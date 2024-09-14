Sunday, 15 September 2024 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاستثناء الإسرائيلي لا يمكن تبريره

9/14/2024 11:47:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مايكل يونغ - (مالكوم-كير كارنيغي للشرق الأوسط) 2024/8/19 بينما تحدد النخب الغربية معالم العلاقة بين بلدانها والدولة العبرية، من الحري بها تطبيق المعايير نفسها على الجميع.
* * *
في 5 آب (أغسطس)، أدلى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتصريحٍ قال فيه أن ترك مليوني فلسطيني في غزة "يموتون جوعا" قد يكون أمرا "عادلا وأخلاقيا" حتى تتمّ إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، لكن "العالم لن يسمح لنا بذلك".
ومضت أيام عدّة قبل صدور ردود فعلٍ دولية على مسعى سموتريتش إلى تحويل هذا التوجّه الإبادي إلى فعل مبرر أخلاقيًا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن حكومته "تستهجن هذه التصريحات، وتشدّد على أن هذا الخطاب مؤذ ومزعج". ويلاحَظ أن هذا التنديد كان فاترا نوعا ما في ظل الظروف الراهنة. فالدعوة إلى التجويع الجماعي بحقّ سكانٍ مدنيين بالكامل يجب أن تُصنَّف على أنها أكثر من مجرّد أمرٍ "مؤذٍ ومزعج".
لكن وزارة الخارجية ربما لم تكن مستعدّة لتوجيه إدانة شديدة اللهجة بحقّ وزيرٍ أساسي في حكومة بنيامين نتنياهو، الذي خصّه أعضاء الكونغرس الأميركي مؤخّرًا بالتصفيق الحارّ وقوفًا لأكثر من 50 مرة. وللمفارقة، كان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، من بين أولئك الذين أبدوا ردّة فعلٍ منطقية أكثر على تصريحات سموتريتش الدنيئة. فقد ألقى نصر الله كلمةً قُبيل تصاعد التنديدات بسموتريتش في الغرب أعرب فيها عن شعوره بالمفاجأة من أن أحدًا لم ينتقد حديث الوزير الإسرائيلي.
تندرج مسألة أخلاقيات إسرائيل في صُلب الصراع الدائر في غزة. فمؤيّدو إسرائيل على قناعة بتفوّقها الأخلاقي على أعدائها. وكان هذا أحد أسباب استمرار النخب الغربية في التغاضي عن ممارسات إسرائيل المروّعة في غزة، على الرغم من أن تبعاتها ظاهرة للعيان منذ أشهر بفضل قنوات التلفزة الفضائية العربية ووسائل الإعلام الاجتماعي التي عجزت الحكومات عن إحكام قبضتها عليها. وقد تجلّى هذا الانحياز التفاؤلي المُفرط مبكرًا على لسان المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) 2023 أن "إسرائيل دولة ديمقراطية تسترشد بمبادئ إنسانية للغاية، ولهذا السبب يمكننا أن نتأكّد من أن الجيش الإسرائيلي سيحترم القواعد التي يحدّدها القانون الدولي في كل ما يفعله".
قد يكون شولتز ندم على كلامه هذا على وقع التقارير التي سُرعان ما تواترت عن تنفيذ إسرائيل عمليات التطهير العرقي بحقّ الفلسطينيين في غزة؛ وإقدام قواتها على تدمير المستشفيات، والمدارس، والمنازل، والبنى التحتية؛ وحرمان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحصار من الموادّ الغذائية والأدوية؛ والسماح بتفشّي أمراضٍ شتّى في القطاع، مثل الجرب وشلل الأطفال؛ وارتكاب أعمال القتل الجماعي على نحو سافر ومن دون تمييز.
لكن هذا كلّه لم يمنع أعضاء الكونغرس الأميركي من التصفيق والقهقهة حين مثل نتنياهو أمامهم ووصف مواطنين أميركيين بأنهم "مغفّلون مفيدون" لإيران، وذلك لممارستهم حقّهم المكفول دستوريًا في التظاهر تنديدًا بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل. لا أحد من هؤلاء الذين احتفوا بحديث نتنياهو تفوّه بكلمة واحدة لإدانة سموتريتش في تطلعه إلى إقدام إسرائيل على تجويع جميع الفلسطينيين في غزة من أجل ضمان الإفراج عن رهائنها.
