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المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية.. التزام وطني واخلاقي

9/14/2024 11:47:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غسان الطالب*

مما لا شك فيه أن للجهاز المصرفي في أي بلد كان دورا رئيسيا ومحوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني في كافة قطاعاته ولهذا يقال دائما عندما يكون الأداء الاقتصادي في مستوى جيد ابحث عن الجهاز المصرفي عندها يكون اداؤه كذلك جيدا.
وهذا بكل تأكيد ينعكس على المجتمع بشكل إيجابي من خلال المساهمة في معالجة بعض المشاكل الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي كالمساهمة في التخفيف من عبء الفقر والبطالة في المجتمع، فعدا عن المساهمة في الجانب التمويلي فهو يساهم كذلك من خلال المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه تجاه المجتمع، ففي هذه المقالة محدودة الأسطر نتناول جانبا مهما تطلع به مصارفنا الإسلامية والمتمثل في المسؤولية الإجتماعية تجاه المجتمع والأفراد بما تمثله من مردود اجتماعي واقتصادي معا.
فالمسؤولية الاجتماعية للمصارف عامة تمثل التزاما أخلاقيا وهي ثقافة ونهج، واستثمار، يرفد النمو الاقتصادي الوطني والذي يسهم مما لاشك فيه في تخفيف عبء البطالة والفقر إضافة إلى الدور الذي تؤديه كذلك في نشر الوعي المعرفي ودعم للمبادرات العلمية والبحث العلمي والذي نحن بأمس الحاجة إليه، فهي لا تقتصر على بنك دون الأخر أو مؤسسة دون الأخرى، لكن ممكن أن يكون التفاوت في مقدار العطاء والاستعداد للمساهمة في إنجاز الدور المرجو منها في المجتمع.
من المنطقي جدا أن نرى كافة البنوك العاملة في الأردن تبادر إلى إبراز منجزاتها في هذا المجال كل بما هو مقدر له، ولكننا ننظر إلى الدور والمسؤولية التي تطلع بها مصارفنا الإسلامية مع اتساع رقعة انتشارها على امتداد ساحة الوطن وازدياد حصتها من السوق المصرفي الأردني، فمن الطبيعي أن تضع من ضمن أولوياتها تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعها طالما أن المبادئ والأهداف التي تلتزم بتحقيقها والتي وضعت كمبرر لنشأتها، توجب عليها وضع المسؤولية الاجتماعية بخط مواز للمسؤولية الاقتصادية تجاه المجتمع، أي أن كلا منهما يؤدي رسالة وطنية ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، فالأهمية الاجتماعية تتمثل في كون المصرف الإسلامي ليس مؤسسة هدفها تحقيق الربح فقط بل تسعى إلى تقديم خدمات اجتماعية من شأنها أن تعزز المناخ الاجتماعي السليم الذي يدمج الفرد في العملية الإنتاجبة بما يحقق له دخل وبالتالي تحقيق زيادة في الدخل القومي ومن ثم تقليل معدل البطالة؛ تلك الآفة التي تؤدي إلى العديد من المشاكل الاجتماعية، إضافة إلى دعم المشاريع التي تحافظ على البيئة ومنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية والالتزام بالمعايير الأخلاقية التي تحافظ وتحترم البنيان الاجتماعي للمجتمع وما إلى ذلك.
اما الأهمية الاقتصادية فتعني العائد الاقتصادي الذي يمكن أن يتحقق ضمن الضوابط الشرعية في تنمية رأس المال حيث من المعلوم أن العائد هنا غير مضمون ومبني على عنصر المخاطرة، ولكونها مؤسسات مالية“المقصود الإسلامية”، فإنها تؤدي دورا مهما في التنمية الاقتصادية من خلال قدرتها على توفير التمويل اللازم المتأتي من جمع المدخرات الوطنية وإعادة توظيفها في مشاريع تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية تحقق قيمة مضافة إلى الدخل القومي مع توفر الكفاءة وحسن الاستغلال للموارد الاقتصادية المتاحة، وهذا بالنتيجة يؤدي إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، وبالتالي فهي التزام ذو عائد على الاستثمار وهي كذلك نهج وثقافة.
إن هذا الالتزام بمضمون المسؤولية الاجتماعية ولد لدينا تجربة رائدة ذات مضمون أخلاقي أعطت بعدا للمسؤولية الاجتماعية متوافقا مع المسؤولية الوطنية التي تتطلع لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من عبء الفقر والبطالة في مجتمعنا، يمكنها أن تسجل إضافة نوعية للصناعة المصرفية الإسلامية والاستفادة من تجربة الأردن، كون الرسالة واحدة والهدف واحد.

* باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي

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