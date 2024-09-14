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‏ لماذا تهاجم إسرائيل الضفة الغربية؟

9/14/2024 11:47:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏ ‏بول ر. بيلار – (ريسبونسيبل ستيتكرافت) 4/9/2024
‏فصل آخر في القصة الطويلة والمأساوية لقادة تل أبيب الذين اختاروا العيش إلى الأبد بالسيف.
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‏انتقلت الأخبار عن العمليات العسكرية الإسرائيلية الهجومية، في الوقت الحالي، من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
‏وكانت قد بدأت في الأسبوع الذي سبق كتابة هذه السطور سلسلة من ‏‏الغارات والهجمات‏‏ الإسرائيلية على جنين ومدن الضفة الغربية الأخرى، والتي ما تزال مستمرة. وعلى الرغم من أن المذبحة التي وقعت في غزة خلال الأشهر الأحد عشر الماضية أكبر حجما وما تزال تستحق أكبر قدر من الاهتمام، فإن العمليات الجديدة في الضفة الغربية تشكل تصعيدا إضافياً لما كان بالفعل، خلال هذه الفترة نفسها، عنفا متسارعا يُمارس ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. ‏
‏منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ‏‏قتل‏‏ ما لا يقل عن 622 من هؤلاء السكان، بمن فيهم 142 طفلا على الأقل، معظمهم على يد الجيش الإسرائيلي والآخرون على يد مستوطنين يهود. وقتل 15 إسرائيليا هناك خلال الفترة نفسها.‏
‏تشكل عمليات الضفة الغربية امتدادا مباشرا لما فعلته إسرائيل حتى الآن في غزة. و‏‏قال‏‏ وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل "يجب أن تتعامل مع التهديد (في الضفة الغربية) تماما كما نتعامل مع البنية التحتية الإرهابية في غزة، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان الفلسطينيين وأي خطوات أخرى مطلوبة. هذه حرب من أجل كل شيء ويجب أن ننتصر فيها".‏
‏يتميز الأثر السيئ المباشر للعمليات الإسرائيلية الأخيرة –المعاناة التي يتعرض لها المدنيون– بأنه هو نفسه في غزة، ولو أنه كان يحدث حتى الآن على نطاق أصغر. ولا تقتصر المعاناة على الوفيات والإصابات المباشرة. فقد تم طرد وإجلاء العديد من السكان ‏‏قسرًا‏‏ من منازلهم. وتجري إعاقة توفر العناية الطبية عن طريق فرض الحصار على المستشفيات. ويجري تجريف الشوارع و‏تدمير‏‏ البنية التحتية الأخرى اللازمة للحياة اليومية.‏
‏تتحدث‏‏ التصريحات الإسرائيلية الرسمية، كما جرت العادة مع هذه التصريحات، عن "الإرهابيين" باعتبارهم المستهدفين، الذين يبدو أن القضاء عليهم هو الغرض من العمليات العسكرية. ولكن مرة أخرى، كما هو الحال في غزة، يظهر أن معظم الضحايا -مباشرة عندما يصبحون مصابين وقتلى، وبشكل غير مباشر من حيث جميع العواقب الأخرى للدمار والتشريد- هم مدنيون أبرياء.‏
‏مما لا شك فيه أنه يوجد في الضفة الغربية مقاتلون مسلحون، يستحقون تسمية "إرهابيين"، ويرغبون في إلحاق الأذى بإسرائيل. وقد ‏‏قتل‏‏ الجيش الإسرائيلي بالفعل بعض هؤلاء المسلحين وربما سيقتل آخرين. وليس وجود مثل هؤلاء الأفراد في الضفة الغربية ‏‏مفاجئا‏‏، بالنظر إلى ما ‏‏يدفع الناس‏‏ بشكل عام إلى اللجوء إلى مثل هذه الطرق العنيفة وما هي على وجه التحديد الظروف التي تخضع لها إسرائيل سكان الضفة الغربية. وعلى المدى الطويل -الآن لأكثر من نصف قرن- كانت الحالة ذات الصلة هي ‏‏اضطهاد‏‏ السكان الخاضعين للاحتلال العسكري الإسرائيلي لوطنهم.‏
