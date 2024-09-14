الوقت القاتل يكرس عقدة النصر للأهلي

(MENAFN
- Al Watan)
حافظ النصر على سلسلته اللا خسارة أمام الأهلي في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما رفض السقوط في قمة الجولة الثالثة للدوري.
وكان الأهلي في طريقه لتحقيق الانتصار على النصر بملعب الأول بارك، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، لكن العالمي أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.جاء هدف الأهلي عن طريق فرانك كيسيه، لكن سلطان الغنام أنقذ فريقه من الخسارة. وبقي النصر بدون خسارة أمام الأهلي للمباراة السادسة على التوالي في الدوري
السعودي، إذ حقق 4 انتصارات، وتعادل مرتين.ويعود آخر انتصار حققه قلعة الكؤوس على العالمي إلى ديسمبر 2020.
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