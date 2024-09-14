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لماذا قد يجد بعض الأشخاص صعوبة كبيرة في إنقاص الوزن؟

9/14/2024 11:47:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتمثل إحدى أسهل الطرق لفقدان الوزن في "تقليل استهلاك السعرات الحرارية وزيادة التمارين الرياضية"، ولكن البعض قد يشعر بالإحباط لعدم ملاحظة أي فرق واضح أو تحقيق النتائج المرجوة.

وبهذا الصدد، كشفت المدربة الشخصية وخبيرة التغذية ونمط الحياة، كلوي توماس، أن السبب قد يكمن في "التكيف الأيضي".


وأوضحت: "يتباطأ التمثيل الغذائي (الاستقلاب) لدى الفرد استجابة لانخفاض تناول السعرات الحرارية. ويمكن لهذا "التكيف الأيضي" أن يجعل من الصعب الاستمرار في فقدان الوزن أو الحفاظ على النتيجة لفترة طويلة".


وأشارت توماس إلى نظرية "نقطة ضبط الوزن"، التي تنص على وجود طريقة تحكم بيولوجية في أجسامنا تعمل على تنظيم الوزن المحدد في الجسم، من خلال تنظيم استهلاك الطاقة (عن طريق زيادة أو نقصان الشهية) أو إنفاقها (عن طريق انخفاض التمثيل الغذائي أو الشعور بالخمول).

وأضافت: "في حين أن وزنك المحدد يمكن أن يتقلب قليلا استجابة للتغيرات في عادات نمط الحياة أو العوامل البيئية، فإن الجسم يدافع عادة عن نطاق الوزن هذا من خلال الآليات التي تنظم الجوع ونفقات الطاقة وتخزين الدهون".


وتتأثر آلية الضبط هذه بعوامل مختلفة، مثل تكوين جسمك ومعدل التمثيل الغذائي وتنظيم الشهية والوراثة أيضا.


وهناك خطأ هام قد يرتكبه الناس عند محاولة إنقاص الوزن، يتمثل في إعطاء الأولوية لتمارين الكارديو على تدريب الأثقال، فقد يعتقد أولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من الوزن الزائد، أن تمارين الكارديو هي الأفضل.


ولكن خبير اللياقة البدنية والمدرب عبر الإنترنت، ريفر هاردي، قال إن رفع الأثقال يعني في الواقع أن جسمك سيحرق الدهون لفترة أطول.

وأوضح: "تتمتع تمارين الكارديو بمكانة خاصة في روتين التمرين، ولكنها الأقل أهمية من بين الاثنين، حيث تعتبر أداة إضافية رائعة لحرق بعض السعرات الحرارية الإضافية. لكن الجزء الأكثر أهمية في أي روتين تمرين هو رفع الأثقال".

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