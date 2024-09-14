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الديمقراطية وحقوق الإنسان

9/14/2024 11:47:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في كتابه "الديمقراطية وحقوق الإنسان" يؤصل الدكتور محمد عابد الجابري لإشكاليات وتحديات في السياق المجتمعي العربي تحول دون الوصول في أحيان كثيرة الى المأمول على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان. تحدياتٌ قد يشكل التفكر في مضامينها عاملا مساعدا في فهم الفجوة بين ما هو قائم وما يجب أن يكون.
وفي هذا يشير الجابري إلى إحدى هذه الإشكاليات والمتمثلة في أنّه من الثوابت التي حكمت وما زالت تحكم علاقة الفكر العربي النهضوي بالفكر الأوروبي الحديث والمعاصر أنّ ما يظهر من أفكار ونظريات في أوروبا كنتيجة لمسلسل من التطور قد يمتد قرونًا إلى الوراء، يأخذه الفكر النهضوي العربي كمقدمة يبني عليها تطلعاته وطموحاته النهضوية، وبعبارة أخرى أنّ ما كان مشروطًا أو معلولًا يؤخذ هنا كشرط أو كعلة. ومن ذلك مسألة الديمقراطية وفهم أبعادها وتجلياتها وضرورة العمل على استنباتها في تربتنا؛ حتى تكون على صلة عضوية بمعطيات واقعنا، الشيء الذي من دونه لا يمكن أن تتحول إلى محرك للتغيير وعامل محفز للتجديد ومؤسسٍ للتقدم.
يستكمل الجابري في معرض تشخيصه لواقع الحال في أن هناك غيابا لفهم متجذر للدور المحوري الذي تلعبه الديمقراطية كضرورة قومية ووطنيّة لتحقيق الاندماج على صعيد القرية والمدينة والقطر والوطن العربي ككل...؛ فالديمقراطية تؤدي إلى قيام صراعات، ولكنّها صراعات أفقية، أي طبقة ضد طبقة وأيديولوجيا ضد أخرى وعقلية ضد عقلية، والنتيجة في هذا الصراع هو ظهور الجديد من جوف القديم، والوصول إلى نتائج جديدة وبالتالي تحقيق التقدم. أما غياب الديمقراطية فهو لا يؤدي إلى انتفاء الصراع وإنّما يصرفه إلى القوالب العتيقة كالقبيلة والطائفة وغير ذلك؛ مما يجعل منه صراعًا عموديًا، حيث يقف الفقير والغني في صف ليقاتلا الفقير والغني في الصف الآخر، مما يجعل الصراع فتنةً واقتتالاً وتدميرًا للذات.
بالرغم من هذه التحديات والإشكاليات سالفة الذكر وغيرها من تحديات عرضها الجابري في متن مؤلفه الجدير بالقراءة، إلا أنه ختم أحد فصول كتابه بتعزيز ثقافة الأمل التي نفتقدها كمنهج حياة وسبيل للتغيير؛ حيث يشير إلى أنّ المطالبة بالديمقراطية في الوطن العربي، هي في الحقيقة مطالبة بإحداث انتقال نوعي لم يشهد عالمنا الفكري ولا السياسي ولا الاجتماعي والاقتصادي له مثيلًا، لذا لا بدّ من نفس طويلٍ ولا بدّ من عمل متواصل، وإذا حدث وأسفرت تجربة الديمقراطية في بلد ما عن غير ما كان يجب أن تسفر إليه، وإذا أعقبها أو رافقها ما هو غير ديمقراطي إطلاقًا، فينبغي أن لا نفقد إيماننا في الديمقراطية ذاتها، فالديمقراطية في مجتمعاتنا ليست قضيةً سهلة، وليست انتقالًا من مرحلة إلى مرحلة، بل هي ميلادٌ جديد.

MENAFN14092024000072011014ID1108674501

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