(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة ال الفار
الفاضلة سميرة عبد اللطيف سليم الفار
( ام عثمان )
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 15-9-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد التلاوي في الجبيهة الى مقبرة الجادور - السلط
بيت الأجر في منزل العائله في الجبيهة بالقرب من وزاره التعليم
العالي من الساعة الخامسه إلى الساعة العاشرة خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق من 15 إلى 17 /2024/09
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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