الزعيم يتفوق على المدرسة

(MENAFN
- Al Watan)
واصل الهلال مشوار دفاعه عن لقبه، الذي توج به الموسم الماضي بنجاح، وسجل انتصاره الثالث تواليا بتغلبه على ضيفه الرياض 3/صفر، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل للزعيم سالم الدوسري ((53)) وإلكسندر ميتروفيتش ((80، 90+10))، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، بينما بقي مدرسة الوسطى على 4 نقاط.
وبتسجيله لهدفين بلغ مهاجم الهلال، الصربي إلكسندرميتروفيتش الهدف السادس بصدارة الهدافين.
MENAFN14092024000089011017ID1108674471
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.