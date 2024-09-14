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قرار متأخر

9/14/2024 11:47:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية والسجائر ومنتجات التبغ المختلفة كان متأخرا كثيرا، وكان لا بد من اتخاذه لتعويض خسائر الخزينة الكبيرة من الإيرادات المحلية، التي تعرضت له منذ الربع الأخير من العام الماضي.
نعم، منذ ذلك الوقت كان من المفترض على الحكومة، وهي ترى إيرادات الخزينة تتراجع بشكل كبير بأكثر من 250 مليون دينار بعد شهر تشرين الأول من العام الماضي، والذي استمر لغاية يومنا هذا، أن تتخذ الحكومة أي خطوة علاجية لوقف النزيف المستمر، وتحديداً في إيرادات الضريبة الخاصة على المحروقات والسجائر، حيث جرى فيهما تحول كبير بسبب غياب منصات الرقابة الحكومية على مصادر الإيرادات المحلية الرئيسية، التي تشكل إيرادات ضريبة السجائر والمحروقات وحدهما 55 % من إيرادات الضريبة الخاصة.
لا يمكن أن يكون هناك تهاون أو ضعف رقابي في إيرادات الضريبة الخاصة على السجائر والمحروقات، وأن تكتفي الحكومة طوال عشرة شهور بالنظر إلى تراجع إيراداتها من تلك السلعتين، اللتين تشكلان ثقلا استراتيجيا مهما في الوعاء الضريبي، دون أن تباشر بمعالجة النزيف واتخاذ إجراءات مالية صارمة وسريعة لتعويض الخسائر.
الحكومة، ممثلة بوزارة المالية تحديدا، وقفت مكتوفة الأيدي تجاه تراجع الإيرادات، والتي للأسف ليس لها أي ارتباط بأحداث الإقليم وحرب غزة، بل هي ناتجة عن تغير أنماط استهلاكية أدت إلى هذا التراجع الخطير الذي نسف كليا تحقيق المؤشرات المستهدفة في قانون موازنة 2024.
أكثر من 120 ألف سيارة كهربائية دخلت السوق المحلية العام الماضي، وكان واضحا التحول من سيارات الوقود إلى الكهرباء، وأن الأمر مسألة وقت، وإيرادات ضريبة الوقود ستتراجع حتما، خاصة أن الخسارة مضاعفة، وهي خسارة ضريبة الوقود وخسارة ضريبة الكهرباء التي تُستخدم لشحن السيارات بتعرفة مدعومة.
ورغم كل ذلك، ومع المشاهد العلنية لتراجع الإيرادات المحلية، استمرت وزارة المالية بموقف المتفرج، وبقيت مكتوفة الأيدي، وتسوق مبررات غير منطقية لتأجيل القرار الوحيد الذي أمامها، وهو رفع الضريبة على السيارات الكهربائية ومنتجات التبغ والسجائر، التي شهدت أيضا تحولا كبيرا في الاستهلاك من الدخان التقليدي إلى منتجات التبغ الخاصة بالتسخين وأنواعها المختلفة.
على أي حال، القرار اتخذ أخيراً، وله مبررات مالية كبيرة تستوجب اتخاذه، فتراجع إيرادات الخزينة من إيراد ضريبتي السجائر والمحروقات لا يمكن السكوت عنه لثقلهما في الحجم الكلي لإيرادات الخزينة، فهاتان الضريبتان تدعمان الدولة بشكل كبير في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية وتلبية احتياجات الحكومة التمويلية، لذلك لا بد من تعويض أي نقص بإجراءات سريعة.
للأسف، اعتماد الخزينة على إيرادات ضريبتي المحروقات والسجائر كبير جداً، وهو أمر غير صحي إطلاقا، فالأساس هو التنوع الكبير في الوعاء الضريبي، بحيث إذا انخفضت إيرادات سلعة معينة، تعوضها إيرادات سلعة أخرى، لكن أن تبقى معظم "البيضات" في سلة واحدة، أمر فيه مخاطرة اقتصادية عالية.
الأساس هو التنوع الضريبي وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي، الذي تقوم به دائرة ضريبة الدخل منذ عام 2019 بجهود إدارية كبيرة، لكن ما يزال أمامها مهام كبيرة في عجلة الإصلاح الضريبي.

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