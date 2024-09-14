رسالة رياضية إلى الحكومة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثبتت الحكومة حرصها على مصلحة المواطن أكثر من المواطن نفسه، عندما وجدت نفسها مضطرة لرفع الضرائب على التبغ ومنتجاته، حفاظا على صحة الإنسان، فهي الحكومة التي تستعد لاتخاذ قرارات صعبة من أجل صحة ومصلحة مواطنيها الذين ربما لا يعرفون مصلحتهم!
الحكومة وجدت نفسها ( من أجل صحة مواطنيها فقط) مضطرة لاتخاذ قرار رفع الضرائب رغم حديثها أنه لا ضرائب جديدة في العام 2024، فهي لا تبتغي من القرار الحصول على مبالغ مالية إضافية، بقدر ما تبحث عن ردع المدخنين ومدمني "الشيشة" من أجل صحتهم.
وبما أن خزينة الدولة ستحظى بمردود مالي كبير نتيجة قرارها بفرض ضرائب مضاعفة على منتجات التبغ التي تلقى رواجا كبيرا في الشارع المحلي، فمن المنطقي أن تبادر الحكومة لاستثمار عوائد رفع أسعار منتجات التدخين، لزيادة قيمة مخصصات قطاعي الرياضة والشباب، وهما القطاعان اللذان يئنان تحت وطأة الفقر المدقع الذي يتسبب في الموسم الكروي بالعشرات من المشاكل نتيجة غياب قدرت الاتحادات الرياضية والأندية على الإيفاء بالمتطلبات المالية.
في كرة القدم على سبيل المثال، لدينا منتخب حقق وصيف بطل آسيا، وينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لمونديال 2026، ولكنه يعاني من شح الدعم المادي، كما يعاني من توفر بنية تحتية قادرة على استضافة مباريات وجماهيرية، فالملعب الرئيسي في الأردن (ستاد عمان) لم يعد قادرا على استيعاب الجماهير المشجعة للمنتخب، بعد أن نالت الشيخوخة منه.
في الألعاب الأخرى، هناك إنجازات تضاهي عمل السفارات في الخارج، فمنتخب التايكواندو على سبيل المثال المتخصص في حصد الميداليات العالمية والأولمبية، نجح في تعريف الكثير من المواطنين الأجانب بالأردن، من خلال إنجازاته العالمية والأولمبية، وهذا مدعاة لأن يحصل على مكافأة تتمثل برفع قيمة ميزانيته السنوية لمساعدته على استدامة الإنجازات وزيادتها.
أما اللجنة الأولمبية الأردنية، التي تقود عملية الإشراف على الرياضة الأردنية بمختلف ألعابها الرياضية، فهي تعاني أيضا من عدم ملائمة قيمة ميزانيتها السنوية مع حجم النفقات، وهي التي تسعى لتوفير الدعم للاتحادات الرياضية من أجل حصد البطولات والألقاب، وهو ما يحتم على الحكومة رفع ميزانيتها السنوية.
الرياضيون يتمنون على الحكومة أن تكمل معروفها، بإرسال جزء من عائدات الضرائب إلى قطاعي الرياضة والشباب، أملا في دعم المنتخبات الوطنية والأندية التي تنتظر الفرج الحكومي بفارغ الصبر.
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