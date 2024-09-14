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راح محسن للمحسن

9/14/2024 11:33:55 PM
(MENAFN- Al Watan) فوجئ المجتمع المكي وأخص من له علاقة بشرف خدمة ضيوف الرحمن، بانتقال أخي وجاري في ((حارة الباب)) بمكة، المطوف مُحسن بن حسين بن محسن الحِبْشي، للرفيق الأعلى، غرة ربيع الأول، بالقاهرة، التي ولد فيها، قبل 65 سنة، وصلي عليه بالمسجد الحرام، بعد صلاة فجر الجمعة، وواراه لمثواه الأخير في ((المعلاة)) جم غفير، شهدوا له بالمكارم والمحاسن، وازدحم المعزون طيلة أيام العزاء الثلاثة.
عندي من القصص عن الفقيد أشياء وأشياء، وعند غيري من الملتصقين به -رحمه الله- أكثر مما عندي، وستظل المحكيات عنه متداولة في الذاكرة. وهنا أتذكر وأذكر كلام محمد الطنجي، الشهير بابن بطوطة، في فصل ((أخبار أهل مكة))، من كتاب ((تحفة النظار))، الذي شهدته واقعاً عملياً في الحبيب محسن؛ يقول ابن بطوطة عن رحلته لمكة المكرمة: ((يعرف أهل مكة بالأفعال الجميلة والمكارم التامة والأخلاق الحسنة والإيثار للضعفاء والمنقطعين وحسن الجوار للغرباء، ومن مكارمهم أنهم متى صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها بالطعام للفقراء المنقطعين والمجاورين، ويستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق ثم يطعمهم، وأكثر المساكين المنقطعين يكونون بالأفران حيث يطبخ الناس أخبازهم، فإذا طبخ أحدهم خبزه واحتمله لمنزله، فيتبعه المساكين، فيعطي لكل واحد منهم ما قسم له، ولا يردهم خائبين، ولو كانت له خبزة واحدة فإنه يعطي ثلثها أو نصفها، طيب النفس بذلك من غير ضجر، ومن أفعالهم الحسنة أن الأيتام الصغار يقعدون بالسوق ومع كل منهم قفتان كبرى وصغرى، وهم يسمون القفة مكتلا، فيأتي الرجل من أهل مكة للسوق فيشتري الحبوب واللحم والخضر، ويعطي ذلك الصبي، فيجعل الحبوب في إحدى قفتيه واللحم والخضر في الأخرى، ويوصل ذلك لدار الرجل ليهيئ له طعامه منها، ويذهب الرجل لطوافه وحاجته، فلا يذكر أن أحداً من الصبيان خان الأمانة في ذلك قط، بل يؤدي ما حمل على أتم الوجوه، ولهم على ذلك أجرة معلومة من فلوس؛ وأهل مكة لهم ظرف ونظافة في الملابس وأكثر لباسهم البياض، فترى ثيابهم أبداً ناصعة ساطعة، ويستعملون الطيب كثيراً ويكتحلون ويكثرون السواك بعيدان الأراك الأخضر..)).
الظُرف، الذي ذكره ابن بطوطة، كان العلامة الفارقة والبارزة في شخصية المكي الجميل، أخي محسن، فقد كان عنوانا للفكاهة والمزاح، بين كل من ذهب إليهم، أو جاؤوه، يضفي عليهم جواً جميلاً من الدعابة والانبساط، دون إيذاء، يروح عنهم، وعن نفسه، وينسون الهموم، وتخف الضغوطات، ويذهب الملل، وتعم السعادة والسرور. بذكر طُرفة أو نُكْتَة ونحوها مما يشتمل على إدخال السرور، الذي عُد من أحب الأعمال لله؛ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله عزَّ وجلَّ؟ فقال له: ((أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ)).
الراحل، محسن حبشي، أبو عبدالرحمن، أحد القلة الذين أجمع على تقديرهم ((العربي والعجمي))، و((الأبيض والأسود))، بغض النظر عن مستوياتهم المادية، ومشاربهم المختلفة، وغيرها من المزايا والتمايزات. وسعهم بإقباله عليهم، ومعاملتهم بالحسنى والإحسان، وصدق جده صلى الله عليه وسلم، القائل: ((إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه، وحسن الخلق))؛ سيفتقده محبوه، وسيظل ماثلاً في أذهانهم. أحسن الله إليه، ورحمه وشقيقته ((فاتن)) التي سبقته بـ30 سنة، وعوض أخاه ((حسن))، وأخواته العفيفات ((عفاف)) و((سمية))، وزوجه المصون ((عديلة الحبشي))، وأولاده ((عبدالرحمن)) و((حسين)) و((سوسن)) و((خديجة))، والصادقين المخلصين من أصحابه، وعموم أسرته وأرحامه خيرا، وتلقى أموات الجميع بالإتحاف والإجلال والإكرام، والإعظام والرضا والإنعام.

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