‏يضاف إلى ذلك هذه الفظائع التي ألحقتها العمليات العسكرية الإسرائيلية بإخوانهم الفلسطينيين في قطاع غزة خلال العام الماضي. ويمكن الغضب من هذه الفظائع وراء زيادة ‏‏الدعم‏‏ لـ"حماس" بين سكان الضفة الغربية، على الرغم من أن الشعور السائد ليس حبًا لـ"حماس" بقدر ما هو معارضة لما تفعله إسرائيل بإخوانهم الفلسطينيين. ولا شك أن المأساة في غزة توفر دوافع إضافية للمسلحين الذين يطاردهم الجيش الإسرائيلي اليوم.‏
‏وفوق كل ذلك، ثمة الآن هذا العنف المكثف الذي تضيفه إسرائيل إلى احتلالها للضفة الغربية نفسها. ومهما كانت المقاومة المسلحة التي تنشأ، فإنها لا تعتمد على "حماس" أو أي جماعة أخرى، بل على الغضب الذي يحدث بشكل طبيعي ردًا على هذا الشكل المميت من الاحتلال العسكري. وسوف تستمر المقاومة كإمداد جاهز للمجندين لقضية المقاومة، يحل محل أي مسلحين قد تستطيع القوات الإسرائيلية قتلهم.‏
باختصار، ما يحدث في الضفة الغربية اليوم هو فصل آخر في القصة الطويلة والمأساوية للقادة الإسرائيليين الذين اختاروا العيش إلى الأبد بحد السيف، جالبين صراعًا لا نهاية له لإسرائيل نفسها ومعاناة لا تنتهي للأمة الفلسطينية.‏
‏ويوفر الهجوم على الضفة الغربية سببًا إضافيًا -على الرغم من أن ما يقرب من عام من المذبحة في قطاع غزة كان أكثر من سبب كاف مسبقًا- للمراقبين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى -ليس للاعتراف بالسبب الذي يجعل إسرائيل تسلك هذا المسار المدمر فحسب، بل للتحدث صراحة عن السبب الذي يجعل إسرائيل تتبع هذا المسار.‏
إن العمليات العسكرية الإسرائيلية -في كل من غزة والضفة الغربية، ناهيك عن أي مكان آخر- قد تجاوزت منذ زمن بعيد أي شيء يمكن تفسيره، ناهيك عن تبريره، بالإحالة إلى ‏‏الهجوم‏‏ العنيف الذي شنته "حماس" على إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ‏
‏كانت العلاقة بين هذا الهجوم والعمليات العسكرية الحالية في الضفة الغربية هي أن ‏‏النقل‏‏ المبكر للموارد العسكرية من جنوب إسرائيل إلى الضفة الغربية ربما كان كان جزءًا من الاسباب التي جعلت إسرائيل مكشوفة أمام ما فعلته "حماس". وكانت هذه الحادثة واحدة من العديد من الأدلة على أن تشبث إسرائيل بالأراضي المحتلة لا يعزز أمن إسرائيل، وإنما يضعفه ويقلل منه.‏
‏يبدو أن هذه الحقيقة ضاعت في خطاب السياسيين الأميركيين من كلا الحزبين الذين يكررون مرارًا وتكرارًا التعهد لالتزامهم بأمن إسرائيل وبحق الإسرائيليين في الدفاع عن أنفسهم. كما لا يوجد في الخطاب أي تفسير لماذا لا ينبغي للآخرين التمتع بهذا الحق وممارسته بقدر ما ينبغي أن يتمتع به الإسرائيليون. وبالنظر إلى ما حل بالفلسطينيين خلال العام الماضي، يبدو أن حقهم في الدفاع عن أنفسهم في حاجة إلى التعاطف والدعم أكثر من أي شعب آخر في العالم.‏
‏إن السبب الأساسي لكل هذه القصة المأساوية برمتها هو القرار الإسرائيلي بعدم العيش بسلام إلى جانب دولة للفلسطينيين -كما دعت إلى ذلك ‏‏"خطة التقسيم" التي اقترحتها‏‏ الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947، والتي هي أقرب شيء إلى شهادة ميلاد لإسرائيل -وبدلاً من ذلك الاحتفاظ بالأراضي التي كان يسكنها الفلسطينيون والتي احتلتها إسرائيل بقوة السلاح.
