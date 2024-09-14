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بين ثغرين لغة تولد لغة تموت

9/14/2024 11:33:55 PM
(MENAFN- Al Watan) يدخلان عليك مكان عملك (الحكومي أو الأهلي) ينتظران تقديم الخدمة، تسعد بهم وهم يثنون بالدعاء على التطوير الحاصل، ثم يفاجئوك ببعض الطلبات خارج نطاق اختصاصك، مكررين كلمة (احتسب الأجر من الله)، هنا تتوجس متسائلاً: هل احتساب الأجر من الله يخل بمهنية الموظف إذا تجاوز حدود المهنية؟! نعم ونظام مكافحة الرشوة يشهد ولو بذريعة (أحبك في الله).
زاد الطين بلة أن يكرر هؤلاء على مسمعك (والله إنك على ثغر... كتب الله لك الأجر) وبسبب تعليمك الديني/الشرعي، تستعيد منهم هذه العبارة وتسألهم: (أنا موظف في هذا القطاع أؤدي واجبي مقابل أجر، وفق آلية تسمى (واجبات الموظف) تراعي حقوق المواطنين على اختلاف مذاهبهم والمقيمين على اختلاف أديانهم... فما معنى كلمة (الثغر والأجر من الله) فيلتفتون إلى بعضهم مبتسمين بتملق شديد: ألا تعرف معنى (المرابطين على الثغور) فتقول لهم: بلى.. أعرف (الثغر) المرتبط بالبهجة والسعادة في ابتسامة جميلة، وأعرف الثغر بمعناه (الديني الحربي) فيتلعثمون بعبارات ملتوية كثيرة خلاصتها: أنه يظهر من ملامحك أنك من (ربعنا/ حزبنا) جاهلين (التزامك) بالموضة وأن الحلاق أقنعك بتضبيط لحيتك على موضة 2024 المسماة ((ذيل البطة)) ونسيت العقال في السيارة!
وعليه فمعنى أنك على ثغر هو أن تحمي مصالحنا وتقدمها على مصالح غيرنا من (عموم الناس/المواطنين)، وتحمي ثغرك/مكانك من أن يحصله من هو خارج (جماعتنا الدينية/حزبنا) ثم يذكرونك بالمسابقة الوظيفية في الشركة الكبرى وكيف أن الطائفة الفلانية حصلت على بعض وظائفها (للأسف)!!
هل مثل هذا الحوار (الطائفي) يمكن أن يحصل في زمننا الحديث (وفق رؤية 2030) وهل يمكن أن يحصل ما يشبهه تحت مسمى (القبيلة)؟ العظيم والمبهج أن يد (الدولة الحديثة) تحمي (المواطنة) بمفهومها الحديث من تغول مفاهيم (ما قبل الدولة) على الوجدان العام، ثم يلومك البعض على استغراقك في الكتابة عن أهمية (الحداثة) وتوطينها في الوجدان العام، فالبعض يظنها (التخلي عن قيمنا وعاداتنا) والبعض يتطرف فيظنها (التخلي عن ديننا) بينما الحداثة هي العقلانية والمنطق العلمي في تنقية (العادات والقيم) من الأعراض الجانبية لواقعنا (الحديث) وأقصد بالأعراض الجانبية (الاستهلاك الاستعراضي، تشيؤ الإنسان) وكذلك الحداثة هي العقلانية والمنطق العلمي في تنقية (الدين) من مروجي (الخرافة)، ومروجي ولاية الفقيه بوجهيها (السني/المرشد العام، والشيعي/المرشد الأعلى).
وعند هذا المستوى النقي تولد التقوى بمعناها (الفرداني) الحقيقي، فشكراً للحداثة التي حسمت قضايا (التبرع بالأعضاء، التبرع بالدم... الخ) بسيادة (التطور العلمي) عالمياً لتأتي الآراء المتسامحة تمشي المطيطاء تدعي الفضل على ركب العلم الحديث.
سأكمل المقال بلغة حداثية لنعرف الفرق بين لغة (جماعات الإسلام السياسي) وقاموسهم اليومي ولغة (مجتمعات المواطنة الحديثة) وقاموسهم وصولاً (للمواطنة الرقمية).
