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تأهيل المقبلين على الطلاق

9/14/2024 11:33:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تتزايد حالات الطلاق اليوم وبشكل غير مسبوق، تتعدد الأسباب وتختلف الظروف وتتفاوت المكاسب والخسائر بين الطرفين. لكن الأمر المؤكد في الطلاق أنه تغيير تصاب به خيارات الناس أو مسارات حياتهم.
وبينما تعتني كثير من الجهات بتأهيل المقبلين على الزواج، لا نرى مبادرات أو مشاريع اجتماعية مؤسسية لتأهيل المطلقين أو المقبلين على الطلاق.
أعتقد أنه مع انتشار ظاهرة الطلاق في الأعوام الأخيرة أصبح حضور العمل الاجتماعي بأشكاله كافة أمراً بالغ الأهمية، لدعم الأشخاص وتهيئتهم للتعامل بطريقة إيجابية مع التغييرات التي ترافق المراحل اللاحقة للطلاق. ولكن ما الذي نتوقع أن تتضمنه هذه التهيئة؟
قد تكون البداية بتقديم (الدعم النفسي) الذي يركز على التقبل وإدارة المشاعر السلبية كالحزن والخوف والشعور بالذنب، إضافة لتعزيز الثقة بالنفس للتأقلم مع الواقع الجديد.
كذلك تقديم (الدعم الاجتماعي) ممثلا في العائلة والأصدقاء ومجموعات الدعم والمشاركة.
كما يجب أن تشمل التهيئة (إرشاداً قانونياً) بهدف مساعدة الأشخاص لفهم حقوقهم وواجباتهم القانونية المتعلقة بالطلاق، بما في ذلك حضانة الأطفال والنفقة وما يتعلق بالسكن والممتلكات.
يجب ألا تغفل التهيئة أيضاً مسألة (التخطيط المالي)، وذلك بتحديد الموارد المالية المتاحة وحصر القروض والمصاريف، ثم وضع خطط لضمان الاستقلالية والاكتفاء المالي بعد الطلاق للطرفين، أو للطرف المتضرر مادياً. كما إنه من المهم أن تشمل التهيئة الأطفال إن وجدوا، بإدارة أحاديث صادقة وعقلانية معهم، تشرح لهم الموقف وتطمئنهم وتنظم استمرار علاقة مستقرة لهم مع الوالدين.
وأخيرا علينا أن نعي بأن زيادة معدلات الطلاق هي حلقة في سلسلة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، وهي تؤدي بدورها لإنتاج مزيد من التغيرات في بنية المجتمع واحتياجاته وقيمه، مما يجعل التدخل الاجتماعي في حالات الطلاق ضروريا، لمقاومة العشوائية والتأسيس لنمط انفصال آمن وبأقل قدر ممكن من الخسائر للرجل وللمرأة وللأطفال.

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