يجب ألا يكون هناك أي شك في هذا بعد الآن، على الرغم من خطاب "عملية السلام" السابق الذي حجب هذا الهدف الإسرائيلي في الماضي. لقد طغى التحرك نحو اليمين في السياسة الإسرائيلية على التشكيك الداخلي في الهدف. ‏‏وأعلنت‏‏ الحكومة الإسرائيلية والمجلس التشريعي، رسميًا وبقوة، معارضتهما لإقامة دولة فلسطينية.‏
‏تشير الضفة الغربية إلى هذا الهدف أكثر مما يفعل قطاع غزة. وعلى الرغم من أن بعض القوميين الدينيين الإسرائيليين ‏‏يتحدثون عن‏‏ إعادة المستوطنات اليهودية إلى غزة، إلا أن الضفة الغربية –ما تسميه إسرائيل يهودا والسامرة– وكل القدس هي التي تلعب الدور الأكبر في تحقيق هدفهم.‏
‏وتترافق مع هذا الهدف نظرة متعصبة تجاه العرب الفلسطينيين تَظهر أكثر ما يكون بين اليمينيين الأكثر تطرفًا في السياسة الإسرائيلية، بمن في ذلك أولئك الذين في الحكومة الإسرائيلية، ولكنها مترسخة على نطاق أوسع في كل المجتمع الإسرائيلي. وينعكس هذا الموقف الخبيث أحيانًا في كلمات القادة الإسرائيليين، مثل وزير الدفاع يوآف غالانت، في إعلانه عن فرض حصار وإغلاق شاملين لقطاع غزة، الذي أثر على كل من يعيش هناك، ‏‏قائلًا أن‏‏ إسرائيل تعمل ضد "حيوانات بشرية". ‏
‏ويمكن سماع تعصب أكثر صراحة من قادة الرأي الآخرين، مثل الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، عوفاديا يوسف، الذي ‏‏قارن‏‏ ذات مرة غير اليهود بالحمير، وقال في عظته: "الغوييم [غير اليهود] ولدوا فقط لخدمتنا. من دون ذلك، ليس لهم مكان في العالم –إنهم هنا فقط لخدمة شعب إسرائيل".‏
‏كما ينعكس هذا الموقف أيضًا في الأفعال، خاصة في التكتيكات العسكرية الإسرائيلية التي لا تبدي أي اعتبار يذكر لحياة الفلسطينيين وتستخدم ‏‏قواعد اشتباك‏‏ لا تشبه القانون الإنساني الدولي ‏‏وقوانين الحرب‏‏ في ما يتعلق بحماية المدنيين. وإذا كانت العملية المعنية تتمتع بفرصة جيدة لقتل حتى ولو شخص واحد يشتبه في أنه من مقاتلي "حماس"، فمن الواضح أن القادة الإسرائيليين يعتبرون قتل عدد كبير من المدنيين في هذه العملية مقبولا.‏
‏في كثير من الأحيان، تظهر قرارات السياسة الإسرائيلية اهتمامًا بحياة الفلسطينيين فقط عندما يكون هناك تأثير على حياة الإسرائيليين. هذا هو الوضع اليوم في غزة، حيث كان الدافع وراء موافقة إسرائيل على "هدنة إنسانية" لتوزيع تطعيم شلل ‏‏الأطفال إلى حد‏‏ كبير هو القلق من "انتشار الأمراض في المنطقة"، على حد تعبير مكتب رئيس الوزراء، حيث ثمة احتمال لإصابة الإسرائيليين.‏
إذا وضعنا هدف الاحتفاظ بالأرض والمواقف المتعصبة معًا، فإن هذا يترجَم إلى هدف أوسع يتمثل في تدمير الأمة الفلسطينية. وعلى الرغم من وجود ‏‏حجة معقولة‏‏ لاعتبار أن ما يتعرض له الفلسطينيون ليس أقل من إبادة جماعية، فإن المرء لا يحتاج إلى استخدام هذا المصطلح، المثقل بالآثار القانونية والمقارنات مع عمليات الإبادة الأكثر فظاعة في الماضي. وربما يكون ‏‏التطهير العرقي‏‏ مصطلحًا محملًا أقل، لكنه يظل يصف ما يحدث للفلسطينيين.‏
