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مزارعو الزيتون في عجلون يترقبون الموسم الأهم ويستبشرون بإنتاج وفير

9/14/2024 11:45:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- يترقب الكثير من المزارعين في عجلون موسم الزيتون الذي يحلو لهم تسميته بـ"شيخ المواسم وعمدتها"، ذلك أنهم يعدونه مصدر غذائهم ورزقهم الأساسي، في حين يستعدون لمرحلة جني الثمار التي أوشكت على القدوم مطلع الشهر المقبل.
المزارعون يؤكدون أنهم يتوقعون موسماً جيداً هذا العام من حيث الوفرة في الثمار، وأنهم سيحظون بجني كميات تمكنهم من بيع بعضها لغايات "التخليل"، وعصر الجزء الأكبر ليحظوا بكميات زيت جيدة، بحيث يبقون بعضها لاستهلاك أسرهم، ويبيعون الفائض بأسعار جيدة تلبي احتياجات عوائلهم الأخرى، وتمكنهم من دفع كلف رعاية أشجارهم السنوية.
ويقول المزارع جميل عبدالله، إن "موسم الزيتون من أهم المواسم، الذي تُعد له العدة، وينتظره الجميع بفارغ الصبر، مزارعون وتجار ومستهلكون، يتلهفون لتحصيل منافع وخيرات كثيرة من شجرة ما تزال تتشبث بأكتاف عجلون منذ مئات السنين، لتغدق عليهم الخير بموسم قطاف يمتد لأكثر من شهرين".
ويصف عبدالله، هذا الموسم الذي يبدأ مع نهايات الشهر الحالي بقطف الثمار المخصصة للتخليل كما درجت العادة كل عام، بأنه "عمدة وشيخ المواسم ومن أهم أبواب الرزق والخير التي تغمر الجميع، لتبدأ بصاحب الزيتونة، مروراً بتجار الجملة والتجزئة، وممتهني ما يعرف بـ(البعارة)، وصانعي الزيتون المخلل، وصانعي وبائعي حلوى الهريسة التي يكثر طلبها خلال موسم القطاف، وصولا إلى أصحاب المعاصر".
ويقول حسان عنانبة، إن "أصحاب المعاصر يشكل لهم موسم الزيتون فرصة لكسب المال كأجور عصر، وتشغيل العشرات من الشباب في عصر الثمار"، مبينا، أن "المزارعين يحتفظون بجزء من الزيت والمخلل كـ(مونة) لأسرهم، ويكسبون مبالغ من بيع الفائض لسداد التزامات أخرى".
وأكد عنانبة، أن "أصحاب المعاصر يبدأون في هذه الأوقات بتجهيز معاصرهم وتفقدها وتجربتها تمهيداً للحصول على التراخيص من الجهات المعنية من الزراعة والبيئة لضمان الالتزام بالاشتراطات الضرورية".
وتمنى المزارع عيسى الشريدة، أن "لا يحدث تغيير وارتفاع في أسعار عصر الزيتون هذا العام، إذ إنهم ينتظرون موسم قطاف ثمار الزيتون في كل عام، للتزود بمادة غذائية أساسية لهم، واستغلال الفائض من إنتاج مزارعهم لسداد ديونهم وتلبية احتياجاتهم"، مؤكداً، أن "موسم الزيتون يعد من أهم المواسم في محافظة عجلون، نظراً لانتشار الأشجار المعمرة والحديثة في جميع مناطق المحافظة، والتي توفر كميات جيدة وأفضل من أي ثمار أخرى، بحيث يتزود السكان بمادة الزيت ويخللون كميات من الثمار، إضافة إلى بيع الفائض بمبالغ لا بأس بها".
أما المزارع عبدالله إسماعيل، فيقول إن "موسم الزيتون في محافظة عجلون يبقى من أهم المواسم الزراعية التي ينتظرها المزارعون والتجار وأصحاب المعاصر، وتجار الجملة وأشخاص اعتادوا جمع كميات متفرقة من مخلفات الكروم (البعارة)، فهو يشكل لهم باب رزق ينتظرونه بفارغ الصبر".
وأضاف إسماعيل، أن "المزارعين حين يبدأون بجني ثمارهم المخصصة للتخليل أو العصر، فهذا يعني أن ثمة معاصر ستدور رحاها، مشغلة أيد عاملة، كما أن معامل متخصصة بصناعة حلوى (الهريسة) ستبدأ بالعمل، إذ تنشط وربما يقتصر عملها على هذا الموسم".
وأشار إلى أنه "خلال أيام، ومع بدء تساقط بعض الثمار، فإن أشخاصاً سيبدأون بعملية شراء وتجميع كميات من ثمار الزيتون على طريقة التجزئة أو ما يعرف بالشراء بالكيلو، بحيث يشترون من أشخاص كميات بسيطة تصل إلى بضعة كيلوغرامات، ومن ثم يعملون على تجميعها وعصرها عند تشغيل المعاصر، ويواصلون ذلك أولا بأول طيلة الموسم، محققين بذلك أرباحاً لا بأس بها لقضاء احتياجاتهم ومتطلبات أسرهم".
