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انخفاض على درجات الحرارة اليوم وغدا

9/14/2024 11:47:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتوقع أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة اليوم وغدا نتيجة تزايد تأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة، بحسب ما أفاد طقس العرب.

وقال إن الأجواء ستكون معتدلة نهاراً ومائلة للبرودة ليلاً مع وجود فرص لهطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط الممكلة في ساعات الصباح الباكرة خاصة يوم الإثنين.

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