 سيدة من أصل 138 مقعدا في البرلمان العشرين الحالي، مقابل 15 سيدة من أصل 130 في المجلس التاسع عشر.
وأرجعت محادين في حديثها "للغد" أفضلية هذا العدد إلى "قانون الانتخاب والنظام الانتخابي" بالدرجة الأولى، معتبرة أن فشل المسار التنافسي هذه المرة مرده إلى "مراوحة عقلية الناخب والمجتمع مكانها" من حيث إيصال النساء إلى البرلمان، والخشية من المنافسة على مقاعد التنافس.
ورأت محادين، أن الأحزاب السياسة، في المجمل، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي، لم "تستطع استقطاب ناخبين" ولم يكن لديها عمل مستمر على الأرض لا يقتصر على مواسم الانتخابات كما الحال تنظيميا لدى حزب "الجبهة".
وقالت: "لا شك أن العمل التنظيمي واستخدام خطاب المقاومة والحرب في غزة ساهم في استقطاب الناخبين أكثر، وهذا يعد تسويقا سياسيا لم تنجح فيه البقية".
وتعتقد محادين أن هذه التجربة بالنسبة لوصول النساء، تعني عدم الحاجة إلى إجراء أي تعديل على الإطار التشريعي، بل تكمن الحاجة مجددا في العمل على ثقافة المجتمع حيال وصول النساء إلى البرلمان، كما تبرز في مأسسة المناصب القيادية لدى النساء في الأحزاب، وأن تتجاوز المسألة الصورة والشكلية.
وفي سياق متصل، اعتبرت محادين أن ارتفاع نسبة التصويت في الانتخابات لا يرتبط بشكل مباشر بوجود القائمة العامة بل بمشاركة أنصار حزب جبهة العمل الإسلامي، مشيرة إلى أن الفروقات في أصوات القائمة، التي حصلوا عليها مع القوائم التي تليهم مؤشر واضح على ذلك.
إلى ذلك، قالت محادين إن مرصد العنف الانتخابي الذي أطلقه مركز قلعة الكرك قبيل الانتخابات، بصدد إعداد تقرير موسع عن حالات العنف، التي تم رصدها بين المترشحات أو اللواتي كن راغبات بالترشح في كل المحافظات.
وأشارت إلى أن التقرير يشمل نتائج إجراء مقابلات مع نحو 300 سيدة، إضافة إلى تحليل البيئة الانتخابية التي أحاطت بهن والمعوقات أمام ترشحهن والتحديات وأشكال العنف الذي تعرضن له.

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