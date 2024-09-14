الجريدة الرسمية تنشر النتائج النهائية للانتخابات النيابية

الجريدة الرسمية تنشر النتائج النهائية للانتخابات النيابية
التاريخ
9/14/2024 11:47:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الخاص، النتائج النهائية للانتخابات النيابية لأعضاء مجلس النواب العشرين للعام 2024.
وللتعرف على النتائج النهائية، أنقر هنا:
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