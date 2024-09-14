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إربد.. المياه العادمة تنغص الحياة في كفريوبا والصرف الصحي ينتظر التمويل

9/14/2024 11:45:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- تتفاقم معاناة سكان منطقة كفريوبا التابعة للواء غرب إربد، جراء غياب مشروع صرف صحي، يخلص المنطقة وسكانها من هم يعكر صفو حياتهم، وذلك مع استمرار فيضان المياه العادمة في الشوارع، وما يسببه ذلك من مكاره صحية وانتشار للحشرات والقوارض.
ويؤكد مواطنون أن المشكلة باتت تستدعي حلا أكثر من أي وقت مضى، مشيرين إلى أن كثيرين باتوا يفرغون الحفر الامتصاصية في الشوارع، لعدم قدرتهم على جلب صهريج لتفريغها بسبب الكلف المالية التي تترتب على ذلك.
وطالبوا بضرورة إيجاد حل من قبل الجهات المعنية، خصوصا أنه كان تم استثناء المنطقة من مشروع صحي شمل مناطق غرب إربد، مشددين على أن غياب الحل أو تأخره يعني إهمالا، وعدم اكتراث بمعاناة مئات آلاف السكان.
وتبرز وعود رسمية بشأن إنشاء مشروع صرف صحي، إلا أنها رهن توفير التمويل اللازم للمشروع الذي قدرت كلفته بـ18 مليون دينار.
واستُثنيت منطقة كفريوبا من مشروع الصرف الصحي الذي يُنفذ في جميع مناطق غرب إربد بكلفة تزيد على 40 مليون دولار، رغم أن كفريوبا تُعد مركز اللواء ومن أكثر المناطق كثافة سكانية وأكبرها مساحة جغرافية.
وباشر مقاول الصرف الصحي بأعمال حفريات مناطق (هام، جمحا، بيت يافا، كفررحتا، ججين، زحر) منذ ما يقارب العامين، بتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU) وبنك الاستثمار الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) كمنح وقروض، فيما نُفذ مشروع الصرف الصحي في مناطق (ناطفة، سوم، دوقرا) قبل أكثر من 8 سنوات.
ويهدف مشروع صرف صحي غرب إربد، إلى تحسين وتطوير خدمات الصرف الصحي نتيجة التوسعات العمرانية والتطور الحضري الذي شهدته هذه المناطق، ولخدمة ما يزيد على 200 ألف مواطن بخدمات الصرف الصحي، وتحسين الواقع البيئي لحماية مصادر المياه والاستخدام الآمن لمرافق الصرف الصحي في نهاية المشروع.
واشتكى سكان كفريوبا، الذين يزيد عددهم على 30 ألف نسمة، من غياب شبكة الصرف الصحي في منطقتهم؛ مما يدفعهم إلى استخدام الصهاريج لتفريغ حفرهم الامتصاصية باستمرار، مما يسبب آثاراً بيئية بسبب فيضان تلك المياه في الشوارع، إضافة إلى الكلف المرتفعة لنضح الحفرة الامتصاصية.
وأشاروا إلى الروائح الكريهة التي تسببها الحفر الامتصاصية بسبب تعمد بعض المواطنين تفريغ المياه العادمة في الشوارع لعدم قدرتهم على دفع تكاليف استئجار صهريج لنضحها، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ مشروع الصرف الصحي في المنطقة.
ووفق المواطن علي الردايدة، فإن "حجم المعاناة التي تلحق بالمواطنين في المنطقة بسبب غياب شبكة الصرف الصحي كبيرة جدا، ذلك أن المياه العادمة تتسرب من الحفر الامتصاصية إلى الشوارع، مسببة مكرهة صحية، ناهيك عن الروائح الكريهة والحشرات التي تتكاثر بسبب تلك المياه".
ولفت الردايدة، إلى المصاريف التي يتكبدها المواطن كل شهر لاستئجار صهاريج بشكل دوري لتفريغ الحفرة الامتصاصية، إضافة إلى تكرار مشكلة فيضان المياه العادمة في الشوارع وداخل الأحياء السكنية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى معاناة السكان في التخلص من هذه المياه العادمة بسبب ارتفاع كلف أجورها، التي تتراوح بين 30 و45 دينارا للحمولة الواحدة.
وقال المواطن أحمد القواسمة، إن المشكلة في غياب شبكة الصرف الصحي تكمن في عدم وجود إمكانية لاستحداث حفر امتصاصية جديدة في ظل الزيادة السكانية والتوسع العمراني، حيث يضطر المواطن إلى ربط المجاري بأكثر من حفرة امتصاصية، مما يؤدي إلى فيضانها باستمرار.
ولفت القواسمة، إلى أن معاناتهم تزداد في فصل الصيف بسبب الروائح الكريهة وعدم قدرتهم على فتح نوافذ منازلهم بسبب انتشار البعوض والحشرات، مستغرباً استثناء منطقة كفريوبا من مشروع الصرف الصحي بالرغم من الكثافة السكانية مقارنة بالمناطق الأخرى.
من جهته، أوضح رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، أن حجم الضرر الذي يؤثر على المنطقة كبير، خصوصا مع وجود أكثر من 8 آلاف حفرة امتصاصية.
وأضاف البطاينة، أن الوضع المادي لأغلب سكان المنطقة لا يسمح بدفع مبلغ شهري قد يصل إلى 100 دينار مقابل نضح الحفر، مما يدفع بعضهم إلى ترك الحفر دون نضح لفترات طويلة، الأمر الذي يؤثر على البنية التحتية والمياه الجوفية في المنطقة.
وقال، إن "الدراسات الأولية للمشروع موجودة، لكنها بانتظار التنفيذ المرتبط بتوفير التمويل المالي، مبيناً أن تنفيذ هذا المشروع من اختصاص وزارة المياه والري، التي تتقاضى بدورها ما نسبته 3 % من وزارة المالية كضريبة على المواطنين". وأشار البطاينة، إلى أن اكتظاظ الأبنية في المنطقة يساهم في إنشاء الحفر الامتصاصية بسبب ضيق المساحات، مما يضاعف من حجم المشكلة، مؤكداً الحاجة الماسة لإيجاد شبكة صرف صحي لخدمة المواطنين. وشدد البطاينة كذلك، على أن استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي في غرب إربد أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، مبينا أن المسؤولين في وزارة المياه أوضحوا أن سبب تأجيل بعض المناطق في المشروع أثناء تنفيذه يعود لأسباب فنية، ومن ضمنها منطقة كفريوبا.
بشأن ذلك، يؤكد أمين عام وزارة المياه والري المهندس وائل الدويري، أن مشروع الصرف الصحي لمنطقة كفريوبا قيد استكمال الإجراءات لتأمين التمويل المناسب، وأن الدراسات التفصيلية جاهزة وتمت مخاطبة الممولين.
وأكد الدويري، أن موازنة الحكومة لا تستطيع تمويل المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى مبالغ تتراوح بين 50 و100 مليون دينار، وأنها تعتمد على تمويلها من الخارج، لافتاً إلى أن الكلفة المتوقعة لمشروع منطقة كفريوبا تقارب 18 مليون دينار.

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