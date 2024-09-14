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إضافة 15 مليون م2 لتطوير المدن الصناعية

9/14/2024 11:33:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمل هيئة ((مدن)) على إضافة مساحة 15 مليون م2 في 7 مدن صناعية خلال 2024، ضمن مواكبتها للنهضة التنموية في القطاع الصناعي بالمملكة، من خلال عدد من المشروعات والخطط التطويرية الشاملة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ((ندلب))، وبالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل تلك المشروعات تطوير التجمع الغذائي في المدينة الصناعية الثانية والثالثة بجدة على مساحة تتجاوز 1.4 مليون م2، وإنشاء 472 وحدة جاهزة في 8 مدن صناعية.
مشروعات الطاقة
وتعمل مدن على ترسيه عدد من المشروعات التي تستهدف تعزيز الطاقة الكهربائية في 5 مدن صناعية بسعات إضافية تقارب (149م.ف.أ)، إضافة إلى تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي في 11 مدينة صناعية، وضمن جهودها لتعزيز جودة الحياة في المدن الصناعية تعمل مدن على إعادة تأهيل عدد من المساجد في المدن الصناعية، وتوفير البيئة المناسبة لتوطين الصناعات النوعية وتعظيم العائدات الوطنية.
أبرز المشروعات
تعمل مدن على عدد من المشروعات، أبرزها مشروع تطوير المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة العكيشية، وبنسبة إنجاز 27%، ومشرعات تطوير واستكمال أعمال البنية التحتية، وشمل تطوير البنية التحتية في المدينة الصناعية بعسير بلغت نسبة الإنجاز 28%، وإنشاء 84 مصنعًا جاهزًا بمساحة 750 م2 لكل وحدة و32 مصنعًا مساحة 1500 م2 لكل وحدة في المينة الصناعية الثانية الدمام نسبة الإنجاز 92%، بالإضافة لإنشاء 10 مصانع جاهزة مساحتها الإجمالية 5000 م2 بالمدينة الصناعية بجازان نسبة الإنجاز 91%، وإنشاء 24 مصنعًا جاهزًا مساحة 225 م2 لكل وحدة في المدينة الصناعية الأولى بجدة، وإنشاء مبنى متعدد الأدوار بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام نسبة الإنجاز 30%، وإنشاء 20 مصنعًا جاهزًا، و12 وحدة مساندة في المدينة الصناعية بوعد الشمال نسبة الإنجاز 30%، بالإضافة لإنشاء 32 مصنعًا جاهزًا مساحة 450 و900 م2 لكل وحدة، وفي واحة مدن بجدة نسبة الإنجاز 6%، وربط شبكة تصريف مياه الأمطار بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام نسبة الإنجاز 97%، وتنفيذ محطة ضخ مياه معالجة في مدينة سدير للصناعة والأعمال نسبة الانجاز 81%، وتصميم وتنفيذ توسعة محطة تقنية للمياه في مدينة سدير للصناعة والاعمال نسبة الإنجاز 44%، وتبطين قناة تصريف مياه الامطار في المدينة الصناعية الأولى بجدة بنسبة 40%، وإنشاء خزانات ومضخات المياه بواحة مدن بجدة نسبة الإنجاز 26%، بالإضافة إلى إنشاء الخطوط الهوائية جهد 380 ك.ف بالمدينة الصناعية بوعد الشمال نسبة الإنجاز 98%، وتوسعة محطة التحويل المركزية على جهد 33ك.ف في المدينة الصناعية الثالثة بجدة 92%، ومشروع إنارة الطريق الرابط للمدينة الصناعية بتبوك نسبة الإنجاز 88%، وربط الخدمات والمرافق بين المدينتين الثانية والثالثة بجدة 14%، وتطوير المنطقة المركزية بالدمام الثانية نسبة الإنجاز 4%.
Asf:
أبرز المشروعات ونسب إنجازها
- إنشاء 84 مصنعًا جاهزًا مساحة 750 م2 لكل وحدة، و32 مصنعًا مساحة 1500 م2 لكل وحدة في المدينة الصناعية الثانية الدمام = 92%.
- إنشاء 10 مصانع جاهزة مساحتها الإجمالية 5000 م2 بالمدينة الصناعية بجازان = 91%.
- ربط شبكة تصريف مياه الأمطار بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام = 97%.
- تنفيذ محطة ضخ مياه معالجة في مدينة سدير للصناعة والأعمال= 81%.
- إنشاء الخطوط الهوائية جهد 380 ك.ف بالمدينة الصناعية بوعد الشمال = 98%.
- توسعة محطة التحويل المركزية على جهد 33ك.ف في المدينة الصناعية الثالثة بجدة= 92%.
- مشروع إنارة الطريق الرابط للمدينة الصناعية بتبوك =88%.

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