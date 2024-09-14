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سؤال إلى السفير البريطاني في عمان

9/14/2024 11:47:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تراجعت بريطانيا عن التأشيرة الإلكترونية الممنوحة للأردنيين، التي كان يتم منحها للأفراد والعائلات، مع بقية دول الخليج العربي، مقابل رسوم منخفضة، وسرعة الحصول عليها، وهي ميزة تم منحها للأردنيين، أدت إلى حصول عشرات الآلاف عليها، إن لم يكن أكثر.
يغرّد فيليب هول السفير البريطاني في عمان ويقول إن بلاده اضطرت لاتخاذ هذه الخطوة بسبب.. "إساءة استخدام هذا النظام من قبل أقلية من المسافرين الأردنيين، فيما استفادت الغالبية من المسافرين من نظام السفر إلى المملكة المتحدة دون أي مشكلة، ومن المؤسف أننا اضطررنا إلى اتخاذ هذه الخطوة بسبب أقلية صغيرة أساءت استخدام نظام الهجرة لدينا".
قد لا يعرف كثيرون أن هناك وضعا غريبا لدى بعض الذين حصلوا على التأشيرة، إذ إن بعضهم يذهب للعمل في بريطانيا، أو يحاول المرور منها إلى دول أوروبية ثانية، وهناك قصص يومية عن أوضاع صعبة لأردنيين، لا يجدون مكانا للنوم، ويعانون أشد المعاناة كونهم لم يذهبوا للسياحة أصلا، وبعضهم يتواجد في الحدائق وفي خيم مؤقتة، فيما تتلقى السفارة الأردنية في لندن اتصالات شبه يومية، من أردنيين تقطعت بهم السبل وبحاجة للمال، أو تذكرة للعودة، وسط معاناة شديدة من القلة التي جاءت بحثا عن العمل، بسبب استحالة ذلك، فالغلاء كبير، وتغطية كلف البقاء مستحيلة، والأقارب والأصدقاء الذين يعيشون في بريطانيا أصلا يجهدون في حياتهم، ولا يمكن لهم استقبال أحد لفترات، أو الإنفاق عليه أصلا.
هذه أوضاع تم التحذير منها مسبقا، ولم يستمع أحد لرغبة البعض بالخروج بحثا عن عمل، هذا فوق أن النظام الاقتصادي في بريطانيا، يمنع التسلل والعمل بسبب الغرامات، وأيضا انخفاض الأجور التي قد تعطى لشخص مخالف للقانون، بما يجعل إقامته واستمراره مستحيلة إلى حد كبير، خصوصا، أن المال المتوفر بين يدي الباحث عن عمل لا يكفيه شهرا وهو يبحث عن فرصة، فيتعرض إلى إشكالات متعددة، تجعله عالقا وسط مأساة إنسانية ليست سهلة.
لكن السؤال الموجّه هنا إلى السفير يقول: لماذا يتم إلغاء التأشيرات الممنوحة، والتي أصبحت حقا لمن حصل عليها وأغلبهم لا ينوي المخالفة أصلا، وهل يعقل أن يتم تحديد آخر موعد للسفر بمطلع شهر تشرين الأول، وقد يكون هناك تخطيط للسفر في تواقيت ثانية؟.
الذين حصلوا على التأشيرات لا ذنب لهم في إلغاء تأشيراتهم، وقد كان الأَولى اللجوء إلى أمرين، التشدد في المطارات بحق الحالات المشكوك فيها، والتي لا تُثبت أنها سافرت للسياحة، سواء قبل الخروج من الأردن، أو عند الوصول، وثانيهما وقف النظام أو تعديله مثلا، دون إلغاء التأشيرات للذين حصلوا عليها، ونسبة كبيرة منهم تعرف بريطانيا، واعتادت أن تزورها.
ويرتبط بالسؤال السابق، نقطة قد لا يتنبه لها كثيرون، إذ على الرغم من أن رسوم التأشيرة الواحدة لا تتجاوز عشرة جنيهات إسترلينية، وهو مبلغ منخفض جدا، إلا أن مجموع المبالغ التي تم جمعها من الذين حصلوا على التأشيرات ولن يستعملوها مبالغ كبيرة جدا، وهذا يوجب إعادة المبالغ للأردنيين من خلال البطاقات الائتمانية التي دفعوا من خلالها، خصوصا، أن نظام الحياة في بريطانيا يتشدد في الشفافية في القضايا المالية، وهذا يعني أن الإعلان عن عدد الذين حصلوا على التأشيرات ولم يستعملوها وقيمة المبالغ التي تم دفعها، أمر ضروري، برغم أن البعض سيقول لك إن هذا قرار سيادي لبريطانيا، وكثير من دول العالم تعطيك التأشيرة وتدفع رسومها، وقد تعيدك من المطار وتمنع دخولك لأي سبب، وهذا توظيف غير دقيق هنا، لأن القصة مختلفة، وبذريعة قلة قليلة يتم شطب أعداد كبيرة من التأشيرات في ليلة واحدة.
أما وقوع مخالفات فهذا يحدث في كل دول العالم، فلا تتوقف الدول عن منح التأشيرات، وتعدل التعليمات، لكنها لا تلغي المبدأ، فيما ميزة سهولة التأشيرة الإلكترونية كان يمكن إدامتها من خلال التعديل عليها، أو كما أشرت سابقا، عدم شمول بقية الحاصلين عليها بالإلغاء.
منذ أن أعلنت بريطانيا عن وقف أردنيين في مطاراتها، والبدء بإعادتهم إلى الأردن، كان واضحا أن الأمور تتجه إلى مسار مختلف، في كل ملف التأشيرة الإلكترونية.

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