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كاسترو يواصل التخبيص

9/14/2024 11:33:54 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل مدرب النصر، البرتغالي، لويس كاسترو، إهدار الفرص التي تتاح له من قبل إدارة ناديه، بعدما قدم خلال بداية الموسم الحالي نتائج مُخيبة للآمال وأداء على غير التطلعات.
ولا يتعلق الأمر بالبداية السيئة، بل دخل كاسترو دائرة الشك منذ وقت طويل، وتحديدًا بعد نهاية موسمه الأول مع العالمي، عندما فشل في التتويج بأي بطولة مع الفريق باستثناء البطولة العربية التي سبقت الموسم.
وأمام الأهلي دخل النصر المباراة بطموحات كبيرة، لم يقابلها أداء بنفس الدرجة، حيث كان الراقي صاحب السيطرة الأكبر والفعالية، ووضع العالمي((على أرضه ووسط جماهيره)) تحت ضغط كبير، لدرجة أنه بدا واضحًا أن الهدف الأهلاوي سيأتي دون محالة.
وانتظرت الجماهير النصراوية أن يحرك كاسترو المياه الراكدة في صفوف فريقه، ويعطي لونا من الانتعاشة في الأداء، إلا أنه واصل ((التخبيص)) وترك الأمور على حالها، أملا في أن يغير القدر ما فشل فيه البرتغالي. وبات أسلوب لعب النصر محفوظًا لمنافسيه بشكل كبير، حيث إن محاور صناعة اللعب عندما تخضع لرقابة قوية تفشل في تحقيق الخطورة على مرمى المنافسين.

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