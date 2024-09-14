بابا الفاتيكان: رؤية الأطفال يقتلون في غزة أمر مروع



جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين في الطائرة أثناء عودته إلى روما قادما من سنغافورة محطته الأخيرة بجولته التي استمرت 12 يوما في جنوب شرق آسيا، وشملت إندونيسيا، وبابوا غينيا الجديدة، وتيمور الشرقية، وسنغافورة، ضمن أطول رحلة في فترته البابوية.



وفي إشارة إلى استهداف إسرائيل للمدارس في غزة، قال البابا: "لا أستطيع أن أصف ما إذا كانت هذه الحرب دموية للغاية أم لا، ولكن رؤية جثث الأطفال القتلى، على افتراض وجود عدد قليل من المسلحين في داخل مدرسة قصفت، أمر مروع".



وفي معرض تقييمه للمفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في غزة، قال البابا: "يقال أحيانًا إن هذه حرب دفاعية، لكنني أعتقد أنها حرب إلى حد كبير. وسامحوني أن أقول هذا، لا أعتقد أن هناك خطوات تتخذ من أجل السلام".



والأربعاء، شنت طائرة إسرائيلية غارة على مدرسة "الجاعوني" التابعة للأونروا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتؤوي نازحين، ما أدى إلى مقتل 18 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء و6 من موظفي الوكالة الأممية.



وفي وقت سابق الخميس، زعم الجيش الإسرائيلي استهداف 9 عناصر من حماس في مدرسة الجاعوني، قال إن 3 منهم موظفون لدى الأونروا.



وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.



وردا على سؤال صحفي حول توصيته للكاثوليك بالولايات المتحدة للتصويت لأي من مرشحي الرئاسة الأمريكي دونالد ترامب الذي يهدد بترحيل 11 مليون مهاجر، أم كامالا هاريس التي تؤيد الاجهاض؟ اعتبر البابا فرنسيس أنّ كلا المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة هما "ضد الحياة".



وأوضح البابا: "كلاهما ضد الحياة، الشخص الذي يتخلص من المهاجرين، والشخص الذي يقتل الأطفال، كلاهما ضد الحياة".



وأضاف "أنا لست أمريكيا ولن أصوّت هناك، لكن عدم استضافة المهاجرين، وعدم منحهم القدرة على العمل أو الترحيب بهم هو خطيئة، والاجهاض هو قتل لإنسان".-(الأناضول)