إن مسألة الأخلاقيات مهمّة لسببَين. أولًا، أنها تسمح للولايات المتحدة بتبرير استمرارها في تزويد إسرائيل بالأسلحة التي استخدمتها لارتكاب معظم، كي لا نقول كلّ مذابحها في غزة، وآخرها مجزرة "مدرسة التابعين" وسط مدينة غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص، الكثير منهم من الأطفال. وزعَم الإسرائيليون، كعادتهم، بأنهم كانوا يستهدفون عناصر من حماس ينشطون داخل المدرسة، لكن حماس نفت صحة هذه المزاعم. وحين نشر الجيش الإسرائيلي صورًا لضحايا ادّعى أنهم مقاتلون في حماس، كتب أستاذ فلسطيني منخرط في مجال حقوق الإنسان وجمعته معرفة شخصية بعدد من هؤلاء الرجال تغريدة على منصة إكس نفى فيها أي ارتباط بين هؤلاء الضحايا وحماس.
وثانيا، ما دام الغرب ينظر إلى إسرائيل كجهة أخلاقية، بينما يبدو واضحًا للجميع أنها عكس ذلك تمامًا، سو تتسع الهوّة بين الدول الغربية وبين كثيرين من الناس حول العالم الذين يرون ازدواجية في المعايير. وقد يؤدّي ذلك إلى تداعيات سياسية جسيمة، نظرًا إلى أن الكثير من هذه الدول، وخصوصًا في الجنوب العالمي، لن تجد سببا يدفعها إلى قبول السرديات الغربية عن ضرورة الدفاع عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد رأينا بالفعل مثل هذا الرفض بشأن أوكرانيا، بينما زادت الحرب على غزة مشاعر الاستياء من النفاق الأميركي، واستغلت الصين هذا الوضع ببراعة كبيرة.
يرتبط الموقف حيال مسألة أخلاقيات إسرائيل بمنظور غربي أساسا، مفاده أن إسرائيل تأسست على أيدي ضحايا ما قد يمكن اعتباره أعظم جريمة في التاريخ، الهولوكوست (أو محرقة اليهود). وقد تطرّق الكاتب الهندي بانكاج ميشرا إلى هذا الموضوع في مقال ممتاز نُشر في شهر آذار (مارس) الماضي في مجلّة "لندن ريفيو أف بوكس". ويروي ميشرا كيف عمدت إسرائيل على مرّ الزمن إلى "إنتاج ونشر نسخة محدّدة للغاية عن المحرقة، يمكن استخدامها لإضفاء الشرعية على الصهيونية المتشدّدة والتوسّعية". لكن المحرقة ساهمت أيضًا في إرساء اعتقادٍ سائدٍ في أوساط الكثير من مؤيّدي إسرائيل بأنها، بطريقةٍ ما، في منأى عن المساءلة الأخلاقية". واقتبس ميشرا من الكاتب الإسرائيلي بواز إفرون قوله أن "التكتيك القائم على الخلط بين الفلسطينيين والنازيين والهتاف بأن ثمة محرقة أخرى وشيكة" أدّى إلى "انفلات المواطنين الإسرائيليين العاديين من 'أي قيود أخلاقية، لأن من يواجه خطر الهلاك يعتبر نفسه معفيًا من أي اعتبارات أخلاقية قد تقوّض مساعيه لإنقاذ نفسه'".
ولكن، يجب ألّا تؤدّي هذه الملاحظة إلى تشتيت الانتباه عن واقع أن عددًا متزايدًا من اليهود، الذين تظاهر كثيرون منهم إلى جانب من وصفهم نتنياهو بـ"المغفلين المفيدين"، يعتبرون أن جوهر ديانتهم يتمثل في الحفاظ على بوصلتهم الأخلاقية وسط المعركة.
