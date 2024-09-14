بعد البدء بتنفيذ مخططاتها.. دولة سموتريتش الاستيطانية تتوسع بمشاريعها بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان - يُسرع المتطرفون بناء "دولتهم" الاستيطانية في الضفة الغربية، وفق مخطط الضم الذي يقوده الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "بتسلئيل سموتريتش"، من دون أن يتوقف الاستيطان حتى في ذروة حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد قطاع غزة، بل زادت وتيرته للضعف.
وفي مشروع جديد تم الشروع بتنفيذه؛ أعلن المتطرف "سموتريتش" عن خطة استيطانية لربط الكتلة الاستيطانية الضخمة "غوش عتصيون" في جنوبي الضفة الغربية بالقدس المحتلة، في إطار سياسة تهويد المدينة وطمس هويتها ومعالمها، مُدعياً بأنها "مهمة وطنية ولحظة تاريخية"، وفق مزاعمه.
وتعتبر المستوطنة الجديدة واحدة من 5 مستوطنات وافقت حكومة الاحتلال على إقامتها في الضفة الغربية، فيما تكمن خطورتها في مخطط بنائها ضمن مواقع التراث الفلسطينية، بما يشكل هدفاً صهيونياً للقضاء على الإرث التاريخي الحضاري والثقافي العربي الفلسطيني، كما تجسد فعلياً خلال عدوانه على غزة، وفق المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويسعى المستوطنون باستهداف المنطقة، عبر إقامة بؤرة استيطانية على إحدى تلال قرية "بتير" الفلسطينية، جنوبي القدس المحتلة، والمدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بما أدى للاستيلاء على أراضٍ زراعية فلسطينية خصبّة، تحت حماية قوات الاحتلال.
وتجاور البؤرة الاستيطانية الحديثة مستوطنة "حيليتس" التي يجري التخطيط لإقامتها بالقرب من بلدة "بتير" الفلسطينية، والتي تعدّ واحدة من خمس مستوطنات وافقت حكومة الاحتلال على إقامتها في عمق الضفة الغربية، كما تشكلان معاً أحد المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية، في الضفة الغربية، والتي من المفترض أن تكون محمية من "اليونسكو".
ويهدف الاحتلال من إقامة مستوطنة "حيليتس" إلى ربط مدينة القدس المحتلة ومستوطناتها بمجمع مستوطنات "غوش عتصيون" الضخمة، الأمر الذي يعني عزل "بتير" بتراثها الحضاري والقرى الفلسطينية المجاورة عن مدينة بيت لحم وبقية الضفة الغربية المحتلة.
ويشكل ذلك، وفق منظمة التحرير، خرقاً واضحاً للميثاق العالمي للحفاظ على مواقع التراث العالمية، الذي وقع عليه الكيان المُحتل في العام 1999 وانسحب منه بعد سبع سنوات، كرد فعل على مواقف المنظمة الأممية من عضوية فلسطين في المنظمة ودفاعها وفق القوانين الدولية والتزاماتها عن مواقع التراث الفلسطينية المهددة بالخطر.
ومن أجل بناء تلك المستوطنة، نشرت حكومة الاحتلال خريطة للمنطقة (تقريبا 600 دونم) وخصصتها لإقامتها داخل حدود ولاية المجلس الإقليمي "غوش عصيون".
ويأتي ذلك في إطار بناء المستوطنات الأربع الأخرى التي صادقت عليها حكومة الاحتلال منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، وما رافق ذلك من بناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية استيطانية في مستوطنات قائمة على منطقة تبلغ مساحتها 24 ألف دونم، كان الاحتلال قد صنفها "كأراضي دولة ."
ويسعى الاحتلال بأن تُحدث مستوطنة "حيليتس" تواصلا للاستيطان الصهيوني بين "غوش عصيون" والقدس المحتلة، في إطار توجه حكومة نتنياهو – بن غفير – سموتريتش للمضي قدماً في زخّم النشاطات الاستيطانية لمنع التواصل بين الفلسطينيين ووضع القيود أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ويقود "سموترتيتش" مساعي استكمال مهمة تفكيك السلطة الفلسطينية، وطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وخلق واقع على الأرض يمنع أي احتمال لتقسيم جغرافي يسمح بقيام دولة فلسطينية.
ويأتي في إطار خطوات متسارعة لضم الضفة الغربية، وسرقة أراضيها لصالح الاستيطان، إذ يقيم أكثر من نصف مليون مستوطن في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل مناطق شرق القدس.
وبحسب التقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في المستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها مناطق شرق القدس.
ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات كلها "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
واعتبرت منظمة التحرير أن المشروع الذي يقوده "نتنياهو" وحكومته يهدف إلى تحقيق عملية الضم للضفة الغربية، مما يؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين وطردهم، مشيرة إلى أن ما يجري في الضفة وغزة والقدس، "ترانسفير" منظم، يهدف لتحقيق ذلك المخطط.
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