ويقول حابس الجمل، إنه "عادة ما ينتشر هؤلاء الأشخاص على مفترقات الطرق القريبة من مزارع الزيتون، مستعينين بالموازين وأدوات الكيل، فيما يمارس بعض أصحاب البقالات والمحال التجارية هذه الطريقة"، مؤكدا، أنها "تحقق أرباحا جيدة، كما يلجأ هؤلاء الأشخاص في مواقعهم إلى توفير ماكينات مخصصة لرصع الزيتون مقابل أجور بسيطة، إضافة إلى بيع نوع من الحلوى الشائعة والمرغوبة في هذا الموسم تدعى الهريسة".
وأكد الجمل، أنه "امتهن هذه الطريقة منذ سنوات، وهي تحقق له مردوداً جيداً خلال موسم الزيتون، يمتد منذ أواخر أيلول (سبتمبر) وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، إذ يشتري هذه الكميات بالتجزئة، وبكميات بسيطة تتراوح ما بين 3 إلى 7 كيلوغرامات من الشخص الواحد، ويتم تجميعها لتكون كميات ملائمة تصل إلى نصف طن أو طن على أقل تقدير ليتم عصرها أولا بأول وبيع مادة الزيت".
وأوضح، أن "هذه الكميات يتم شراء بعضها من المزارعين أنفسهم، وأخرى يتم شراؤها ممن لديهم كميات بسيطة لا تستقبلها المعاصر، إضافة إلى شراء كميات أخرى من فتية وأشخاص امتهنوا (البعارة)، وهي جمع ما لم يستطع المزارعون الوصول إليه، وخلفوه على أشجارهم، بحيث يبدأ يتساقط مع النضج وهبوب الرياح".
ويقول أيمن هزايمة، إن "موسم الزيتون تنشط فيه صناعة حلوى الهريسة، إذ تصبح في هذا الموسم مرغوبة للسكان والمزارعين الذين يمضون يومهم في قطف الثمار"، مشيراً إلى أن "كثيراً من البقالات والمحال التجارية تحرص على توفيرها، وكذلك الأشخاص الذين يمتهنون شراء ثمار الزيتون بالقرب من المزارع البعيدة نسبياً عن الأسواق".
ويؤكد عبدالوحيد، أنه "يستطيع أن يوفر مبالغ جيدة ينفقها على أسرته من خلال جمع كميات من ثمار الزيتون التي تتساقط عن الأشجار بعد أن يكمل أصحابها قطافها، بحيث يقوم ببيعها لهؤلاء التجار بأسعار جيدة، محققاً دخلاً ينفقه على أسرته".
ويتوقع، أن "تشهد الأيام القليلة المقبلة، بدء أصحاب المعاصر بتحضير معاصرهم وتجربتها، خصوصاً مع توقع استقبال كميات جيدة من الثمار الموسم الحالي، فيما ستعمل مديرية الزراعة والجهات الرقابية المختلفة على متابعة تلك المعاصر، والتأكد من جاهزيتها بما يضمن السلامة والصحة العامة وعدم مخالفة الاشتراطات البيئية للتراخيص".
يُذكر أن المحافظة تتميز بأشجار الزيتون المعمرة "الرومي والمهراس"، والتي تتفرد بجودة زيتها وثمارها، كما أن كثيراً من الأراضي الزراعية تم استصلاحها وزراعتها بأشجار الزيتون منذ بضع سنين.
ودعا عضو مجلس المحافظة منذر الزغول، وزارة الزراعة إلى دعم مزارعي الزيتون من خلال حماية المنتج والحفاظ على سعر مناسب له، وعدم استيراد مادة الزيت خلال الموسم، والمساعدة في عملية التسويق وضمان سعر مناسب.
وبصفته منسقاً لمهرجان الزيتون السنوي في عجلون، بين الزغول، أن المهرجان سيقام في أواخر الشهر المقبل، بهدف الترويج للزيت والزيتون العجلوني، وسيكون بمشاركة عشرات الجمعيات والأسر والأفراد.
وأوضح، أن الهدف من إقامة هذا المهرجان السنوي يأتي لتشجيع الأفراد والأسر العاملة في هذا المجال لاستدامة العمل ودعمهم بمختلف الطرق والسبل، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا المهرجان في تسليط الضوء على المنتجات العجلونية، وخاصة الزيت والزيتون، والمساهمة في تسويقه داخل وخارج الأردن.
ووفق مصادر مدير زراعة المحافظة فإن متوسط الإنتاج السنوي من ثمار الزيتون في المحافظة يُقدر بزهاء 40 ألف طن زيتون، بحيث يتم تحويل 39 ألف طن منها إلى مادة الزيت وبكمية تُقدر بـ 8 آلاف طن، فيما يتم استغلال ألف طن منها للكبيس. وأشارت المصادر إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون في المحافظة تقدر بـ86 ألف دونم.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المديرية تبذل قصارى جهدها لضمان عدم ارتكاب بعض المعاصر لمخالفات بيئية أثناء الموسم، مبينة أنها ستبدأ بالتعاون مع لجنة السلامة العامة في المحافظة بالكشف على 15 معصرة متواجدة في المحافظة، للتأكد من التزامها بكافة شروط التراخيص ومعالجة السلبيات، والاستمرار بالجولات على المعاصر طيلة الموسم لضمان التزامها باشتراطات الترخيص ولضمان نقل مخلفات العصر "الزيبار" بالصهاريج إلى مكب الأكيدر.

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