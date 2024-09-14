إضافة 15 مليون م2 لتطوير المدن الصناعية

(MENAFN
- Al Watan)
تعمل هيئة ((مدن)) على إضافة مساحة 15 مليون م2 في 7 مدن صناعية خلال 2024، ضمن مواكبتها للنهضة التنموية في القطاع الصناعي بالمملكة، من خلال عدد من المشروعات والخطط التطويرية الشاملة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ((ندلب))، وبالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل تلك المشروعات تطوير التجمع الغذائي في المدينة الصناعية الثانية والثالثة بجدة على مساحة تتجاوز 1.4 مليون م2، وإنشاء 472 وحدة جاهزة في 8 مدن صناعية. مشروعات الطاقة
وتعمل مدن على ترسيه عدد من المشروعات التي تستهدف تعزيز الطاقة الكهربائية في 5 مدن صناعية بسعات إضافية تقارب (149م.ف.أ)، إضافة إلى تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي في 11 مدينة صناعية، وضمن جهودها لتعزيز جودة الحياة في المدن الصناعية تعمل مدن على إعادة تأهيل عدد من المساجد في المدن الصناعية، وتوفير البيئة المناسبة لتوطين الصناعات النوعية وتعظيم العائدات الوطنية.
أبرز المشروعات
تعمل مدن على عدد من المشروعات، أبرزها مشروع تطوير المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة العكيشية، وبنسبة إنجاز 27%، ومشرعات تطوير واستكمال أعمال البنية التحتية، وشمل تطوير البنية التحتية في المدينة الصناعية بعسير بلغت نسبة الإنجاز 28%، وإنشاء 84 مصنعًا جاهزًا بمساحة 750 م2 لكل وحدة و32 مصنعًا مساحة 1500 م2 لكل وحدة في المينة الصناعية الثانية الدمام نسبة الإنجاز 92%، بالإضافة لإنشاء 10 مصانع جاهزة مساحتها الإجمالية 5000 م2 بالمدينة الصناعية بجازان نسبة الإنجاز 91%، وإنشاء 24 مصنعًا جاهزًا مساحة 225 م2 لكل وحدة في المدينة الصناعية الأولى بجدة، وإنشاء مبنى متعدد الأدوار بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام نسبة الإنجاز 30%، وإنشاء 20 مصنعًا جاهزًا، و12 وحدة مساندة في المدينة الصناعية بوعد الشمال نسبة الإنجاز 30%، بالإضافة لإنشاء 32 مصنعًا جاهزًا مساحة 450 و900 م2 لكل وحدة، وفي واحة مدن بجدة نسبة الإنجاز 6%، وربط شبكة تصريف مياه الأمطار بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام نسبة الإنجاز 97%، وتنفيذ محطة ضخ مياه معالجة في مدينة سدير للصناعة والأعمال نسبة الانجاز 81%، وتصميم وتنفيذ توسعة محطة تقنية للمياه في مدينة سدير للصناعة والاعمال نسبة الإنجاز 44%، وتبطين قناة تصريف مياه الامطار في المدينة الصناعية الأولى بجدة بنسبة 40%، وإنشاء خزانات ومضخات المياه بواحة مدن بجدة نسبة الإنجاز 26%، بالإضافة إلى إنشاء الخطوط الهوائية جهد 380 ك.ف بالمدينة الصناعية بوعد الشمال نسبة الإنجاز 98%، وتوسعة محطة التحويل المركزية على جهد 33ك.ف في المدينة الصناعية الثالثة بجدة 92%، ومشروع إنارة الطريق الرابط للمدينة الصناعية بتبوك نسبة الإنجاز 88%، وربط الخدمات والمرافق بين المدينتين الثانية والثالثة بجدة 14%، وتطوير المنطقة المركزية بالدمام الثانية نسبة الإنجاز 4%.
Asf:
أبرز المشروعات ونسب إنجازها
- إنشاء 84 مصنعًا جاهزًا مساحة 750 م2 لكل وحدة، و32 مصنعًا مساحة 1500 م2 لكل وحدة في المدينة الصناعية الثانية الدمام = 92%.
- إنشاء 10 مصانع جاهزة مساحتها الإجمالية 5000 م2 بالمدينة الصناعية بجازان = 91%.
- ربط شبكة تصريف مياه الأمطار بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام = 97%.
- تنفيذ محطة ضخ مياه معالجة في مدينة سدير للصناعة والأعمال= 81%.
- إنشاء الخطوط الهوائية جهد 380 ك.ف بالمدينة الصناعية بوعد الشمال = 98%.
- توسعة محطة التحويل المركزية على جهد 33ك.ف في المدينة الصناعية الثالثة بجدة= 92%.
- مشروع إنارة الطريق الرابط للمدينة الصناعية بتبوك =88%.
MENAFN14092024000089011017ID1108674481
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