لنقرأ (الحق في التنمية) والإعلان عنه الذي اعتمده العالم عام 1986... ثم نعرج بالقراءة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وإعلان سنة 2006 سنة دولية للصحارى والتصحر وتعزيز التضامن الدولي المتولد عن ذلك، ولنختم بقراءة في (التنمية المستدامة للجبال) وبموجبها كان عام 2002 سنة دولية للجبال، مع اغتنام الفرصة التي يتيحها (اليوم الدولي للجبال) في 11 ديسمبر من كل عام، وربطها ببند (التنمية المستدامة)، وأخيراً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن (اليوم العالمي للسعادة) حيث تسعى فيه (الدولة الحديثة) إلى تحقيق السعادة والرفاه في سياق التنمية ليستعان بها في توجيه سياساتها العامة.
هل عرفتم الفرق؟! هل يحتاج أحد القرَّاء إلى تنشيط ذاكرته بأيام تخلفه (الفكري) ليرى مثلاً في الحديث عن (أسبوع الشجرة) ثرثرة فارغة تصل إلى استبطان (التحقير) لمن يتحدث عنها في (خطبة الجمعة) مع (التكبير) للواعظ الذي يختمها بدعاء التدمير للبشرية (الكافرة) فلا يستثني طفلاً أو شيخاً كبيراً وامرأة.
هل يستطيع المواطن أن يساعد غيره في التخلص من (السموم الفكرية) في (جسده الاجتماعي)؟ نعم بأن يقرأ (وثيقة برنامج جودة الحياة 2020) فإن لم يستطع المواطن الاطلاع على (231 صفحة)، فلا أقل من الموقع الإلكتروني (رؤية 2030).
هل هذا مقال (تعبوي) لمواطن في وطنه؟ لا ليس كذلك، فالوطن بحر لا تزيده (قطرة) أو تنقصه، بل هو (تصحيح مسار لبعض العقول) المشغولة بقاموس قديم ظنناه مات.
البعض يرى أن (الحداثة والتقدم يمكنها أن تتبلور بواسطة قيم أخرى غير القيم اليهودية والنصرانية الغربية) مستشهداً باليابان والصين وغيرهما، لكنه تناسى أن القيم (اليهودية والنصرانية) على المستوى البنيوي تتطابق مع قيمنا الدينية في (العنوان العريض/الإبراهيمية) وتختلف في (بعض) التفاصيل مقارنة بقيم الدول (اللاإبراهيمية/الوثنية).
والسباق الحضاري هنا ليس سباقاً (نظرياً) بين (قبيلة المثقفين) فتراهم (يتمرجحون) على بعضهم بأدبيات (ما بعد الحداثة) على رأس الحداثي منهم، وأدبيات (الحداثة) على رأس التقليدي فيهم، فهذا (التموضع الانتهازي) للحصول على وقار من جمع (الأصالة والمعاصرة) بدأت أتفهمه - دون تثريب -على (جيل ما قبل الإنترنت) بمختلف فئاتهم العمرية، فانتهازيتهم (غريزة طبيعية في كل الثدييات لتجنب الخطر، وليست موقف فكري حر)، فلن نُحمِّل مثلاً عبدالوهاب المسيري أكثر مما يحتمل على سقفه الفكري المقيد بفضاءات (عصره الذي عاشه/ دماء فرج فودة 1992، محاولة اغتيال محفوظ 1994، تكفير نصر أبوزيد ومحاكمته وتفريقه عن زوجته ثم هجرته 1995) لتأتي فكرته (ابنة زمنه) في (العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة/2002) كنوع من الموقف البطريركي للمسيري في (تجغيم المجتمع) (جغمة/ رشفة) من العلمانية مبنية على وجهة نظره في (طفولة المجتمع) وقدرته على الهضم دون الاقتراب من (حد السكين)، غافلاً عن تقارير التنمية البشرية التي كانت تصرخ بأعراض مزمنة عن الفئات العمرية الشابة مع (البطالة، الفساد... الخ) التي لا تحتمل (انتظار التنمية) وكان الإسلام السياسي يستثمر هذه الأعراض في زيادة أتباعه طيلة عقود، حتى ما يسمى (الربيع العربي 2011م) الذي لا ننكر أنه فاجأهم بجموحه، فلما استوثقوه ركبوه باللسان والسنان، وصولاً للحرب الأهلية ولا تزال عقابيله حتى الآن.
أما الحداثيون (الآمنون) الذين يعانون من (متلازمة ستوكهولم) فأصبحوا (حداثويين لا إرادياً) رغم زوال الإرهاب الأصولي على مختلف مستوياته من (الإرهاب الاجتماعي المعنوي إلى سفك الدم) فلا تثريب عليهم، باستثناء من يصر على أنه فوق (الأمراض النفسية) لتبعات أربعين عاماً من سطوته على حياتهم؟!

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