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رسالة رياضية إلى الحكومة

9/14/2024 11:47:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثبتت الحكومة حرصها على مصلحة المواطن أكثر من المواطن نفسه، عندما وجدت نفسها مضطرة لرفع الضرائب على التبغ ومنتجاته، حفاظا على صحة الإنسان، فهي الحكومة التي تستعد لاتخاذ قرارات صعبة من أجل صحة ومصلحة مواطنيها الذين ربما لا يعرفون مصلحتهم!
الحكومة وجدت نفسها ( من أجل صحة مواطنيها فقط) مضطرة لاتخاذ قرار رفع الضرائب رغم حديثها أنه لا ضرائب جديدة في العام 2024، فهي لا تبتغي من القرار الحصول على مبالغ مالية إضافية، بقدر ما تبحث عن ردع المدخنين ومدمني "الشيشة" من أجل صحتهم.
وبما أن خزينة الدولة ستحظى بمردود مالي كبير نتيجة قرارها بفرض ضرائب مضاعفة على منتجات التبغ التي تلقى رواجا كبيرا في الشارع المحلي، فمن المنطقي أن تبادر الحكومة لاستثمار عوائد رفع أسعار منتجات التدخين، لزيادة قيمة مخصصات قطاعي الرياضة والشباب، وهما القطاعان اللذان يئنان تحت وطأة الفقر المدقع الذي يتسبب في الموسم الكروي بالعشرات من المشاكل نتيجة غياب قدرت الاتحادات الرياضية والأندية على الإيفاء بالمتطلبات المالية.
في كرة القدم على سبيل المثال، لدينا منتخب حقق وصيف بطل آسيا، وينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لمونديال 2026، ولكنه يعاني من شح الدعم المادي، كما يعاني من توفر بنية تحتية قادرة على استضافة مباريات وجماهيرية، فالملعب الرئيسي في الأردن (ستاد عمان) لم يعد قادرا على استيعاب الجماهير المشجعة للمنتخب، بعد أن نالت الشيخوخة منه.
في الألعاب الأخرى، هناك إنجازات تضاهي عمل السفارات في الخارج، فمنتخب التايكواندو على سبيل المثال المتخصص في حصد الميداليات العالمية والأولمبية، نجح في تعريف الكثير من المواطنين الأجانب بالأردن، من خلال إنجازاته العالمية والأولمبية، وهذا مدعاة لأن يحصل على مكافأة تتمثل برفع قيمة ميزانيته السنوية لمساعدته على استدامة الإنجازات وزيادتها.
أما اللجنة الأولمبية الأردنية، التي تقود عملية الإشراف على الرياضة الأردنية بمختلف ألعابها الرياضية، فهي تعاني أيضا من عدم ملائمة قيمة ميزانيتها السنوية مع حجم النفقات، وهي التي تسعى لتوفير الدعم للاتحادات الرياضية من أجل حصد البطولات والألقاب، وهو ما يحتم على الحكومة رفع ميزانيتها السنوية.
الرياضيون يتمنون على الحكومة أن تكمل معروفها، بإرسال جزء من عائدات الضرائب إلى قطاعي الرياضة والشباب، أملا في دعم المنتخبات الوطنية والأندية التي تنتظر الفرج الحكومي بفارغ الصبر.

MENAFN14092024000072011014ID1108674503

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