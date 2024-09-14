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شرطة دبي: المولد تعرض لحادث سقوط

9/14/2024 11:43:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي أن لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة.
وأضافت القيادة العامة لشرطة دبي أن الحالة الصحية للاعب فهد المولد تحت المراقبة حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له. وفي إطار التزامها بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها.

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