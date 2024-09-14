طارق محمود خليل أبو تايه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد آل أبو تايه
طارق محمود خليل أبو تايه
( أبو الأمير )
شقيق كل من المرحوم خليل، ومحمد وخالد، ونعمات، ومها، ونادية، والمرحومة نداء
ووالد كل من جني، وأمير، وجاد
الذي وافته المنية يوم الإثنين الموافق 9-9-2024 في الولايات المتحدة الأمريكية
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاحد الموافق 15-9-2024 بعد صلاة الظهر من أبو بشير العاشوري - الكائن في الظهير - طريق مرج الحمام الخلفي إلى مقبرة البحاث - وادي الشتا
تقبل التعازي للرجال وللنساء في جمعية سلوان في بيادر وادي السير يومي الأحد والإثنين ٩/١٥ - ٢٠٢٤/٩/١٦ من الساعة (٤_٩ مساء)
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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