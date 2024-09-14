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بعد البدء بتنفيذ مخططاتها.. دولة سموتريتش الاستيطانية تتوسع بمشاريعها بالضفة

9/14/2024 11:47:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - يُسرع المتطرفون بناء "دولتهم" الاستيطانية في الضفة الغربية، وفق مخطط الضم الذي يقوده الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "بتسلئيل سموتريتش"، من دون أن يتوقف الاستيطان حتى في ذروة حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد قطاع غزة، بل زادت وتيرته للضعف.
وفي مشروع جديد تم الشروع بتنفيذه؛ أعلن المتطرف "سموتريتش" عن خطة استيطانية لربط الكتلة الاستيطانية الضخمة "غوش عتصيون" في جنوبي الضفة الغربية بالقدس المحتلة، في إطار سياسة تهويد المدينة وطمس هويتها ومعالمها، مُدعياً بأنها "مهمة وطنية ولحظة تاريخية"، وفق مزاعمه.
وتعتبر المستوطنة الجديدة واحدة من 5 مستوطنات وافقت حكومة الاحتلال على إقامتها في الضفة الغربية، فيما تكمن خطورتها في مخطط بنائها ضمن مواقع التراث الفلسطينية، بما يشكل هدفاً صهيونياً للقضاء على الإرث التاريخي الحضاري والثقافي العربي الفلسطيني، كما تجسد فعلياً خلال عدوانه على غزة، وفق المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويسعى المستوطنون باستهداف المنطقة، عبر إقامة بؤرة استيطانية على إحدى تلال قرية "بتير" الفلسطينية، جنوبي القدس المحتلة، والمدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بما أدى للاستيلاء على أراضٍ زراعية فلسطينية خصبّة، تحت حماية قوات الاحتلال.
وتجاور البؤرة الاستيطانية الحديثة مستوطنة "حيليتس" التي يجري التخطيط لإقامتها بالقرب من بلدة "بتير" الفلسطينية، والتي تعدّ واحدة من خمس مستوطنات وافقت حكومة الاحتلال على إقامتها في عمق الضفة الغربية، كما تشكلان معاً أحد المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية، في الضفة الغربية، والتي من المفترض أن تكون محمية من "اليونسكو".
ويهدف الاحتلال من إقامة مستوطنة "حيليتس" إلى ربط مدينة القدس المحتلة ومستوطناتها بمجمع مستوطنات "غوش عتصيون" الضخمة، الأمر الذي يعني عزل "بتير" بتراثها الحضاري والقرى الفلسطينية المجاورة عن مدينة بيت لحم وبقية الضفة الغربية المحتلة.
ويشكل ذلك، وفق منظمة التحرير، خرقاً واضحاً للميثاق العالمي للحفاظ على مواقع التراث العالمية، الذي وقع عليه الكيان المُحتل في العام 1999 وانسحب منه بعد سبع سنوات، كرد فعل على مواقف المنظمة الأممية من عضوية فلسطين في المنظمة ودفاعها وفق القوانين الدولية والتزاماتها عن مواقع التراث الفلسطينية المهددة بالخطر.
ومن أجل بناء تلك المستوطنة، نشرت حكومة الاحتلال خريطة للمنطقة (تقريبا 600 دونم) وخصصتها لإقامتها داخل حدود ولاية المجلس الإقليمي "غوش عصيون".
ويأتي ذلك في إطار بناء المستوطنات الأربع الأخرى التي صادقت عليها حكومة الاحتلال منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، وما رافق ذلك من بناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية استيطانية في مستوطنات قائمة على منطقة تبلغ مساحتها 24 ألف دونم، كان الاحتلال قد صنفها "كأراضي دولة ."
ويسعى الاحتلال بأن تُحدث مستوطنة "حيليتس" تواصلا للاستيطان الصهيوني بين "غوش عصيون" والقدس المحتلة، في إطار توجه حكومة نتنياهو – بن غفير – سموتريتش للمضي قدماً في زخّم النشاطات الاستيطانية لمنع التواصل بين الفلسطينيين ووضع القيود أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ويقود "سموترتيتش" مساعي استكمال مهمة تفكيك السلطة الفلسطينية، وطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وخلق واقع على الأرض يمنع أي احتمال لتقسيم جغرافي يسمح بقيام دولة فلسطينية.
ويأتي في إطار خطوات متسارعة لضم الضفة الغربية، وسرقة أراضيها لصالح الاستيطان، إذ يقيم أكثر من نصف مليون مستوطن في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل مناطق شرق القدس.
وبحسب التقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في المستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها مناطق شرق القدس.
ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات كلها "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
واعتبرت منظمة التحرير أن المشروع الذي يقوده "نتنياهو" وحكومته يهدف إلى تحقيق عملية الضم للضفة الغربية، مما يؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين وطردهم، مشيرة إلى أن ما يجري في الضفة وغزة والقدس، "ترانسفير" منظم، يهدف لتحقيق ذلك المخطط.

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