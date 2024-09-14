انخفاض على درجات الحرارة اليوم وغدا
التاريخ
9/14/2024 11:47:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يتوقع أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة اليوم وغدا نتيجة تزايد تأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة، بحسب ما أفاد طقس العرب.
وقال إن الأجواء ستكون معتدلة نهاراً ومائلة للبرودة ليلاً مع وجود فرص لهطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط الممكلة في ساعات الصباح الباكرة خاصة يوم الإثنين.
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