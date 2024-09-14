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الأولويات الاقتصادية أمام النواب: تعديل آلية مناقشة الموازنة

9/14/2024 11:47:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعد مناقشات مشروع قانون الموازنة أحد أبرز العناوين المعنية بالشأن الاقتصادي التي تواجه مجلس النواب كل عام. فالموازنة ليست مجرد وثيقة مالية بل هي الإطار التنفيذي الذي يحدد أولويات الحكومة في الإنفاق وتخصيص الموارد، ودور مجلس النواب في مناقشة وإقرار الموازنة أمر محوري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. إلا أن فعالية النقاش النيابي تتأثر سلبا عندما يتحول التركيز إلى المصالح المناطقية والفردية على حساب المصلحة الوطنية.
تقليديا، تبدأ آلية مناقشة الموازنة عندما تقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث تتولى اللجنة المالية دراسة المشروع بالتفصيل قبل عرضه على الجلسة العامة، وهنا يبدأ النقاش التقليدي بين النواب، حيث يعرض كل نائب مطالب منطقته ومحاولاته للحصول على أكبر قدر من التمويل والخدمات لمصلحته المحلية. إن هذا النمط من النقاش يقف عائقا أمام تحقيق الأولويات الوطنية الكبرى، حيث تهمل أحيانا القضايا الإستراتيجية التي تهم الاقتصاد الوطني بأكمله.
من هذا المنطلق، يفترض أن يكون للأحزاب دور محوري وبالغ الأهمية في تحويل النقاش النيابي من فردي إلى جمعي. فمن خلال تقديم برامج اقتصادية واضحة ومتكاملة، يمكن للأحزاب توجيه النقاش نحو القضايا الوطنية الكبرى مثل محاربة البطالة، تقليص العجز في الموازنة، وتحفيز الاستثمار، وبدلا من التركيز على قضايا محلية صغيرة، يمكن للنواب، من خلال إطار حزبي موحد، أن يعملوا على تحقيق أهداف إستراتيجية تخدم مصلحة الدولة ككل. كما أن وجود أحزاب قوية يعني خلق كتل برلمانية تسهم في تحسين جودة النقاش وتحقيق التوازن بين احتياجات المناطق والأولويات الوطنية.
إضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز دور الرقابة البرلمانية من خلال وضع مؤشرات أداء وقياس واضحة وقابلة للتنفيذ، فهذه المؤشرات، التي قد تشمل معدلات النمو الاقتصادي، تحسين الخدمات العامة، أو تخفيض معدلات البطالة والفقر، تتيح للنواب متابعة الأداء الحكومي على أسس موضوعية. كذلك، فإن هذه المؤشرات تساعد على تقييم مدى فعالية تنفيذ الموازنة على مدار عمر المجلس (4 سنوات) بشكل دوري، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
يمكن القول إن النقاش الفعال حول الموازنة يجب أن يتحول من نقاش فردي يركز على المناطقية والمصالح الشخصية إلى نقاش جمعي يعكس المصالح الوطنية الكبرى. لتحقيق ذلك، ينبغي تعزيز دور الأحزاب السياسية وتبني مؤشرات أداء واضحة تسهم في توجيه النقاش وتحقيق أهداف ملموسة تسهم في تقدم الأردن اقتصاديا واجتماعيا.

MENAFN14092024000072011014ID1108674502

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