‏أما كيف ينوي القادة الإسرائيليون أن يكملوا إنجاز هذا الهدف، فلم يتم التفكير فيه بشكل كامل، وهو مسألة عداء عميق أكثر من كونه مسألة تخطيط دقيق. ويشكل موت الفلسطينيين الأفراد، كما ‏‏يحدث بالجملة‏‏ في قطاع غزة، إحدى الطرق. وقد يؤدي مزيج من ‏‏الترهيب‏‏ ‏‏والتدمير‏‏ الكافي للمساكن والبنية التحتية لجعل المناطق الفلسطينية غير صالحة للعيش إلى إجبار الآخرين على المغادرة والانضمام إلى أربعة ملايين لاجئ فلسطيني ‏‏يعيشون‏‏ بالفعل في بلدان أخرى في الشرق الأوسط. وقد يكون أحد الآمال الإسرائيلية هو أن أولئك الذين يبقون -مثل الحيوانات التي تم كسرها وترويضها ووضعها في حظيرة- سوف يخضعون بسهولة لوضعهم كتابعين في مرتبة أدنى.‏
ولكن، ‏ثمة كثيرون لن يخضعوا. وسوف ‏تستمر ‏المقاومة‏‏، بما في ذلك المقاومة العنيفة، وربما ما يكفي من الانتفاضة في الضفة الغربية لأن تسمى ‏‏انتفاضة ثالثة‏‏. لكنّ الأمر الأكثر إثارة للقلق، كما ‏‏يلاحظ‏‏ المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة ريتشارد فولك، هو احتمال حدوث ‏‏نكبة‏‏ أخرى، حيث يواجه الفلسطينيون خيار الإبادة الفورية أو الفرار إلى بلدان أخرى.‏
‏إن سياسة الولايات المتحدة، وتعبيرات قادة كلا الحزبين السياسيين فيها، لا تعترف بالحقائق المذكورة أعلاه. بالتأكيد يجب على الولايات المتحدة أن تدعم الأمن الإسرائيلي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، على الرغم من أنه من دون الاحتلال لن يكون هناك الكثير مما يدعو للقلق في هذا الصدد بالنظر إلى وضع إسرائيل باعتبارها الدولة الأكثر ‏‏تقدمًا من الناحية العسكرية‏‏ في المنطقة ‏‏والثروة‏‏ الوطنية الكافية لدفع ثمن الحفاظ على هذا الوضع بنفسها. ‏
سوف يكون تصدير أنظمة دفاعية مثل أسلحة الدفاع الجوي متسقًا مع الهدف المعلن، ولكن ليس تصدير الذخائر التي تستخدمها إسرائيل هجوميًا بحيث تكون النتيجة إيقاع موت ودمار كبيرين.‏
و‏بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعكس سياسة الولايات المتحدة ملاحظة كم مما تفعله إسرائيل يقوض أمن إسرائيل نفسها بدلاً من تعزيزه. إن الاحتفاظ بالأراضي المحتلة يشكل عبئًا، وليس تعزيزًا للجيش الإسرائيلي. كما أن التكتيكات القاتلة المعروضة في غزة والتي تتسارع الآن في الضفة الغربية تحفز مقاومة أكثر فتكًا ضد إسرائيل من التي تقمعها.‏
‏ليست للولايات المتحدة مصلحة إيجابية في معظم السلوك الإسرائيلي الذي حرض عليه الدعم ‏‏المادي‏‏ ‏‏والدبلوماسي‏‏ الأميركي. ليست للولايات المتحدة مصلحة إيجابية في احتفاظ إسرائيل بالضفة الغربية، أو بالتطهير العرقي للفلسطينيين. إن مصالح الولايات المتحدة ذات الصلة كلها سلبية، من حيث الإساءة إلى القيم الإنسانية، وعدم الاستقرار الذي ينطوي ‏‏عليه خطر نشوب حرب أوسع، والمزيد من‏‏ الأضرار المباشرة للولايات المتحدة نفسها.‏
‏وتشمل هذه الأضرار احتمال حدوث ‏‏إرهاب إضافي مناهض للولايات المتحدة‏‏ بدافع الغضب من السياسات المتعلقة بإسرائيل، ‏‏وعرقلة الدبلوماسية الأميركية‏‏ مع الحكومات الأجنبية التي تشعر بالإهانة بقدر ما تشعر شعوبها بها من تلك السياسات الأميركية.‏
*بول ر. بيلار Paul R. Pillar: زميل أقدم غير مقيم في مركز الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون، وزميل غير مقيم في معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول. وهو أيضا زميل مشارك في مركز جنيف للسياسة الأمنية.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Why Israel is attacking the West Bank

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