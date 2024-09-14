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الوقت القاتل يكرس عقدة النصر للأهلي

9/14/2024 11:33:54 PM
(MENAFN- Al Watan) حافظ النصر على سلسلته اللا خسارة أمام الأهلي في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما رفض السقوط في قمة الجولة الثالثة للدوري.
وكان الأهلي في طريقه لتحقيق الانتصار على النصر بملعب الأول بارك، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، لكن العالمي أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.جاء هدف الأهلي عن طريق فرانك كيسيه، لكن سلطان الغنام أنقذ فريقه من الخسارة. وبقي النصر بدون خسارة أمام الأهلي للمباراة السادسة على التوالي في الدوري السعودي، إذ حقق 4 انتصارات، وتعادل مرتين.ويعود آخر انتصار حققه قلعة الكؤوس على العالمي إلى ديسمبر 2020.

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