وخلص ميشرا إلى استنتاج قوي: من خلال ارتكاب جرائم واسعة النطاق في غزة، "تُقدِم إسرائيل اليوم على تقويض الأُسس التي قامت عليها منظومة المعايير الدولية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 1945". ولذلك، هذا "الشرخ العميق التي نعيشه اليوم بين الماضي والحاضر عبارة عن شرخ في التاريخ الأخلاقي للعالم منذ نقطة الانطلاق في العام 1945 – وهو تاريخ كانت فيه المحرقة لسنوات كثيرة الحدث المركزي والإطار المرجعي العالمي". وفي ضوء ذلك، "يبدو أن الذين أيقظت مأساة غزة وعيهم هم فقط مَن يستطيعون إنقاذ إرث المحرقة من نتنياهو، و(الرئيس جو) بايدن، وشولتز، و(رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي) سوناك، وإعادة إضفاء الصفة العالمية على دلالتها الأخلاقية".
لقد بدأت آراء ميشرا تتضح أمام كثيرين حول العالم، لكنها لم تتمكّن على ما يبدو من اختراق الحصن المنيع المتمثّل في العقلية الراسخة للمؤسسة السياسية الأميركية والجهات المُلحَقة بها. وقد تجاهل السياسيون الأميركيون المتشبّعون بلغة الأحقّية الأخلاقية، سواء عمدا أو سهوا، المسار الذي يوجّه نحوه نتنياهو كلا من إسرائيل والولايات المتحدة، من خلال إمعانه في تدمير غزة، وتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة توسيع رقعة الحرب عبر جر الولايات المتحدة إلى خوض مواجهة عسكرية مع إيران -وهو سيناريو عمد أصدقاء إسرائيل في واشنطن إلى الترويج له بحماسةٍ أمام الرأي العام. ماذا تعني هذه الخطوات، إن لم تكن تصبّ في إطار مساعدة وتشجيع نسخة متشدّدة وتوسّعية من الصهيونية؟
على نحو أعم، ما هي القيمة الأخلاقية لمؤسسة سياسية إسرائيلية تحظى على ما يبدو بتأييد غالبية في المجتمع، وتعتقد أن بإمكان إسرائيل إخضاع ملايين الفلسطينيين إلى أجل غير مسمّى تحت نير احتلال غير مشروع، وحرمانهم من حقهم في تقرير مصيرهم، ومنعهم من التمتع بأبسط حقوق الإنسان، وتهجيرهم من قراهم مرارا وتكرارا كي يتسنى للمتطرفين اليهود الاستيلاء على ممتلكاتهم؟ هل هذه خطة يمكن الدفاع عنها؟ وهل يخول ذلك إسرائيل بأي حال من الأحوال أن تقدم نفسها نموذجًا أخلاقيًا؟
إن ميشرا على حق في أن قيمة المأساة التي تمثلها المحرقة، فضلا عن مرجعيتها العالمية، ستنحسران على وقع استمرار هذه الفظائع. وسوف تطغى الممارسات غير الأخلاقية التي ترتكبها إسرائيل اليوم على ذكرى المعاناة السابقة التي تكبّدها اليهود، مثلما أنست مذابح إسرائيل في غزة كثرا من الناس ما حدث في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وكذلك، على النخب الغربية أن تعي تأثير هذا الوضع على قوّتها ونفوذها. وإذا كانت جادة في دفاعها عن القيم الليبرالية في عالمنا المتغير، فلا يمكن إعفاء إسرائيل من المساءلة.

*مايكل يونغ: مدير تحرير في "مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط" في بيروت، ومحرر مدونة "ديوان" في كارنيغي المعنية بشؤون الشرق الأوسط. كان سابقا كاتبا ومحرر صفحة الرأي في صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية، وينشر راهنا مقالا أسبوعيا في كل من صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، وفي الموقع الإلكتروني "ناو ليبانون". وهو أيضا مؤلف كتاب "أشباح ساحة الشهداء: رواية شاهد عيان عن نضال لبنان من أجل البقاء" The Ghosts of Martyrs Square: An Eyewitness Account of Lebanon's Life Struggle، الذي أدرجته صحيفة "وول ستريت جورنال" ضمن قائمة الكتب العشرة الأبرز للعام 2010، وحاز الجائزة الفضية في مسابقة "جائزة الكتاب للعام 2010" التي نظمها "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى".

MENAFN14092024000072011014ID1108674512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث