الكوتا في 21 عاما .. صعود نسائي بطيء والانتخابات الأخيرة خطوة واعدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمّان - حملت المقاعد المخصصة للمرأة في قانون الانتخاب لسنة 2022 عن الدوائر المحلية، 18 سيدة إلى قبة البرلمان
كاستحقاق حتمي، فيما فشلت آلية التنافس الحر في إيصال أي سيدة إلى القبة رغم ترشح نحو 19 سيدة، فيما شكّل وصول 9 سيدات أخريات إلى البرلمان العشرين عبر القائمة العامة، وبما مجموعه 27 امرأة من مجمل مقاعد البرلمان، خطوة واعدة إلى الأمام فيما يتعلق بتمثيل النساء.
وأفرزت القوائم العامة، 9 سيدات، إحداهن فازت عن المقعد المخصص للمسيحيين، وانتزع حزب جبهة العمل الإسلامي 4 مقاعد للنساء، ليشكلن الكتلة الأكبر من حيث عدد النساء الفائزات عن حزب واحد، حيث تضاف لهن نساء الكوتا في دوائر عمّان الثلاثة والكوتا عن دائرة محافظة العقبة.
وفي قراءة لترتيب النساء اللواتي فزن بالمسار الإلزامي قي القوائم العامة، فإن ترتيب المترشحات في القوائم في مواقع متقدمة كان سيسهم في وصول عدد أكبر منهن فيما لو حظيت القوائم بالمرتبة الأولى أو الثانية بدلا من الثالثة، وفيما لو حازت الأحزاب المتنافسة أصلا على عدد أكبر من المقاعد، حيث فازت 6 أحزاب بمقعدين لكل منهما كان بينها حزب واحد هو "عزم" الذي رشح فائزته هدى نفاع في الترتيب الثاني للقائمة.
وفرض النظام الانتخابي في قانون الانتخاب لسنة 2022، على ترشيحات القائمة الحزبية في الدائرة العامة، ترشيح سيدة في المراتب الثلاث الأولى، وسيدة في المراتب الثلاث الثانية، ولم يرشح من القوائم العامة سوى حزب إرادة دينا البشير في المرتبة الأولى، والتي كانت من بين الفائزات.
ومن اللافت في النتائج، فوز سيدة في القائمة العامة عن المقعد المسيحي هي رند الخزوز، التي رشحها حزبها "تقدم" في الترتيب الخامس في قائمتها، للتنافس مع مترشحين آخرين في القوائم الأخرى، وكان لترتيبها في القائمة أفضلية في الفوز.
وفي سياق الدائرة العامة أيضا، فازت 4 نساء من حزب جبهة العمل الإسلامي هن: حياة المسيمي وديمة طهبوب وهدى العتوم ونور أبوغوش، وفق الترتيب الثالث والسادس والتاسع والخامس عشر في القائمة العامة، وفازت عن حزب الميثاق تمارا ناصر الدين التي ترشحت في الترتيب الثالث في القائمة.
كما فازت هالة الجراح عن قائمة الحزب الوطني الإسلامي، عن الدائرة العامة، والتي شغلت أيضا الترتيب الثالث في قائمتها عند الترشح.
وبالعودة إلى المقاعد الفائزة عن الكوتا في الدوائر المحلية، تشير أرقام الفائزات إلى تحقيق اختراقات كبيرة لدى نساء "جبهة العمل الإسلامي"، حيث تخطت راكين أبو هنية عن دائرة ثانية عمّان 27 ألف صوت وهو عدد أصوات هائل، وحظيت نساء أخريات بعدد أصوات لافت، حيث أحرزت مي محمود الحراحشة عن قائمة (كتلة الحق) في المفرق على سبيل المثال عدد أصوات بلغ 12537.
وبلغت نسبة مشاركة النساء في هذه الانتخابات 47.8 % من إجمالي عدد المقترعين الذي تجاوز مليون و683 ألف مقترع ومقترعة، لكنهن شكلن ما نسبته 29 % فقط من نسبة النساء اللواتي يحق لهم التصويت.
وعلى مدار المجالس النيابية منذ 2003-2024، أي منذ إقرار مقاعد الكوتا، بلغ مجموع النساء الفائزات الإجمالي 106 توزعن بين التنافس والكوتا، إلا أن الغلبة كانت بحسب الإحصاءات لمقاعد الكوتا التي حملت 87 سيدة حتى هذه الانتخابات، فيما فازت 8 سيدات فقط بالتنافس، وجاءت 11 سيدة عبر القوائم الوطنية في عامي 2013 (سيدتان) و2024 (9 سيدات)، أي ما نسبته نحو 82 % من النساء الفائزات نجحت على مقاعد الكوتا خلال تلك المواسم الانتخابية، مع الأخذ بعين الاعتبار تغيّر عدد مقاعد البرلمان والمقاعد الخاصة بالكوتا.
من جهتها، أشادت الرئيسية التنفيذية لمركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب إسراء محادين، بوصول 27 سيدة من أصل 138 مقعدا في البرلمان العشرين الحالي، مقابل 15 سيدة من أصل 130 في المجلس التاسع عشر.
وأرجعت محادين في حديثها "للغد" أفضلية هذا العدد إلى "قانون الانتخاب والنظام الانتخابي" بالدرجة الأولى، معتبرة أن فشل المسار التنافسي هذه المرة مرده إلى "مراوحة عقلية الناخب والمجتمع مكانها" من حيث إيصال النساء إلى البرلمان، والخشية من المنافسة على مقاعد التنافس.
ورأت محادين، أن الأحزاب السياسة، في المجمل، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي، لم "تستطع استقطاب ناخبين" ولم يكن لديها عمل مستمر على الأرض لا يقتصر على مواسم الانتخابات كما الحال تنظيميا لدى حزب "الجبهة".
وقالت: "لا شك أن العمل التنظيمي واستخدام خطاب المقاومة والحرب في غزة ساهم في استقطاب الناخبين أكثر، وهذا يعد تسويقا سياسيا لم تنجح فيه البقية".
وتعتقد محادين أن هذه التجربة بالنسبة لوصول النساء، تعني عدم الحاجة إلى إجراء أي تعديل على الإطار التشريعي، بل تكمن الحاجة مجددا في العمل على ثقافة المجتمع حيال وصول النساء إلى البرلمان، كما تبرز في مأسسة المناصب القيادية لدى النساء في الأحزاب، وأن تتجاوز المسألة الصورة والشكلية.
وفي سياق متصل، اعتبرت محادين أن ارتفاع نسبة التصويت في الانتخابات لا يرتبط بشكل مباشر بوجود القائمة العامة بل بمشاركة أنصار حزب جبهة العمل الإسلامي، مشيرة إلى أن الفروقات في أصوات القائمة، التي حصلوا عليها مع القوائم التي تليهم مؤشر واضح على ذلك.
إلى ذلك، قالت محادين إن مرصد العنف الانتخابي الذي أطلقه مركز قلعة الكرك قبيل الانتخابات، بصدد إعداد تقرير موسع عن حالات العنف، التي تم رصدها بين المترشحات أو اللواتي كن راغبات بالترشح في كل المحافظات.
وأشارت إلى أن التقرير يشمل نتائج إجراء مقابلات مع نحو 300 سيدة، إضافة إلى تحليل البيئة الانتخابية التي أحاطت بهن والمعوقات أمام ترشحهن والتحديات وأشكال العنف الذي تعرضن له.
MENAFN14092024000072011014ID1108674520