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الزراعة تؤكد بدء تجاربه.. هل ينجح الأردن بإنتاج مطعوم القلاعية؟

9/14/2024 11:47:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- في الوقت الذي كشف فيه وزير الزراعة خالد حنيفات عن توجه أردني لإنتاج لقاح للحمى القلاعية، برزت تساؤلات حول إمكانية تحقيق ذلك، فيما يميل خبراء ومختصون في مجال الثروة الحيوانية وأطباء بيطريون إلى تأكيد هذه القدرة، شرط أن يكون التصنيع من العترات الموجودة في الأردن نفسها، وفي هذه الحالة سيكون اللقاح أكثر فاعلية وسيحد من انتشار الأوبئة الحيوانية.
في المقابل يرى خبراء آخرون، أنه وقبل إنتاج اللقاح الآمن والفعال لمرض الحمى القلاعية محليا، يجب الأخذ بالاعتبار نقطتين مهمتين، أولاهما إصدار شهادة من جهة مرجعية مثل منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) أو المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تؤكد أن اللقاح يحقق أدنى الشروط المتعارف والمتفق عليها عالمياً، وثانيهما ضرورة إرسال عترات اللقاح إلى المختبر المرجعي "بير برايتو"، وذلك لإصدار تقارير تثبت مطابقة العترات الموجودة باللقاح مع العترات التي تم عزلها في الأردن والمناطق المجاورة.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات أكد خلال لقائه ممثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، أحمد المجالي، ومدير عام شركة المركز الأردني للصناعات البيولوجية (جوفاك) رعد عبد الدايم، أنه تم بحث المرحلة الزمنية لإنتاج لقاح الحمى القلاعية من قبل "جوفاك".
وأضاف إن لقاح الحمى القلاعية دخل في مرحلة الإنتاج التجريبي محليا، وإن النتائج التي أجريت على الحيونات تشير إلى أن اللقاح ذو فاعلية عالية ونقاوة تعادل منتجات كبرى الشركات.
وفي هذا الصدد، قال نائب نقيب الأطباء البيطريين د غضنفر أبو زنيد، إن مصانع الأدوية واللقاحات البيطرية الأردنية تتمتع بسمعة رائدة في المنطقة، وإن المنتجات المصنعة أردنيا تحظى بثقه مربي الثروة الحيوانية.
وأضاف أبو زنيد بأن الأردن ومنذ أكثر من خمسة وعشرين عاما يصدر إنتاج اللقاحات لأكثر من ثلاثين دولة، تشمل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق وغرب آسيا وأوروبا الشرقية، ومن ضمن هذه الدول من تملك مصانع لإنتاج اللقاحات، مشيرا إلى أن المملكة تصنّع لقاحات مختلفة للدواجن والأبقار والأغنام والجمال معتمدة من المنظمات الدولية، كما تنتج العديد من اللقاحات للأمراض الفيروسية والبكتيرية.
وأشار إلى وجود مصنع وحيد للقاحات البيطرية الأردنية، فضلا عن وجود استثمار جديد لمصنع لقاحات قيد الإنشاء ليكون رافدا للسوق الأردني والأسواق الخارجية.
وعن إمكانية نجاح إنتاج لقاح للحمى القلاعية، أوضح أبو زنيد أن الأردن يملك خبرات أكاديمية وتصنيعية ومختبرات ومركز أبحاث، مؤكدا "أننا سنرى هذا اللقاح في أسواقنا العربية، وأبعد من ذلك، ليكون الأردن مركزاً للأمن الحيوي في المنطقة".
بدوره بين الطبيب البيطري إبراهيم العواودة أن الأردن يعمل على إيجاد مُنتج مُصنّع محليا يلبي الطلب الكبير والمستمر على لقاح مهم جداً كلقاح الحمى القلاعية، ذلك أنّ مرض الحمى القلاعية يسبب خسائر اقتصادية كبيرة للمزارعين والاقتصاد الوطني.
وأضاف العواودة أنه لدى انتشار جائحة كورونا (كوفيد -19)، استدعى الأمر وجود لقاح لإيقاف انتشار هذا المرض، واستجابة لذلك قام العديد من الشركات بإنتاج لقاحات مضادة له، لكن منظمة الصحة العالمية لم تعتمد سوى القليل من تلك اللقاحات، ورفضت بعضها بسبب عدم مأمونية اللقاح أو عدم قدرته على الحماية.
وقال إنه ولكي نتمكن من القول بأننا أنتجنا لقاحًا آمنًا وفعالاً لمرض "القلاعية" فيجب أن ننظر إلى سلسلة من النقاط، أهمها وجوب إصدار شهادة من جهة مرجعية مثل منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) أو المنظمة العالمية لصحة الحيوان تؤكد أن اللقاح يحقق أدنى الشروط المتفق عليها عالمياً، إضافة إلى إرسال عترات اللقاح إلى المختبر المرجعي (بير برايتو) لإصدار تقارير تثبت مطابقة العترات الموجودة باللقاح مع نظيرتها التي تم عزلها في الأردن والمناطق المجاورة.
وأكد أن نشر التجارب الحقلية على موقع علمي معتمد من جهة علمية معتمدة، يثبت مأمونية اللقاح وفعاليته ومدة الحماية.
وأضاف: "يجب أن يحتوي اللقاح على جميع العترات التي تصيب الحيوانات في الأردن والدول المجاورة، فضلا عن ضرورة إجراء فحص المطابقة بشكل دوري ومستمر وذلك لأن العترة المعزولة محليًا المطابقة اليوم قد لا تكون مطابقة بعد فترة، نظرا لقدرة الفايروس على إحداث طفرة وتغيير شكله من حين لآخر".
وأكد أن الكلمة الفصل دائمًا هي للمختبر المرجعي المحايد لإجراء فحوصات المطابقة والثباتية والنقاوة، ومن غير المقبول اعتماد نتائج مخبرية صادرة عن مختبر غير محايد أو يعود للشركة الصانعة.
من جهته، قال مدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية في وزارة الزراعة سابقا وخبير صحة الحيوان الدكتور محمود الحناتلة، إن عملية إنتاج لقاح الحمى القلاعية محليا يمكن أن ينجح عندما يكون التصنيع محلياً ومن العترات نفسها الموجودة في البلد، حيث سيكون اللقاح أكثر فاعلية.
وأضاف الحناتلة: "إن أحد أسباب عدم انتشار الأوبئة الحيوانية في الأردن هو وجود لقاحات في متناول اليد، ولنا تجارب عديدة في ذلك، حيث كان لوجود لقاح الجدري محلياً عام 2013 أثر كبير في التصدي لجائحة التهاب الجلد العقدي في الأبقار في ذلك الوقت، ومنع توطنه في الأردن".
فيما بين الدكتور البيطري محمد عبابنة أن عملية إنتاج لقاح محلي للحمى القلاعية أصعب وأعقد من أن تنتجه شركة أردنية، مبينا أن الشركات التي تنتجه في العالم هي ثلاث إلى أربع شركات فقط.
وكشف عبابنة عن أنه يوجد لقاح مصري للحمى القلاعية لكن بعد تجربته تبين أنه ليس فعالا، ولذلك من الصعب أن يتم إنتاجه محليا، إلا إذا تم استيراده على أن يكون لدينا مصنع للتعبئة والتغليف فقط، مشددا على أن الموضوع "معقد"، مستغربا التصريحات التي تشير إلى أنه سيتم إنتاجه خلال سنتين فقط.

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